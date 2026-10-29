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Magyar Péter megszólalt Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezéséről: Babis mellett állva mondott ítélelet – "Végy egy Orbánt"

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Most már a miniszterelnök álláspontja is ismert a kérdésben. Magyar Péter nem fogta vissza magát, amikor hirtelen nekiszegezték a kérdést, hogy támogatná-e Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezését. A helyzet azért is volt némiképp feszült, mert a kormányfő mellett éppen az a Babis állt, aki közismerten Orbán Viktor egyik legnagyobb harcostársa.
Hecker Flórián
2026.10.29, 15:20
Frissítve: 2026.10.29, 15:53
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Némiképp váratlanul a most zajló Babis-Magyar Péter csúcstalálkozón a magyar miniszterelnököt Orbán Viktor esetleges ENSZ főtitkári kinevezéséről is kérdezte a sajtó.

Magyar Péter, Babis
Magyar Péter megszólalt Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezéséről: Babis mellett állva mondott ítélelet / Fotó: AFP

Mindez jól mutatja, hogy a volt magyar miniszterelnök jövője, milyen élénken foglalkoztatja a nemzetközi közvéleményt is. A kérdés azóta vált igazán forróvá, amióta a patinás amerikai lap, a WSJ megírta, hogy Orbán Viktor amerikai-orosz-kínai összefogás eredményeként az ENSZ következő főtitkára lehet, miután a jelenlegi mandátuma az idén decemberrel kifut.

Orbán nevének bedobása megosztotta a globális közvéleményt: a vele soha nem szimpatizáló oldal képtelenségnek tartotta a hírt, az őt támogató közösség viszont nyiltan kiállt a jelölése mellett. Legfrissebben magas szintű orosz és német nyilatkozatok erősítették meg, hogy kifejezetten vonzó opciónak tartják a volt magyar kormányfő felkérését.

Erről a Roszatom-vezér, Lihacsov beszélt, ezzel párhuzamosan pedig a jelenlegi legerősebb németországi párt, az AfD prominense is tolmácsolta a támogatásukat Orbán Viktor felé. Most pedig Magyar Péter is elmondta a véleményét, aki kifejeztetten erős ítéletet alkotott a kinevezésről.

Magyar Péter megszólalt Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezéséről Babis mellett állva

A Tisza-kormány vezetőjét a Prágában, a Babis cseh miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján kérdezték meg, hogyan kommentálja Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyeit. "El tudja képzelni, ha ön támogatná, milyen pozícióba kerülne ön?" – hangzott a felvetés.

Magyar Péter azzal kezdte a válaszát, hogy nem gondolja tökéletes szervezetnek az ENSZ-et, ahogy a globális szervezetekenek általában, úgy ennek is vannak hibái. De azt nem gondolja, hogy szét akarnák verni az Egyesült Nemzetek Szövetségét, vagy az lenne a cél, hogy megszüntessék. Ha mégis ez a cél, akkor viszont szerinte jó kiindulópont Orbán Viktor kinevezése.

Végy egy Orbánt!

– fogalmazott. Azzal folytatta, hogy azt sem gondolja, minden hiányosságával együtt sem, hogy az ENSZ egy bűnszervezet lenne, és hogy a maffia irányítaná. Éppen ezért nem gondolja, hogy egy maffiózónak kéne – akinek már három minisztere is letartóztatásban van, szétlopták az országot és Magyarországot Európa ehyik legszegényebb és legkorruptabb országává tette – vezetni az Egyesült Nemzetek Szervezetét.

Ha csak nem valaki bűnszervezetet akar csinálni belőle, ez a véleményem – zárta kommentárját Magyar Péter. Az idézett rész az alábbi felvételen 38 perctől tekinthető meg.

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