„Köszönik a pedofilok” – bekiabálás kísérte a gyermekvédelmi csomag elfogadását

Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi és szakmai kamarai törvények módosítását, valamint a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A képviselők emellett jóváhagyták a 2026-os költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító indítványt is.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását, amelyet a köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldött, 138 igen és 50 nem szavazattal fogadta el a parlament.

A rendelkezések egyebek mellett szabályozzák, mi történik, ha a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem nem érkezik be a törvényben meghatározott határidőig. Rendezik azt is, hogy az etikai eljárások során milyen szabályokat kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre.

Az államfő korábban kifogásolta a kamarai vezető tisztségviselők mandátumának két ciklusra korlátozását. Ezen a rendelkezésen a törvényalkotási bizottság és az Országgyűlés sem változtatott. Az indoklás szerint a tisztségviselők megválasztásának kereteit a hatályos törvény is szabályozza, a módosítás pedig a meglévő feltételeket változtatja meg, a szervezeti önszabályozás lehetőségét nem érinti.

A kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját 139 igen és 51 nem szavazattal fogadták el. A szavazás után Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azt kiabálta be: „Köszönik a pedofilok!” A párt hétfőn azt kifogásolta, hogy az új szabályozás megnehezíti a név szerinti keresést a pedofil elkövetők nyilvántartásában.

Magyar Péter a döntés után Facebook-bejegyzésben bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk elutasító szavazatát. Értékelése szerint a javaslat a kórházban maradó csecsemők helyzetének rendezését és a gyermekek erőszakkal szembeni védelmét szolgálja.

Az előterjesztés indoklása a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogából indul ki. A szabályozás célja a gyermekeket érő veszélyek megelőzése, felismerése és kezelése.

A rendelkezések kitérnek a pornográf és az életkornak nem megfelelő szexuális tartalmakra, a gyermekek szexuális kizsákmányolására és bántalmazására, valamint a szexuális célú kapcsolatfelvételre és manipulációra.