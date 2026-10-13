„Köszönik a pedofilok” – bekiabálás kísérte a gyermekvédelmi csomag elfogadását
Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi és szakmai kamarai törvények módosítását, valamint a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A képviselők emellett jóváhagyták a 2026-os költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító indítványt is.
Az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását, amelyet a köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldött, 138 igen és 50 nem szavazattal fogadta el a parlament.
A rendelkezések egyebek mellett szabályozzák, mi történik, ha a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem nem érkezik be a törvényben meghatározott határidőig. Rendezik azt is, hogy az etikai eljárások során milyen szabályokat kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre.
Az államfő korábban kifogásolta a kamarai vezető tisztségviselők mandátumának két ciklusra korlátozását. Ezen a rendelkezésen a törvényalkotási bizottság és az Országgyűlés sem változtatott. Az indoklás szerint a tisztségviselők megválasztásának kereteit a hatályos törvény is szabályozza, a módosítás pedig a meglévő feltételeket változtatja meg, a szervezeti önszabályozás lehetőségét nem érinti.
A kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját 139 igen és 51 nem szavazattal fogadták el. A szavazás után Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azt kiabálta be: „Köszönik a pedofilok!” A párt hétfőn azt kifogásolta, hogy az új szabályozás megnehezíti a név szerinti keresést a pedofil elkövetők nyilvántartásában.
Magyar Péter a döntés után Facebook-bejegyzésben bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk elutasító szavazatát. Értékelése szerint a javaslat a kórházban maradó csecsemők helyzetének rendezését és a gyermekek erőszakkal szembeni védelmét szolgálja.
Az előterjesztés indoklása a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogából indul ki. A szabályozás célja a gyermekeket érő veszélyek megelőzése, felismerése és kezelése.
A rendelkezések kitérnek a pornográf és az életkornak nem megfelelő szexuális tartalmakra, a gyermekek szexuális kizsákmányolására és bántalmazására, valamint a szexuális célú kapcsolatfelvételre és manipulációra.
Módosulnak a bűnügyi nyilvántartás egyes szabályai is. A gyermekek védelmét szolgáló adatmegismerés lehetősége fennmarad, de a hozzáférést előzetes hatósági ellenőrzéshez kötik, és további adatvédelmi, technikai garanciákat vezetnek be.
A csomag a közterületi és más nyilvános térben megjelenő vizuális, illetve audiovizuális kommunikációra is kiterjed. A szabályozás célja, hogy a gyermekeket megvédje a fejlődésüket károsan befolyásoló tartalmaktól.
Az egészségügyi ellátásra már nem szoruló, de rendezetlen családi, szociális vagy gyermekvédelmi helyzetük miatt kórházban maradó gyermekek esetében egységes, rövid határidőn belül elvégzendő előzetes helyzetfelmérést vezetnek be. Ennek feladata a kórházban maradás okainak feltárása és a gyermek érdekét szolgáló további intézkedések meghatározása.
A költségvetés módosításáról is szavaztak
Az Országgyűlés 139 igen és 49 nem szavazattal jóváhagyta a 2026-os központi költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. Az indítvány jogtechnikai pontosításokat tartalmaz; a költségvetési módosítás zárószavazása hétfőn várható.
A Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott javaslat a kiadási főösszeget 43 781 milliárdról 49 025 milliárd forintra, a bevételi főösszeget 39 562 milliárdról 41 915 milliárd forintra emelné. A tervezett hiány 4218 milliárdról 7110 milliárd forintra nőne.
A GDP-arányos hiánycélt 3,7 százalékról 7,5 százalékra módosítanák, míg a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzést 4,1 százalékról 2 százalékra csökkentenék.
A kormány indoklása szerint a módosítás célja, hogy a költségvetés tükrözze a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat, és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.
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