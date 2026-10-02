Magyar Péter újabb állomáshoz érkezik: Kisvárdán folytatódik az országjárás

Magyar Péter pénteken Kisvárdán folytatja országjárását, a miniszterelnök 16 órakor érkezik a szabolcsi városba. A kisvárdai látogatás újabb állomása annak az országjárásnak, amelynek során a kormányfő az elmúlt időszakban több vidéki településen is megfordult.

Kisvárdán folytatja pénteken országjárását Magyar Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő péntek délelőtt a közösségi oldalán ismét felhívta a figyelmet a kisvárdai programra.

Ma 16:00 órakor Kisvárdán folytatódik a miniszterelnöki országjárás

– írta Magyar Péter, majd hozzátette: „Hívjátok el a családotokat és a barátaitokat, legyünk minél többen!”

A kormányfő szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott. Legutóbb múlt szombaton Szolnokon tartott beszédet.

A kisvárdai látogatásnak külön jelentőséget ad, hogy a város hosszú időn keresztül a héten letartóztatott Seszták Miklós politikai hátországának számított. A KDNP-s politikus 1998-tól önkormányzati képviselőként dolgozott a településen, 2010-től pedig a térség országgyűlési képviselője volt. Ezt a tisztséget az áprilisi választás után Dicső Viktória, a Tisza jelöltje vette át.

Dicső Viktória a parlamentben hétfőn élesen bírálta a korábbi kisvárdai időszakot, és több olyan beruházást is felsorolt, amelyek szerinte nem javították érdemben a helyben élők életét. A tiszás képviselő szerint a korábbi politikai vezetés a helyi élet számos részletére is befolyást gyakorolt. A parlamenti felszólalásában egyebek mellett azt állította, hogy Seszták még azt is meghatározta, ki árulhat kávét a helyi strandon.

Seszták letartóztatásán Magyar Péter is gúnyolódott, az országjárásról szóló posztjában kiemelte, hogy a KDNP-s politikus „igazoltan távol lesz" az eseménytől.

Magyar Péter megérkezett Kisvárdára

A kormányfő Kisvárdán Dicső Viktóriával lépett színpadra, majd jelezte, hogy az esemény után a Master Good húsfeldolgozó vállalathoz látogat. A miniszterelnök kiemelte, hogy Dicső Viktória az országgyűlési választáson kétszer annyi szavazatot kapott a választókerületben, mint Seszták Miklós.

Dicső Viktória arról beszélt, hogy Magyar Péter immár harmadjára jár Kisvárdán, majd a korábbi helyi politikai viszonyokat bírálta. Azt állította, hogy az elmúlt években a beruházások célja egy szűk kör meggazdagodása volt, és szerinte a térségben az anyagi mellett morális válság is kialakult.