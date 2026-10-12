Magyar Péter: Az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei – Élő

Megkezdődött az Országgyűlés plenáris ülése, melyen a képviselők először néma főhajtással emlékeztek meg az október 6-i nemzeti gyásznapról. Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a parlament plénuma előtt emlékeztetett, hogy pontosan fél évvel ezelőtt voltak az országgyűlési választások.

Magyar Péter szerint az eredmény több volt egy rendszerváltásnál is, és szerinte a bukott hatalom még hivatalban lévő képviselői, a kapkodó NER-oligarchák és a belvárosi véleményformálók sem értik igazán a választás üzenetét. / Fotó: Illyés Tibor

Magyar Péter: Az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy április 12-én, a szavazás idején a korábbi miniszterelnök egy videóban a választás tétjéről beszélt, és azzal fenyegette a választókat, hogy rossz döntésük esetén háború, csőd és katasztrófa következhet.

Úgy vélte, az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei: állítása szerint földbe állította a gazdaságot, az oligarcháin kívül szinte mindenkit elszegényített, megsértette a társadalmi csoportokat, szakmákat és korosztályokat, valamint cserbenhagyta az ágazatokat és a településeket.

Magyar Péter úgy fogalmazott, az eredmény több volt egy rendszerváltásnál is, és szerinte a bukott hatalom még hivatalban lévő képviselői, a kapkodó NER-oligarchák és a belvárosi véleményformálók sem értik igazán a választás üzenetét.

A kormányfő bírálta az előző kabinetet, amiért szerinte az ország terheit a társadalom egészére terhelte, a gazdasági haszon pedig szűk körhöz került. Azt mondta, a Tisza felhatalmazást kapott a rendszer megváltoztatására, és a gazdaság-, társadalom- és adópolitikát a szélesebb társadalom gyarapodásának kell meghatároznia. Mint mondta: a 2027-es büdzsé tervezésekor a kormány

az egészségügyi szakdolgozókra,

a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozókra,

a rendvédelemre,

az oktatást segítő munkatársakra

és a közgyűjtemények alkalmazottaira

is figyelne. Magyar Péter segítséget ígért az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak.

A miniszterelnök fegyelmezett, fenntartható költségvetést ígért, és azt mondta, minden állami kiadást felülvizsgálnak. A kormány a politikai kapcsolatokból élő nagyvállalkozók támogatása helyett a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítaná az erőforrásokat.