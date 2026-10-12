Magyar Péter: Az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei – Élő
Megkezdődött az Országgyűlés plenáris ülése, melyen a képviselők először néma főhajtással emlékeztek meg az október 6-i nemzeti gyásznapról. Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a parlament plénuma előtt emlékeztetett, hogy pontosan fél évvel ezelőtt voltak az országgyűlési választások.
Magyar Péter: Az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy április 12-én, a szavazás idején a korábbi miniszterelnök egy videóban a választás tétjéről beszélt, és azzal fenyegette a választókat, hogy rossz döntésük esetén háború, csőd és katasztrófa következhet.
Úgy vélte, az Orbán-kormánynak nem voltak felmutatható eredményei: állítása szerint földbe állította a gazdaságot, az oligarcháin kívül szinte mindenkit elszegényített, megsértette a társadalmi csoportokat, szakmákat és korosztályokat, valamint cserbenhagyta az ágazatokat és a településeket.
Magyar Péter úgy fogalmazott, az eredmény több volt egy rendszerváltásnál is, és szerinte a bukott hatalom még hivatalban lévő képviselői, a kapkodó NER-oligarchák és a belvárosi véleményformálók sem értik igazán a választás üzenetét.
A kormányfő bírálta az előző kabinetet, amiért szerinte az ország terheit a társadalom egészére terhelte, a gazdasági haszon pedig szűk körhöz került. Azt mondta, a Tisza felhatalmazást kapott a rendszer megváltoztatására, és a gazdaság-, társadalom- és adópolitikát a szélesebb társadalom gyarapodásának kell meghatároznia. Mint mondta: a 2027-es büdzsé tervezésekor a kormány
- az egészségügyi szakdolgozókra,
- a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozókra,
- a rendvédelemre,
- az oktatást segítő munkatársakra
- és a közgyűjtemények alkalmazottaira
is figyelne. Magyar Péter segítséget ígért az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak.
A miniszterelnök fegyelmezett, fenntartható költségvetést ígért, és azt mondta, minden állami kiadást felülvizsgálnak. A kormány a politikai kapcsolatokból élő nagyvállalkozók támogatása helyett a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítaná az erőforrásokat.
A gazdaság élénkítését több beruházási programmal segítenék. Elindítják a Wekerle Sándor lakhatási programot, amely a kivitelezés idején munkahelyeket teremtene, később pedig lakások, otthonok és kollégiumok építését szolgálná. Vízmegtartási programot is indítanak, amely Magyar Péter szerint a termőföldek és a vízkészlet védelme mellett a magyar vállalkozásoknak is munkát adna.
A Baross Gábor vasútfejlesztési programra a következő tíz évben 3550 milliárd forintot fordítanának.
A tervek között vasúti pályák felújítása és új vonalak építése, mozdonyok, vasúti kocsik és HÉV-szerelvények beszerzése, valamint az állomások és az elővárosi közlekedés fejlesztése szerepel. Magyar Péter szerint a beruházások munkahelyeket teremtenének, és régóta halogatott fejlesztéseket indítanának el.
A miniszterelnök az előző kormányt az ország gazdasági helyzetéért és a társadalmi egyenlőtlenségekért tette felelőssé. Úgy vélte, átlátható szabályokkal, a vállalkozások meghallgatásával és a gazdaság újraindításával Magyarország fejlődő pályára állítható.
Költségvetés, gyermekek jogainak védelme, Szuverenitás Védelmi Hivatal – sűrű napja lesz a parlamentnek
Az interpellációk várhatóan 15 és 16.30 között hangzanak el, majd 16.30-tól 17.30-ig az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Ahogyan azt korábbi cikkünkben megírtuk: a törvényjavaslatok vitájában elsőként a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi és szakmai kamarai törvénymódosítás kerülhet sorra. Ezt követően a 2026-os központi költségvetés módosításáról tárgyalhatnak a képviselők.
A napirenden szerepel a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag, valamint a büntetőjogi és kapcsolódó törvények módosítása is. A parlament várhatóan az esti órákban tárgyalhatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás, valamint az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló jogszabály módosítása is.
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