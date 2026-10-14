Hivatalos: hiába hívta meg Magyar Péter, nem jön Magyarországra a világ egyik leghatalmasabb politikusa, Orbán Viktor nagy barátja – de az EU-s vezetők Budapestre érkeznek

Kedden este exkluzív interjút adott a Partizánnak Magyar Péter. A miniszterelnök több aktuális témát is érintett, ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy október 23-án a forradalom 70. évfordulóját ünnepli Magyarország. Amióta Magyar Pétert megválasztották, számos külföldi politikussal, vezetővel találkozott, és szinte mindig kiemelte, hogy meghívta őket a 70. évfordulóra.

Benjámain Netanjáhu (j) nem jön Magyarországra, hiába hívta meg Magyar Péter / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„Valóban sok mindenkit meghívtunk, és szerintem ez egy nagyon fontos nap lesz, egy fontos évforduló, és nagyon örülök annak, hogy a magyar embereknek hála ezt a 70. évfordulót már egy szabad, demokratikus és valóban szuverén Magyarországon ünnepelhetjük, egy olyan országban, egy olyan európai országban, amért küzdöttek és az életüket is adták a forradalmárok, szabadságharcosok” – mondta Magyar Péter.

A kormányfő kiemelte, hogy az egész nap egy nagyon emlékezetes nap lesz, az átlagos ünnepségekhez képest többre számíthatunk. Ugyanis nemcsak zászlófelvonás, koszorúzás és kitüntetések átadása lesz, hanem egy egész napos rendezvénysorozat nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Többek között a Kossuth téren, az Andrássy úton, a rakparton, a Bem téren és a műegyetemen leszek események, köztük sok családi programmal, történelmi, korhű programokkal, és díszüléssel a parlamentben.

„Aztán pedig az operaházban egy díszelőadás, és utána pedig vendégül fogom látni a Szépművészeti Múzeumban a meghívott és érkező állam és kormányfőket, házelnököket, egyéb nemzetközi vendégeket. Amit tudok, hogy nagyon sok külföldi vendégünk lesz, nagyon sok házelnök, itt lesz Emmanuel Macron francia elnök, itt lesznek uniós vezetők, itt lesznek szomszédos országok, vagy akár a balkáni országok vezetői, szóval sokan” – sorolta a miniszterelnök.

Magyar Péter az izraeli kapcsolatról is beszélt

A kormányfő elárulta, hogy a korábban még Orbán Viktor által, majd Magyar Péter által is meghívott Benjámin Netanjáhu is érkezik-e október 23-án.

„Nem, Benjámain Netanjáhu izraeli miniszterelnök nem jelezte tudomásom szerint a részvételét. De egyébként az izraeli elnök tudomásom szerint érkezik Budapestre, de nem október 23-án, hanem az előtte lévő napokban” – mondta erről Magyar Péter.