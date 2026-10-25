Magyar Péter sógorának korábbi ügyvédi irodája két állami megbízást is kapott a Tisza-kormánytól

A Miniszterelnökség 2026 szeptemberében az év hátralévő részére nettó hárommillió forintos szerződést kötött az irodával jogi tanácsadásra – írta az Ellenpólus. Az Oppenheim júliusban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól is elnyert egy 17,465 millió forintos megbízást. A két szerződés együttes értéke így meghaladja a 20 millió forintot, bár a cikkből nem derül ki, hogy mindkét összeg azonos áfakezeléssel szerepel-e.

MAgyar Péter sógora, Melléthei-Barna a Tisza Párt megalakulása óta fontos szerepet játszik a szervezet jogi ügyeiben Fotó: Hatlaczki Balazs

Az ügyvédi iroda azért került a figyelem középpontjába, mert Melléthei-Barna Márton 2007 és 2020 között, több mint 13 éven keresztül dolgozott ott, mielőtt önálló ügyvédi praxisba kezdett. A cikk az Oppenheimet a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi hálózatához köti, amelynek több, a Tiszához kapcsolódó politikussal is van szakmai kapcsolata. A nemzetközi irodánál dolgozott korábban Dávid Dóra, a Tisza európai parlamenti képviselője is.

Melléthei-Barna a Tisza Párt megalakulása óta fontos szerepet játszik a szervezet jogi ügyeiben. Ügyvédi irodája már a 2024 áprilisában benyújtott Talpra Magyarok! védjegybejelentésnél közreműködött. Később a párt képviseletében részt vett a Nemzeti Választási Bizottság ülésein, 2024 decemberében pedig Magyar Péter jogi képviselőjeként jelent meg az óbudai gyermekotthonnál. Emellett Magyar Péter édesapjának személyiségi jogi perében is eljárt.

A jogász jelenleg is elnöke a Tisza elődszervezeteként említett Legyél a változás egyesületnek. Az Ellenpólus állítása szerint a civil szervezet az előírt május 31-i határidőig nem nyújtotta be az előző évi pénzügyi beszámolóját.

Melléthei-Barna neve az igazságügyi miniszteri poszt várományosaként is felmerült. Emlékezetes, hogy még meg sem alakult a Tisza-kormány, máris itt megvolt az első lemondás. Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter igazságügyi miniszternek szánt azután jelentette be lemondását, hogy kiderült: a sógora a leendő miniszterelnöknek. A portál úgy tudja, hogy ezt követően is meghatározó szerepet tölt be a párt jogi munkájának irányításában.