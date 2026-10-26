Két Facebook-bejegyzésben is reagált Magyar Péter miniszterelnök a vasárnapi szerb parlamenti választás eredményére. A kormányfő előbb Aleksandar Vucic vereségét kommentálta, majd telefonon gratulált a győztes Egyetemista Lista vezetőinek, akiket Magyarország támogatásáról is biztosított. A szerbiai eseményeket egyúttal a Tisza Párt áprilisi választási győzelmével állította párhuzamba.

Szerb választások: nem bírta ki szó nélkül Magyar Péter, egyből üzent a frissen megválasztott kormányfőnek / Fotó: AFP

Nem sokkal azután, hogy Aleksandar Vucic elismerte vereségét a vasárnapi szerb parlamenti választáson, Magyar Péter magyar miniszterelnök is megszólalt Facebook-oldalán. „Szerbiában Aleksandar Vucic bejelentette a vereségét. A Egyetemisták Listája abszolút többséget szerez a választásokon. Szerbiában országszerte örömünnep kezdődött az utcákon. Ismerős?” – írta első bejegyzésében.

A miniszterelnök ezzel a Tisza Párt áprilisi választási győzelmére utalt, amikor Magyarországon 16 év után ért véget az Orbán Viktor vezette kormányzás. Magyar Péter nem sokkal később egy második bejegyzést is közzétett, amelyből kiderült, hogy közvetlenül felvette a kapcsolatot a szerb választás győzteseivel.

„Az imént telefonon gratuláltam a szerbiai választásokon győztes Hallgatói Lista vezetőinek. Biztosítottam őket Magyarország támogatásáról. Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk” – fogalmazott a magyar kormányfő.

Vucic elismerte a vereségét, a diákmozgalom többséget szerezhetett

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Aleksandar Vucic vasárnap este elismerte politikai tömörülésének vereségét az előre hozott parlamenti választáson. A politikus saját táborának előzetes becsléseire hivatkozva közölte, hogy az Egyetemista Lista 135–140 mandátumot szerezhetett a 250 fős szerb parlamentben, míg az általa vezetett Egyesült Szerbia mintegy 105 képviselői helyre számíthat.

Az előzetes adatok alapján a diákmozgalom önálló parlamenti többséggel alakíthatna kormányt.

A hivatalos végeredmény ugyanakkor ekkor még nem állt rendelkezésre. A szerbiai tiltakozáshullám a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után bontakozott ki, és idővel a Vucic vezette politikai rendszer leváltását követelő mozgalommá alakult.