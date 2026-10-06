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Magyar Péter váratlanul rászánta magát: ő lehet az első tiszás parlamenti képviselő, akit kirúgnak – hétfőn meghozza a döntést a párt elnöksége és a frakció

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A kormányfő megelégelhette a Kaprinyák Tibor vadászatai körül kialakult botrányt, és olyan döntést készít elő, amire eddig nem volt példa a TISZA-frakció történetében. Hétfőn Magyar Péter kezdeményezésére összeül a párt elnöksége és frakciója, Kaprinyák pedig akár az első tiszás országgyűlési képviselő lehet, akit kizárnak a pártból.
VG
2026.10.06, 12:24
Frissítve: 2026.10.06, 12:43
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A miniszterelnök kezdeményezésére a TISZA-frakció és a párt elnöksége is napirendre veszi Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a párt országgyűlési képviselőjének afrikai vadászatokon készült fotói. Magyar Péter kedden jelentette be, hogy jövő hétfőn tárgyalnak a politikus ügyéről.

Hungarian Prime Minister Peter Magyar Holds Press Conference A Day After Meeting European Council President, Magyar Péter
„Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem” – fogalmazott Magyar Péter Kaprinyák Tibor ügye kapcsán. / Fotó: NurPhoto via AFP

Elpattant a húr Magyar Péternél – mégis lehet következménye a tiszás képviselő drága hobbijának

Magyar Péter rövid bejegyzésében azt írta, ő maga kezdeményezi az ügy megtárgyalását. „Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem” – fogalmazott a miniszterelnök.

A bejelentés alapján így már párton belül is következménye lehet annak az ügynek, amely az elmúlt napokban Kaprinyák Tibor korábbi vadászfotói miatt alakult ki. 

A politikus ugyanis jelenleg az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke, ám több olyan felvétel is nyilvánosságra került róla, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok mellett látható.

Reklámfotó buktathatta le Kaprinyák Tibort

Kaprinyák vadászatairól ugyanakkor már a tavaszi választási kampányban is jelentek meg cikkek és fényképek. A HAON még áprilisban számolt be arról, hogy a későbbi országgyűlési képviselő afrikai vadászatokon vett részt, és több egzotikus állatot is elejtett.

Vélhetően az egész ügyre onnan derülhetett fény, hogy egy vadászutakat szervező vállalkozás Kaprinyák egyik korábbi felvételét reklámcélra is felhasználta.

A nyilvánosságra került felvételeken a tiszás politikus többek között oroszlánokkal, bivallyal és antiloppal látható. Az egyik legismertebb fényképen egy elejtett hím oroszlán mellett térdel. 

A Blikk vadászszervezők nyilvánosan elérhető árai alapján azt írta, hogy egy hím oroszlán elejtése önmagában több millió forintba kerülhet, és a teljes trófeagyűjtemény értéke akár több tízmillió forintra is rúghat. Ezek azonban piaci árakból készített becslések, Kaprinyák konkrét költségeiről nincs nyilvános adat.

Több ezer megkeresés után Gajdos László elhatárolódott

Az ügyben már Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is megszólalt. A tárcavezető azt írta, több ezer megkeresést kapott Kaprinyák vadászfotói miatt. Egyértelművé tette, hogy személyesen elutasítja a vadászatot, és az állatokkal szembeni erőszakot is elítéli.

Gajdos László azt is közölte, hogy a minisztérium feladatköreinek kialakításakor kifejezetten ügyelt arra, hogy a vadászat ne kerüljön a tárcához. Megfogalmazása szerint az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni úgy nem lehet, ha közben a vadászat is ugyanahhoz a minisztériumhoz tartozik.

A miniszter ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy Kaprinyák Tibor nem dolgozik az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, ott semmilyen tisztséget nem tölt be és feladatot sem lát el. A parlamenti bizottság összetételéről a frakciók döntenek, Kaprinyákot pedig a TISZA-frakció delegálta a testületbe – húzta alá a politikus.

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