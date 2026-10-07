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Valamiről elfelejtett beszámolni Magyar Péter: az ügyészség részleteket közölt a kihallgatásáról, kiderült, hogy gyanúsított lett a telefonlopásos ügyben a miniszterelnök

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A miniszterelnököt szerda este kihallgatta az ötkertes balhéja miatt a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság azonban később azt is közölte, hogy Magyar Pétert gyanúsítottként hallgatta ki.
Járdi Roland
2026.10.07, 21:48
Frissítve: 2026.10.07, 21:51
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A mentelmi joga felfüggesztése után Magyar Péter miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészség lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki a büntetőeljárás során – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, írja a Blikk. Ahogy beszámoltunk róla, szerda este kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert, aki állítása szerint vallomást tett, ugyanakkor nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.

Magyar Péter
Valamiről elfelejtett beszámolni Magyar Péter: az ügyészség szerint gyanúsított lett a telefonlopásos ügyben a miniszterelnök Fotó: AFP

Valamiről elfelejtett beszámolni Magyar Péter: az ügyészség részleteket közölt a kihallgatásáról, kiderült, hogy gyanúsított lett a telefonlopásos ügyben a miniszterelnök

Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán szerda este.

A kihallgatásról nem sokkal később a KNYF is közleményt adott ki, amiben azt írták, a miniszterelnököt gyanúsítottként hallgatták ki. 

Dr. Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő

 – írták, hozzátéve, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. A KNYF közleménye után újabb Facebook-bejegyzéssel jelentkezett Magyar Péter. Ebben azt írta: „A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB ügyben…Önkény!”

Már két éve húzódik Magyar Péter ötkertes balhéja

A történet 2024. június 21-én hajnalban kezdődött a budapesti Ötkert szórakozóhelyen, ahol Magyar Péter összetűzésbe került egy férfival, aki mobiltelefonnal videózta őt.  

Az ügyészség szerint Magyar elvette a férfi telefonját, majd a készülék később a Dunába került, az esetet végül lopás gyanúja miatt kezdték vizsgálni. 

Az ügyészség már 2024-ben kérte Magyar európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, az Európai Parlament azonban 2025 októberében ezt nem támogatta. Miután Magyar EP-mandátuma megszűnt és országgyűlési képviselő lett, a nyomozást újraindították, a Legfőbb Ügyészség pedig 2026. szeptember 22-én már az Országgyűléstől kérte mentelmi jogának felfüggesztését, rajta kívül Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselőkét is. Magyar Péter még aznap maga is arra kérte a parlamentet, hogy függessze fel a mentelmi jogát, mondván, vállalja a felelősséget a tetteiért, ugyanakkor továbbra is politikai lejáratásnak tartja az ügyet. 

Az Országgyűlés végül szeptember 28-án 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, így az eljárás folytatódhat vele szemben. A Magyar Nemzet már hétfőn arról számolt be, hogy Központi Nyomozó Főügyészség kihallgathatja a miniszterelnököt és hogy akár rabosíthatják is.  

Az ügy különlegessége, hogy soha nem fordult még elő, hogy az ügyészség egy hivatalban lévő miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését kérje egy közvádas ügyben.

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Magyar Péter
központi nyomozó főügyészség
miniszterelnök
ügyészség
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