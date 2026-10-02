Rendkívüli fordulat, itt a vége: Ursula von der Leyen célba ért, Magyarország feloldja a vétót Ukrajna ellen, szabadon csatlakozhat az EU-hoz – október 6-án szavazzák meg Magyar Péterék

Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, hogyan zárják le az elmérgesedett konfliktust, Budapest pedig október 6-án megteheti az első konkrét lépést a vétó feloldása felé. Az alku középpontjában az ukrán oktatási törvény módosítása és az uniós csatlakozási tárgyalások két új klaszterének megnyitása áll.

Új pályára állhat a magyar-ukrán kapcsolat: Brüsszel közreműködésével a felek olyan lépéssort dolgoztak ki, amely mindkét oldalon konkrét vállalásokat tartalmaz / Fotó: AFP

Úgy tűnik, lezárulhat a Magyarország és Ukrajna között az elmúlt hetekben kirobbant, mindkét fél számára komoly politikai és diplomáciai károkat okozó konfliktus. A European Pravda értesülései szerint Budapest és Kijev egy olyan megállapodást alakított ki, amely párhuzamosan kezeli

az ukrajnai magyar kisebbség jogait;

valamint Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyét.

A megállapodás lényege, hogy Ukrajna módosítja az oktatási törvényt, Magyarország pedig lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter megnyitását.

A változtatásokat az ukrán parlamentben már benyújtották: a javaslatot a parlament vezetése és az illetékes bizottságok regisztrálták, miközben a dokumentum kidolgozásában az ukrán kormány is részt vett, és azt több nemzeti kisebbség képviselőivel egyeztették.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a European Pravdának nyilatkozva elmondta: „Ez nemcsak a magyar kisebbségre, hanem az Ukrajnában élő valamennyi kisebbségre vonatkozni fog.”

A miniszter ugyanakkor emlékeztetett egy kivételre is: elvileg ez nem vonatkozhat az orosz nyelvre.

Péntek reggel fordulat állt be az ukrán-magyar viszonyban, Kijev döntő lépést tett: most Orbán Anitáék térfelén pattog a labda – Magyar Péter nem blokkolhatja tovább az uniós csatlakozást? Az ukrán parlament elé került egy törvényjavaslat, amely a nemzeti kisebbségek nyelvi oktatásának szabályait érintené. A kezdeményezés mögött azonban nem csupán a kisebbségek nyelvén történő oktatási kérdések húzódnak, a tervezet elfogadásának ugyanis uniós szinten is komoly jelentősége lehet.

Magyar Péter meghálálná az ukrán lépést

A Tisza-kormány cserébe a 2-es, „Belső piac”, valamint a 3-as, „Versenyképesség és inkluzív növekedés” klaszter további előrehaladását engedélyezné. Fontos azonban, hogy október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján még nem magának a két klaszternek a végleges megnyitása történik meg: az uniós bővítési munkacsoportban, a COELA-ban Budapest ahhoz járulhat hozzá, hogy az ír soros elnökség levelet küldjön Ukrajnának a tárgyalási álláspontok benyújtásáról.