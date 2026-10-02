Rendkívüli fordulat, itt a vége: Ursula von der Leyen célba ért, Magyarország feloldja a vétót Ukrajna ellen, szabadon csatlakozhat az EU-hoz – október 6-án szavazzák meg Magyar Péterék
Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, hogyan zárják le az elmérgesedett konfliktust, Budapest pedig október 6-án megteheti az első konkrét lépést a vétó feloldása felé. Az alku középpontjában az ukrán oktatási törvény módosítása és az uniós csatlakozási tárgyalások két új klaszterének megnyitása áll.
Úgy tűnik, lezárulhat a Magyarország és Ukrajna között az elmúlt hetekben kirobbant, mindkét fél számára komoly politikai és diplomáciai károkat okozó konfliktus. A European Pravda értesülései szerint Budapest és Kijev egy olyan megállapodást alakított ki, amely párhuzamosan kezeli
- az ukrajnai magyar kisebbség jogait;
- valamint Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak ügyét.
A megállapodás lényege, hogy Ukrajna módosítja az oktatási törvényt, Magyarország pedig lehetővé teszi két új tárgyalási klaszter megnyitását.
A változtatásokat az ukrán parlamentben már benyújtották: a javaslatot a parlament vezetése és az illetékes bizottságok regisztrálták, miközben a dokumentum kidolgozásában az ukrán kormány is részt vett, és azt több nemzeti kisebbség képviselőivel egyeztették.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a European Pravdának nyilatkozva elmondta: „Ez nemcsak a magyar kisebbségre, hanem az Ukrajnában élő valamennyi kisebbségre vonatkozni fog.”
A miniszter ugyanakkor emlékeztetett egy kivételre is: elvileg ez nem vonatkozhat az orosz nyelvre.
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Az ukrán parlament elé került egy törvényjavaslat, amely a nemzeti kisebbségek nyelvi oktatásának szabályait érintené. A kezdeményezés mögött azonban nem csupán a kisebbségek nyelvén történő oktatási kérdések húzódnak, a tervezet elfogadásának ugyanis uniós szinten is komoly jelentősége lehet.
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A Tisza-kormány cserébe a 2-es, „Belső piac”, valamint a 3-as, „Versenyképesség és inkluzív növekedés” klaszter további előrehaladását engedélyezné. Fontos azonban, hogy október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján még nem magának a két klaszternek a végleges megnyitása történik meg: az uniós bővítési munkacsoportban, a COELA-ban Budapest ahhoz járulhat hozzá, hogy az ír soros elnökség levelet küldjön Ukrajnának a tárgyalási álláspontok benyújtásáról.
A végső döntést az Európai Unió Tanácsának október 13-i ülése hozhatja meg. Addig az ukrán parlamentnek is lépnie kell: a tervek szerint a Verhovna Rada október 12-én rendkívüli ülést tartana, és első olvasatban, illetve egészében is elfogadná az oktatási törvény módosítását. A rendkívül szoros menetrend miatt bármilyen parlamenti csúszás az egész megállapodást veszélyeztethetné.
A mostani alku ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ukrajna automatikusan az Európai Unió tagjává válik.
A két klaszter megnyitása az uniós csatlakozási tárgyalások újabb szakaszát jelentené, miközben a teljes folyamat további reformokat és uniós döntéseket igényel.
A megállapodás sikeres végrehajtása viszont alapvetően változtathat Budapest és Kijev kapcsolatán. A mostani lépéssor így nem a folyamat lezárása, hanem a régóta húzódó magyar-ukrán válság rendezésének kezdete lehet.
Weber szerint Magyar Péter adta meg a zöld jelzést
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szeptember végén az EPP toulouse-i konferenciáján Magyar Péter szerepét méltatta az ukrán ügyekben. Weber szerint a magyar miniszterelnök „zöld jelzést” adott Ukrajna finanszírozásához és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, amit azzal hozott összefüggésbe, hogy Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök.
Az EPP-elnök kijelentése különösen annak fényében érdekes, hogy a következő napokban éppen a magyar álláspont miatt akadt el Ukrajna csatlakozási folyamatának további előrehaladása. A szeptember 29-i COELA-ülésen nem sikerült jóváhagyni a 2-es, a belső piacról, valamint a 3-as, a versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló klaszter átvilágítási eredményeit.
Nem akárki dicsérte agyon Magyar Pétert külföldről: "Ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához. Azért válhatott lehetővé, mert Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök"
Az Európai Néppárt vezetője szerint Magyar Péter magyarországi megválasztása fontos európai fejleményeket tett lehetővé. Manfred Weber kijelentette, hogy a magyar kormányfő „zöld jelzést” adott Ukrajna finanszírozásához és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.