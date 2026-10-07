Deviza
EUR/HUF365,76 +0,18% USD/HUF326,69 +0,69% GBP/HUF431,59 +0,26% CHF/HUF392 +0,55% PLN/HUF83,55 +0,01% RON/HUF68,32 +0,06% CZK/HUF14,98 +0,15% EUR/HUF365,76 +0,18% USD/HUF326,69 +0,69% GBP/HUF431,59 +0,26% CHF/HUF392 +0,55% PLN/HUF83,55 +0,01% RON/HUF68,32 +0,06% CZK/HUF14,98 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 308,07 -1,65% MTELEKOM2 540 -1,24% MOL5 035 -0,4% OTP39 900 -3,79% RICHTER12 500 +1,05% OPUS261,5 -2,43% ANY6 200 -1,59% AUTOWALLIS123,5 +2,92% WABERERS4 280 -0,93% BUMIX9 177,76 -0,02% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 108,87 -2,13% BUX141 308,07 -1,65% MTELEKOM2 540 -1,24% MOL5 035 -0,4% OTP39 900 -3,79% RICHTER12 500 +1,05% OPUS261,5 -2,43% ANY6 200 -1,59% AUTOWALLIS123,5 +2,92% WABERERS4 280 -0,93% BUMIX9 177,76 -0,02% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 108,87 -2,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli: Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, vallomást tett a miniszterelnök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vallomást tett szerda este a Központi Nyomozó Főügyészségen az ötkertes telefonlopás ügyében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor nem ismerte el a bűnösségét.
VG
2026.10.07, 19:45
Frissítve: 2026.10.07, 20:12
Szóljon hozzá!

Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán szerda este. A kormányfő azt ígérte, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad.

Rendkívüli: Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, vallomást tett a miniszterelnök
Rendkívüli: Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, vallomást tett a miniszterelnök / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök ellen telefonlopás miatt indult eljárás. A történet 2024. június 21-én hajnalban kezdődött a budapesti Ötkert szórakozóhelyen, ahol Magyar Péter összetűzésbe került egy férfival, aki mobiltelefonnal videózta őt. 

Az ügyészség szerint Magyar elvette a férfi telefonját, majd a készülék később a Dunába került, az esetet végül lopás gyanúja miatt kezdték vizsgálni. 

Az ügyészség már 2024-ben kérte Magyar európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, az Európai Parlament azonban 2025 októberében ezt nem támogatta. Miután Magyar EP-mandátuma megszűnt és országgyűlési képviselő lett, a nyomozást újraindították, a Legfőbb Ügyészség pedig 2026. szeptember 22-én már az Országgyűléstől kérte mentelmi jogának felfüggesztését, rajta kívül Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselőkét is. Magyar Péter még aznap maga is arra kérte a parlamentet, hogy függessze fel a mentelmi jogát, mondván, vállalja a felelősséget a tetteiért, ugyanakkor továbbra is politikai lejáratásnak tartja az ügyet. 

Az Országgyűlés végül szeptember 28-án 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, így az eljárás folytatódhat vele szemben. A Magyar Nemzet már hétfőn arról számolt be, hogy Központi Nyomozó Főügyészség kihallgathatja a miniszterelnököt és hogy akár rabosíthatják is.  

Az ügy különlegessége, hogy soha nem fordult még elő, hogy az ügyészség egy hivatalban lévő miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését kérje egy közvádas ügyben.

Szóljon hozzá!
Kihallgatás
Magyar Péter
vallomás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu