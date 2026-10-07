Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán szerda este. A kormányfő azt ígérte, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad.

Rendkívüli: Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség, vallomást tett a miniszterelnök / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök ellen telefonlopás miatt indult eljárás. A történet 2024. június 21-én hajnalban kezdődött a budapesti Ötkert szórakozóhelyen, ahol Magyar Péter összetűzésbe került egy férfival, aki mobiltelefonnal videózta őt.

Az ügyészség szerint Magyar elvette a férfi telefonját, majd a készülék később a Dunába került, az esetet végül lopás gyanúja miatt kezdték vizsgálni.

Az ügyészség már 2024-ben kérte Magyar európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, az Európai Parlament azonban 2025 októberében ezt nem támogatta. Miután Magyar EP-mandátuma megszűnt és országgyűlési képviselő lett, a nyomozást újraindították, a Legfőbb Ügyészség pedig 2026. szeptember 22-én már az Országgyűléstől kérte mentelmi jogának felfüggesztését, rajta kívül Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselőkét is. Magyar Péter még aznap maga is arra kérte a parlamentet, hogy függessze fel a mentelmi jogát, mondván, vállalja a felelősséget a tetteiért, ugyanakkor továbbra is politikai lejáratásnak tartja az ügyet.

Az Országgyűlés végül szeptember 28-án 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, így az eljárás folytatódhat vele szemben. A Magyar Nemzet már hétfőn arról számolt be, hogy Központi Nyomozó Főügyészség kihallgathatja a miniszterelnököt és hogy akár rabosíthatják is.

Az ügy különlegessége, hogy soha nem fordult még elő, hogy az ügyészség egy hivatalban lévő miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését kérje egy közvádas ügyben.