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Eltitkolt részletek szivárogtak ki Magyar Péter és Zelenszkij találkozójáról: olyat kért a magyar miniszterelnök, amin az ukránok nagyon elcsodálkoztak – "Meglehetősen szokatlan"

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Az ukrán források szerint a magyar kormányfő ragaszkodott ahhoz is, hogy a megbeszélésen a delegációk tagjai és a munkatársak se legyenek jelen. A tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij első hivatalos kétoldalú találkozója.
Nemes Tamás
2026.10.16, 18:20
Frissítve: 2026.10.16, 18:36
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A nyilvánosan jelzett 10-15 perc helyett mintegy fél órán át tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben. Az ukrán sajtó értesülései szerint a magyar miniszterelnök kifejezett kérésére nemcsak az újságírókat, hanem a két delegáció tagjait és a vezetők munkatársait is kizárták a megbeszélésről.

Zelenszkij, Magyar Péter
A tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij első hivatalos kétoldalú találkozója / Fotó: AFP

Meglepő dolgot kért Magyr Péter

A kormányfő nemcsak hosszabb ideig tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben, mint amennyit előzetesen jelzett, hanem azt is kérte, hogy a megbeszélésen rajtuk kívül senki ne legyen jelen. Az European Pravda szerint az ukrán elnökkel folytatott találkozón sem újságírók, sem a két vezető munkatársai, sem a delegációk tagjai nem vehettek részt. Az ukrán fél számára szokatlan volt, hogy a magyar miniszterelnök ennyire zárt körű egyeztetéshez ragaszkodott.

A találkozó mintegy 30 percig tartott, noha Magyar Péter korábban 10-15 perces megbeszélésről beszélt. Az ukrán fél ugyanakkor eleve félórás egyeztetésre számított. A megbeszélés még a szokásos protokolláris kereteket is nélkülözte: a sajtó a hivatalos részre sem mehetett be.

A találkozó létrejöttéről hónapokon át egyeztettek a felek. Kijev abban bízott, hogy a két ország közötti kapcsolatok javulása után sikerül konkrét előrelépést elérni a vitás ügyekben is.

A találkozóra azután került sor, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadta az oktatási törvény módosításait. 

A változtatások a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő vitában is fontosak, és hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország ne akadályozza tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszát.

Az Európai Unió másnap megkezdte a tárgyalásokat két új fejezetcsoportról, miután Budapest visszavonta kifogásait. Ezzel elhárult egy fontos akadály Ukrajna uniós közeledése elől, a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése azonban ennél jóval több kérdésen múlik.

A kárpátaljai magyarok jogainak ügye továbbra is meghatározó eleme a két ország viszonyának. Az oktatás mellett a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése is befolyásolhatja, hogy a mostani diplomáciai közeledés tartós lesz-e.

Zelenszkijt közben meghívták az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára szervezett, október 23-i budapesti megemlékezésekre is. A meghívásról Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be. Arról egyelőre nincs megerősített információ, hogy az ukrán elnök elfogadja-e a meghívást.

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A magyar-ukrán kapcsolatok rendezése felé tett lépésként értékelte a miniszterelnök az ukrán parlament kisebbségi oktatásról elfogadott új törvényét, miután először tárgyalt az ukrán elnökkel. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij megállapodott abban, hogy miniszteri szinten folytatják az egyeztetéseket, a magyar kormányfő pedig szolidaritásáról biztosította Ukrajnát az orosz agresszióval szemben.

 

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