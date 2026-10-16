Eltitkolt részletek szivárogtak ki Magyar Péter és Zelenszkij találkozójáról: olyat kért a magyar miniszterelnök, amin az ukránok nagyon elcsodálkoztak – "Meglehetősen szokatlan"

A nyilvánosan jelzett 10-15 perc helyett mintegy fél órán át tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben. Az ukrán sajtó értesülései szerint a magyar miniszterelnök kifejezett kérésére nemcsak az újságírókat, hanem a két delegáció tagjait és a vezetők munkatársait is kizárták a megbeszélésről.

A tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij első hivatalos kétoldalú találkozója / Fotó: AFP

Meglepő dolgot kért Magyr Péter

A kormányfő nemcsak hosszabb ideig tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben, mint amennyit előzetesen jelzett, hanem azt is kérte, hogy a megbeszélésen rajtuk kívül senki ne legyen jelen. Az European Pravda szerint az ukrán elnökkel folytatott találkozón sem újságírók, sem a két vezető munkatársai, sem a delegációk tagjai nem vehettek részt. Az ukrán fél számára szokatlan volt, hogy a magyar miniszterelnök ennyire zárt körű egyeztetéshez ragaszkodott.

A találkozó mintegy 30 percig tartott, noha Magyar Péter korábban 10-15 perces megbeszélésről beszélt. Az ukrán fél ugyanakkor eleve félórás egyeztetésre számított. A megbeszélés még a szokásos protokolláris kereteket is nélkülözte: a sajtó a hivatalos részre sem mehetett be.

A találkozó létrejöttéről hónapokon át egyeztettek a felek. Kijev abban bízott, hogy a két ország közötti kapcsolatok javulása után sikerül konkrét előrelépést elérni a vitás ügyekben is.

A találkozóra azután került sor, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadta az oktatási törvény módosításait.

A változtatások a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő vitában is fontosak, és hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország ne akadályozza tovább Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszát.

Az Európai Unió másnap megkezdte a tárgyalásokat két új fejezetcsoportról, miután Budapest visszavonta kifogásait. Ezzel elhárult egy fontos akadály Ukrajna uniós közeledése elől, a magyar-ukrán kapcsolatok rendezése azonban ennél jóval több kérdésen múlik.

A kárpátaljai magyarok jogainak ügye továbbra is meghatározó eleme a két ország viszonyának. Az oktatás mellett a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése is befolyásolhatja, hogy a mostani diplomáciai közeledés tartós lesz-e.