Magyar Péter négyszemközt tárgyalt Zelenszkij ukrán elnökkel – bejelentést tett a magyar miniszterelnök

„Négyszemközti tárgyalást folytattam Brüsszelben Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. Üdvözöltem a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást” – írja Magyar Péter Facebook-oldalán.

Magyar Péter és Volodomir Zelenszkij négyszemközt tárgyaltak Brüsszelben

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Magyar Péter a kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékelte a kisebbségi oktatási törvényt

A miniszterelnök az alábbiakat írja posztjában:

„A kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékeltük, hogy Ukrajna Parlamentje elfogadta a megállapodás alapján a kisebbségi oktatási törvényt, és hogy az ukrán fél azonnal megkezdte annak végrehajtását.

Megköszöntem az ukrán parlament szeptemberi határozatát, amelyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

Ukrajna elnökével megállapodtam abban, hogy miniszteri szinten folytatjuk a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítunk az országainkban élő kisebbségek helyzetének további javítására.

Egyetértettünk abban, hogy mindkét ország érdeke, a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése.

Az ukrán elnököt teljes szolidaritásomról biztosítottam a hazája ellen már majd 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt.

Elmondtam, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében” – fogalmazott a bejegyzésben a miniszterelnök.

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Mint megírtuk, a Brüsszelben zajló csúcsról Magyar Péter már bejelentkezett ma. Korábbi bejegyzésében arról írt, hogy áttörést értek el az energiaárak tekintetében a partnerekkel közösen.

Az energiaárak az EU-s csúcs legélesebb vitái közé tartoztak. A vita középpontjában az ETS2, vagyis az épületekre és a közúti közlekedésre is kiterjedő új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer állt. A jelenlegi menetrend szerint a rendszer 2028-ban lépne teljes egészében életbe, több tagállam azonban attól tart, hogy ez tovább emelné a fűtés és a közlekedés költségeit egy olyan időszakban, amikor az energia már egyébként is drága.