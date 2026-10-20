Ez nem marad annyiban: mémmel vágott vissza Magyar Péternek az ÁSZ elnöke – „Ha valaki ma este megeszi a csokit, akkor tudjuk, hogy te voltál!”
Magyar Péter kijelentette, hogy tudja, kik szivárogtathatják ki a 2027-es költségvetés tervezetét, ha az még a hivatalos bemutatása előtt nyilvánosságra kerül. A miniszterelnök Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét is meggyanúsította, a Költségvetési Tanács tagja pedig erre egy gyúnyos mémmel válaszolt, elutasítva a lehetséges szivárogtatásról szóló vádakat.
Magyar Péter: már tudom, ki fog szivárogtatni
A kormányfő kedden a Pénzügyminisztériumban állt a nyilvánosság elé Kármán András pénzügyminiszterrel, hogy ismertesse a 2027-es költségvetés részleteit. A hétfői, több mint kétórás miniszterelnöki beszéd során újabb részleteket közölt a jövő évi tervekről, az adóváltozásokról, a béremelésekről és a nyugdíjakról. A tájékoztató végén azonban Magyar Péter a büdzsé előkészítésének egy kényes pontját is szóba hozta: azt, hogy ki szivárogtathatja ki a tervezetet, mielőtt az nyilvánosságra kerülne.
A miniszterelnök közölte, hogy a Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gábor kedden megkapja a 2027-es költségvetés tervezetét. Magyar Péter szerint erre a véleményezésre nem is lenne szükség, hiszen a testület korábban olyan költségvetéseket is jóváhagyott, amelyekben szereplő vállalások végül nem teljesültek. A kormányfő azt is felidézte, hogy hétfőn, az Országgyűlésben már szóvá tette a problémát.
Ezután azt is előrevetítette, kit tartana felelősnek, ha a tervezet még a hivatalos nyilvánosságra hozatal előtt kiszivárogna.
Ha kiszivárog október vége előtt, akkor a Költségvetési Tanács elnöke szivárogtatta ki, vagy Windisch László
– fogalmazott.
Windisch László nem hagyta szó nélkül a megjegyzést. Az Állami Számvevőszék elnöke a Facebookon egy mémmel reagált a még meg nem történt, potenciális adatszivárogtatásra.
Windisch ugyan a mémmel nem adott részletes választ a miniszterelnök felvetésére, de ironikusan reagált arra, hogy a kormányfő már előre megnevezte, kit gyanúsítana egy esetleges kiszivárogtatás esetén.
A Költségvetési Tanács a tervezet véleményezésével vesz részt a folyamatban, a dokumentumot pedig október végén nyújtják be az Országgyűlésnek, ekkor válik nyilvánossá. A keddi sajtótájékoztatón a kormány egyebek mellett 2,4 százalékos jövő évi gazdasági növekedéssel és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számolt.
A Magyar Péter és Windisch László közötti feszültség ráadásul nem új keletű. Az Állami Számvevőszék elnöke októberben levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte a miniszterelnök támadásai veszélyeztetik a hivatal függetlenségét.
Windisch azt kifogásolta, hogy Magyar Péter folyamatban lévő vizsgálatok lezárása előtt fogalmaz meg vádakat, miközben az ÁSZ a saját álláspontja szerint törvényes keretek között végzi az ellenőrzéseket.
A konfliktusban a kampányfinanszírozás ellenőrzése és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügye is szerepet kapott. Az ÁSZ korábban maga tett feljelentést az MNB-alapítványokkal kapcsolatban, Windisch pedig többször hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok megállapításait tényekre és jogszabályokra alapozzák. Az elnök mandátuma 2034-ig szól, és korábban azt is jelezte, hogy nem kíván lemondani a tisztségéről.
Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András kiállt a nyilvánosság elé, máris új részleteket közölt a 2027-es költségvetésről
Újabb állomásához ért a jövő évi büdzsé bemutatása. A 2027-es költségvetésről több, eddig nem ismert részlet kiderült. Például az is, pontosan mi lesz az anyák adómentességével, és a nyugdíjakkal. De immáron sokkal világosabban látszanak az adóemelések is.