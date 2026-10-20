Ez nem marad annyiban: mémmel vágott vissza Magyar Péternek az ÁSZ elnöke – „Ha valaki ma este megeszi a csokit, akkor tudjuk, hogy te voltál!”

Magyar Péter kijelentette, hogy tudja, kik szivárogtathatják ki a 2027-es költségvetés tervezetét, ha az még a hivatalos bemutatása előtt nyilvánosságra kerül. A miniszterelnök Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét is meggyanúsította, a Költségvetési Tanács tagja pedig erre egy gyúnyos mémmel válaszolt, elutasítva a lehetséges szivárogtatásról szóló vádakat.

A jövő évi büdzsé ismertetése közben Magyar Péter a Költségvetési Tanácsot is bírálta, majd előre megnevezte, kit tartana felelősnek a tervezet esetleges kiszivárgásáért / Fotó: AFP

Magyar Péter: már tudom, ki fog szivárogtatni

A kormányfő kedden a Pénzügyminisztériumban állt a nyilvánosság elé Kármán András pénzügyminiszterrel, hogy ismertesse a 2027-es költségvetés részleteit. A hétfői, több mint kétórás miniszterelnöki beszéd során újabb részleteket közölt a jövő évi tervekről, az adóváltozásokról, a béremelésekről és a nyugdíjakról. A tájékoztató végén azonban Magyar Péter a büdzsé előkészítésének egy kényes pontját is szóba hozta: azt, hogy ki szivárogtathatja ki a tervezetet, mielőtt az nyilvánosságra kerülne.

A miniszterelnök közölte, hogy a Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gábor kedden megkapja a 2027-es költségvetés tervezetét. Magyar Péter szerint erre a véleményezésre nem is lenne szükség, hiszen a testület korábban olyan költségvetéseket is jóváhagyott, amelyekben szereplő vállalások végül nem teljesültek. A kormányfő azt is felidézte, hogy hétfőn, az Országgyűlésben már szóvá tette a problémát.

Ezután azt is előrevetítette, kit tartana felelősnek, ha a tervezet még a hivatalos nyilvánosságra hozatal előtt kiszivárogna.

Ha kiszivárog október vége előtt, akkor a Költségvetési Tanács elnöke szivárogtatta ki, vagy Windisch László

– fogalmazott.

Windisch László nem hagyta szó nélkül a megjegyzést. Az Állami Számvevőszék elnöke a Facebookon egy mémmel reagált a még meg nem történt, potenciális adatszivárogtatásra.

Windisch ugyan a mémmel nem adott részletes választ a miniszterelnök felvetésére, de ironikusan reagált arra, hogy a kormányfő már előre megnevezte, kit gyanúsítana egy esetleges kiszivárogtatás esetén.

A Költségvetési Tanács a tervezet véleményezésével vesz részt a folyamatban, a dokumentumot pedig október végén nyújtják be az Országgyűlésnek, ekkor válik nyilvánossá. A keddi sajtótájékoztatón a kormány egyebek mellett 2,4 százalékos jövő évi gazdasági növekedéssel és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számolt.