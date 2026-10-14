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Eljött a nagy pillanat, Magyar Péter Zelenszkijjel tárgyal: megvan a csúcstalálkozó időpontja – eldőlhet Magyarország és Ukrajna közös jövője

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A miniszterelnök Brüsszelben vesz részt kiemelt uniós egyeztetéseken, amelyek egyik fő témája a következő hétéves pénzügyi keret lesz. Magyar Péter az energiaválság kezeléséről és az európai külső határok védelméről is tárgyal, pénteken pedig Ukrajna elnökével találkozik.
VG
2026.10.14, 18:02
Frissítve: 2026.10.14, 18:02
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Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol több, Magyarország jövőjét is meghatározó kérdésről tárgyal az uniós csúcstalálkozón. A hétéves uniós költségvetés, az energiaválság és a külső határok védelme mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik, akivel pénteken folytat először hivatalos, négyszemközti megbeszélést.

Zelenszkij Magyar Péter
Magyar Péter péntek reggel négyszemközti tárgyalást folytat Ukrajna elnökével Brüsszelben / Fotó: AFP

A kormányfő a Facebook-oldalán ismertette a programját. A tárgyalások egyik központi témája a következő hétéves uniós költségvetés lesz, amelyet Magyar Péter a magyar fejlődés szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett. Emellett az energiaválság kezeléséről és az európai külső határok védelmének további megerősítéséről is egyeztetnek a tagállamok vezetői.

Úton Brüsszelbe egy kiemelten fontos uniós csúcstalálkozóra. Terítéken lesz az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, a hazánk fejlődése szempontjából kulcsfontosságú hétéves uniós költségvetés 

– írta a miniszterelnök.

Magyar Péter programja már az uniós csúcstalálkozó előtt sűrű lesz. Szerdán a Visegrádi Négyek, vagyis Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökeivel tárgyal. Csütörtökön pedig a néppárti kormányfők találkozóján vesz részt, emellett bekapcsolódik az olasz miniszterelnök által összehívott, a kohéziós politikával foglalkozó egyeztetésbe is.

A kohéziós politika különösen fontos Magyarország számára, mivel az uniós források elosztásán keresztül a tagállamok közötti fejlettségi különbségek mérséklését és a gazdasági felzárkózást szolgálja. A következő hétéves költségvetésről folytatott tárgyalások ezért nem csupán az unió kiadásainak kereteit határozzák meg, hanem a tagállamok fejlesztési lehetőségeire is hatással lehetnek.

Magyar Péter Zelenszkijjel is egy asztalhoz ül

A brüsszeli program egyik fontos eseménye péntek reggel lesz: Magyar Péter ekkor folytat először hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. A találkozó tényét a miniszterelnök külön is megerősítette a közösségi oldalán.

A megbeszélés részleteiről és várható témáiról a kormányfő nem közölt további információkat. A találkozó így a brüsszeli program egyik kiemelt diplomáciai eseménye lesz.

Magyar Péter a távollétére vonatkozó kormányzati feladatokról is tájékoztatott. A miniszterelnök péntek éjszakára tervezi a hazatérését, addig Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes koordinálja a kormányzati munkát.

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Újabb fontos lépés történt Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában, miután Magyarország hozzájárult a második és harmadik tárgyalási klaszter továbblépéséhez. Kijevben ezt már a magyar-ukrán kapcsolatok közeledésének jeleként értékelik.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
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