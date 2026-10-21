Újabb fejlemény történt a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben: a rendőrség körözést tett közzé Matolcsy Ádám ellen. A volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt keresik, miközben az ügyészség a nyomozás egy másik szálán Matolcsy György őrizetbe vételéről és a letartóztatására tett indítványról is beszámolt.

Újabb fordulat az MNB-ügyben: Matolcsy György letartóztatása után most a fia is célkeresztbe került – nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Forrás: police.hu

Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a rendőrség gazdasági csalás miatt körözi a volt jegybankelnök fiát. Az ügy a Magyar Nemzeti Bank körüli nyomozás egyik leágazásához kapcsolódik, amelyben a hatóságok két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak.

A másik körözött személy Stofa György, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. egykori vezérigazgatója. A rendelkezésre álló információk szerint a két körözött közül az egyik Matolcsy Ádám lehet. A hatósági körözés megjelenése önmagában nem jelenti azt, hogy a keresett személyt már elfogták, vagy hogy az ügyben jogerős bírósági döntés született volna.

Nem csak Matolcsy Ádám került célkeresztbe

Az MNB-ügyben szerdán egy nagyobb akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség. A hatóság tájékoztatása szerint több helyszínen összehangolt nyomozási cselekményeket hajtottak végre a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő eljárásban.

A hatóságok őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a jegybank korábbi elnökét, valamint a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötésekor eljáró képviselőjét és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet. Az ügyészség a volt jegybankelnök letartóztatását is indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György is, megtagadták a vallomástételt.

A volt jegybankelnök ügyvédje korábban arról tájékoztatott, hogy ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgathatják ki. Az ügyészség közleménye ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozás kapcsán külön hűtlen kezelésről is beszámolt, ezért a különböző gyanúsításokat nem lehet automatikusan azonosnak tekinteni.