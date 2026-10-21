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Újabb fordulat az MNB-ügyben: Matolcsy György letartóztatása után most a fia is célkeresztbe került – nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a rendőrség

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Újabb szereplő került a hatóságok látókörébe az MNB körüli ügyben: nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki két ember ellen. A körözöttek között feltételezhetően Matolcsy Ádám és Stofa György is szerepel.
Nemes Tamás
2026.10.21, 17:25
Frissítve: 2026.10.21, 18:09
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Újabb fejlemény történt a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben: a rendőrség körözést tett közzé Matolcsy Ádám ellen. A volt jegybankelnök fiát gazdasági csalás miatt keresik, miközben az ügyészség a nyomozás egy másik szálán Matolcsy György őrizetbe vételéről és a letartóztatására tett indítványról is beszámolt.

Matolcsy
Újabb fordulat az MNB-ügyben: Matolcsy György letartóztatása után most a fia is célkeresztbe került – nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Forrás: police.hu

Elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, a rendőrség gazdasági csalás miatt körözi a volt jegybankelnök fiát. Az ügy a Magyar Nemzeti Bank körüli nyomozás egyik leágazásához kapcsolódik, amelyben a hatóságok két ember ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak.

A másik körözött személy Stofa György, az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. egykori vezérigazgatója. A rendelkezésre álló információk szerint a két körözött közül az egyik Matolcsy Ádám lehet. A hatósági körözés megjelenése önmagában nem jelenti azt, hogy a keresett személyt már elfogták, vagy hogy az ügyben jogerős bírósági döntés született volna.

Nem csak Matolcsy Ádám került célkeresztbe

Az MNB-ügyben szerdán egy nagyobb akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség. A hatóság tájékoztatása szerint több helyszínen összehangolt nyomozási cselekményeket hajtottak végre a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő eljárásban.

A hatóságok őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a jegybank korábbi elnökét, valamint a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötésekor eljáró képviselőjét és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet. Az ügyészség a volt jegybankelnök letartóztatását is indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György is, megtagadták a vallomástételt.

A volt jegybankelnök ügyvédje korábban arról tájékoztatott, hogy ügyfelét jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgathatják ki. Az ügyészség közleménye ugyanakkor a folyamatban lévő nyomozás kapcsán külön hűtlen kezelésről is beszámolt, ezért a különböző gyanúsításokat nem lehet automatikusan azonosnak tekinteni.

Az MNB körüli ügyek előzményei a jegybank által létrehozott alapítványi rendszerhez vezetnek vissza. A Matolcsy György vezetése idején, 2014-ben létrehozott Pallas Athéné Alapítványokat 2019-ben vonták össze a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványba. A szervezet eredeti célja az oktatás, a tudomány, a kultúra és a kutatás támogatása volt.

A jegybank új vezetése később az alapítványi vagyon kezelésével és befektetéseivel kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. Varga Mihály jegybankelnök korábbi tájékoztatása szerint megközelítőleg százmilliárd forint értékű vagyont sikerült visszaszerezni. Matolcsy György ezzel szemben azt állította, hogy a vagyon megvan, a vita pedig részben a befektetések és a könyvekben szereplő kötvények értékeléséről szól.

Rendkívüli: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel, azonnal megszólalt az ügyvédje – ezzel vádolják a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét

Reggel őrizetbe vették a volt jegybankelnököt, és a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték. Matolcsy György ügyvédje megszólalt az ügyben.

 

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