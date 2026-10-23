Futótűzként terjed a hír: 92 milliárd forint készpénzt találtak Matolcsy Györgynél – itt az ideje tisztázni a helyzetet
Amióta Matolcsy Györgyöt őrizetbe vették szerdán, egyre vadabb hírek jelennek meg az esetről. Ezek közül is kiemelkedik az egyik, ami már egy napja futótűzként terjedt el a közösségi médiában és nem csak egyszerű felhasználók, hanem influencerek és tiszás politikusok is állítják és kommentálják.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, két napja az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt. Ezt elsőként Bátki Pál jogi képviselő erősítette meg. Először annyit lehetett tudni, hogy szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen.
Az ügyvéd azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetőjét gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.
A Központi Nyomozó Főügyészség akkor azt közölte, hogy összehangolt "nyomozási cselekményeket" hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban. A Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtottak végre eljárási cselekményeket.
Szerdán délután kiderült, hogy a hatóságok indítványozták Matolcsy György letartóztatását, erről várhatóan ma születik döntés a bíróságon. Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása nem sokkal délután fél négy után fejeződött be. A több órás kihallgatás során nem tett vallomást, a személyes körülményeiről nyilatkozott. Ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészségről a rendőrségi fogdára szállították.
Később kiderült, hogy nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen.
Mivel vádolják Matolcsy Györgyöt?
A jegybank jelenlegi vezetése mellett az Állami Számvevőszék tett feljelentést az ügyészségen az MNB-alapítványok ügyében, párhuzamosan a 2025 márciusában nyilvánosságra hozott ÁSZ-jelentéssel, amely a jegybank, illetve az általa alapított Pallas Athéné alapítványok és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével foglalkozott.
Az ügyben 2025. március 21-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda elindította a nyomozást, amelyet 2026. április 21-én a Legfelsőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vont. Az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.
A Matolcsy György vezette jegybank által 2014-ben létrehozott, 2019-ben összeolvadt Pallas Athéné alapítványok (PADME) vagyonkezelője, az Optima Befektetési Zrt. közel 500 milliárd forintnyi közpénzzel gazdálkodott. A cég- és befektetési struktúrán keresztüli, az ÁSZ szerint bűncselekmény gyanúját is felvető működés mintegy 150 milliárd forint nem realizált veszteséget okozott, amelynek egy része Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám környezetéhez került, a PADME és az Optima pedig a fizetésképtelenség szélére sodródott.
Futótűzként terjed a hír: 92 milliárd forint készpénzt találtak Matolcsy Györgynél
Eddig a hivatalos információk és vádak, amelyeket Matolcsy György egyébként cáfolt a saját YouTube-csatornáján és részletesen elmondta, hol a pénz. Ezt követően indult be és szabadult el az a hír, hogy a volt jegbynakelnöknél 92 milliárd forint készpénzt találtak.
Amennyire visszafejthető, a híresztelés alapja egy október 22-én reggel publikált videó. A KlikkTV Fordulópont című műsorában Balogh Judit vendégei, Suha György diplomata, Bárándy Gergely ügyvéd és Tordai Bence volt országgyűlési képviselő arról beszélgettek, milyen következményekkel járhat az MNB-alapítványok ügyében indult büntetőeljárás. Ez a műsor azzal a címmel került ki az internetre, hogy
Rendkívüli – Matolcsyéknál eddig 91 milliárd forintot találtak KÉSZPÉNZBEN.
A műsor egy pontján, 9 perc 50 másodpercnél a műsorvezető a következőket mondja: "Nézzünk meg egy olyan tényt, amin én elképesztő módon megdöbbentem. Az ügyészség hivatalosan közölte, hogy az eljárásban lefoglatak 91 milliárd forintnyi készpénz. Még egyszer mondom tisztelt nézőimnek, 91 milliárd forintnyi készpénzt".
Álhír, hogy Matolcsyéknál 92 milliárd forint készpénzt foglaltak le
Ez a rész pillanatok alatt virálissá vált, bejárta a TikTokot, a Facebookot és egészen odáig jutott, hogy tiszás országgyűlési képviselők is megosztották és hangoztatták.
Csakhogy ez a kijelentés több szempontból sem állja meg a helyét, az ügyészség ugyanis ilyet soha nem állított.
A valóság az, hogy az ÁSZ korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás 2025 áprilisa óta.
- az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelés,
- a másik pénzmosás gyanúja miatt.
A nyomozók addig, tehát az elmúlt másfél évben 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Tehát nem csak készpénzről van szó. Ráadásul egyáltalán nem nevesítették Matolcsy Györgyöt, sőt. Ismertették, hogy a nyomozás során
- 97 magánszemély,
- 36 cég
- és 11 magántőkealap
került képbe, valamennyi helyszínen jelentős mennyiségű iratot és elektronikus adathordozót foglaltak le. A pénzmosás ügyében 2025. április 22-én rendeltek el eljárást, annak megindítását követően már másnap négy magánszemélytől 506,2 millió forint számlapénzt foglaltak le, május 9-én pedig 80,8 milliárd forintnyi értékpapírszámlát fagyasztottak be.
Tehát több lépcsőben összesen mintegy 92 milliárd forint készpénzt, értékpapírt és számlapénzt foglaltak le. Ez a tény, nem pedig az, hogy Matolcsyéknál 92 milliárd forint készpénzt találtak.