Amióta Matolcsy Györgyöt őrizetbe vették szerdán, egyre vadabb hírek jelennek meg az esetről. Ezek közül is kiemelkedik az egyik, ami már egy napja futótűzként terjedt el a közösségi médiában és nem csak egyszerű felhasználók, hanem influencerek és tiszás politikusok is állítják és kommentálják.

Futótűzként terjed a hír: 92 milliárd forint készpénzt találtak Matolcsy Györgynél – itt az ideje tisztázni a helyzetet / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, két napja az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt. Ezt elsőként Bátki Pál jogi képviselő erősítette meg. Először annyit lehetett tudni, hogy szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Az ügyvéd azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetőjét gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

A Központi Nyomozó Főügyészség akkor azt közölte, hogy összehangolt "nyomozási cselekményeket" hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban. A Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtottak végre eljárási cselekményeket.

Szerdán délután kiderült, hogy a hatóságok indítványozták Matolcsy György letartóztatását, erről várhatóan ma születik döntés a bíróságon. Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatása nem sokkal délután fél négy után fejeződött be. A több órás kihallgatás során nem tett vallomást, a személyes körülményeiről nyilatkozott. Ezt követően a Központi Nyomozó Főügyészségről a rendőrségi fogdára szállították.

Később kiderült, hogy nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen.

Mivel vádolják Matolcsy Györgyöt?

A jegybank jelenlegi vezetése mellett az Állami Számvevőszék tett feljelentést az ügyészségen az MNB-alapítványok ügyében, párhuzamosan a 2025 márciusában nyilvánosságra hozott ÁSZ-jelentéssel, amely a jegybank, illetve az általa alapított Pallas Athéné alapítványok és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével foglalkozott.

Az ügyben 2025. március 21-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda elindította a nyomozást, amelyet 2026. április 21-én a Legfelsőbb Ügyészség ügyészi hatáskörbe vont. Az eljárást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.