Megtörte a hallgatást Matolcsy György a bíróság előtt, részletes vallomást tett: órákon belül döntenek a sorsáról – most kulcsfontosságú tanúkat hallgatnak meg

Két és fél órás vallomást tett Matolcsy György pénteken. Korábban a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ettől elzárkózott. Szerdán vették őrizetbe, hamarosan pedig a letartóztatásáról döntenek.

Megtörte a hallgatást Matolcsy György a bíróság előtt, részletes vallomást tett / Fotó: Huszár Márk/MW

A HVG arról tudósított, hogy Matolcsy György kora délelőttől beszélt a bíróság előtt és csaknem 12 órakor hagyta abba. A volt jegybankelnök erre azon a tárgyaláson kerített sort, amelyen a bíróság a letartóztatásáról dönt. A lap Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjének nem sokkal dél után. tartott nyilatkozata alapján számolt be a fejleményekről.

A tárgyalás reggel 9 órakor kezdődött,

Matolcsy György fél tízkor kapott szót.

Érveléséről azonban egyelőre nem szivárgott ki információ.

A letartóztatásáról zárt ülésen határoznak.

Az ügynek összesen öt gyanúsítottja van, Matolcsy Ádám (Matolcsy György fia) és Stofa György cégvezető jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ellenük nemzetközi szintű elfogatóparancsot adhatnak ki.

Viszont a bíróság pénteken meghallgatja Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is. A Matolcsy György esetleges letartóztatásának döntés várhatóan elhúzódik, és majd csak délután derülhet ki, hogyan határozott az igazságszolgáltatás.

Bátki Pál ügyvéd reggel azt mondta, hogy csütörtökön kapták meg a mintegy hatezer oldalnyi anyagot a gyanúsításról. Egyelőre nem utal semmi sem arra, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben. Ő Matolcsy Györgynek a védője, arról nincs információja, hol van a fia. Előre jelezte, hogy Matolcsy György vallomást fog tenni, ez történhetett meg tehát később a bíróságon.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a konkrét gyanúsítás teljesen másról szól, mint amit a sajtó és a közvélemény MNB-ügyként emleget. "Szó sincs a papírokban több száz milliárd forintos vagyonvesztésről és vagyongyarapodásról sem. Értékpapírkölcsönzési szerződést vizsgálnak" – tette hozzá.

Matolcsy György sorsáról órákon belül döntenek

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, két napja az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt. Ezt elsőként Bátki Pál jogi képviselő erősítette meg. Először annyit lehetett tudni, hogy szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen.