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Kiderült: valójában ezért tartóztatták le Matolcsy Györgyöt, az utolsó munkanapján történt valami különös a jegybankban

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Őrizetbe vételekkel és súlyos bűncselekmény gyanújával folytatódik a jegybanki alapítványok vagyonának ügye. A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán Matolcsy György volt jegybankelnök kihallgatásáról is beszámolt. Most kiderült, hogy pontosan mivel gyanúsítják az MNB volt elnökét.
Nemes Tamás
2026.10.21, 19:33
Frissítve: 2026.10.21, 19:46
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Újabb szakaszba lépett az MNB-alapítványok vagyonával kapcsolatos büntetőeljárás, miután a nyomozók több embert őrizetbe vettek. A gyanúsítottak között van Matolcsy György volt jegybankelnök is, akinek szerdai letartóztatását most az ügyészség is megindokolta.

Matolcsy György
Új szakaszba lépett a jegybanki alapítványok vagyonának ügyében indult nyomozás: a Központi Nyomozó Főügyészség Matolcsy Györgyöt is gyanúsítottként hallgatta ki / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanújával hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét a Központi Nyomozó Főügyészség. A szerdán közzétett közlemény szerint a nyomozás az MNB-ügy egyik szálát érinti, amelyben egy, a jegybankelnöki mandátum lejárta előtti napon kötött szerződésnek tulajdonítanak kulcsszerepet.

Százmilliárdok maradhattak volna Matolcsy Györgynél

Az ügyészség szerint Matolcsy György és társai 2025. február 28-án színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötöttek az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap között. A vádhatóság álláspontja szerint a megállapodás valódi célja az volt, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy a jegybank éléről való távozása után is befolyással bírhatott.

A gyanú szerint a konstrukció azt szolgálhatta, hogy a volt jegybankelnök és fia saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre, haszonszerzés érdekében. A szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll is átszállt. A feltételezett vagyoni hátrány pontos összegét az ügyészség egyelőre nem tudta meghatározni.

Matolcsy mellett a magántőkealap szerződéskötéskor eljáró képviselőjét és az ügyletben közreműködő ügyvédet is őrizetbe vették. Két további személy, köztük a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozták. 

A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt.

Matolcsy védője, Bátki Pál korábban arról tájékoztatott, hogy a kényszerintézkedésről a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt. A gyanúsítás önmagában nem jelent bűnösséget, Matolcsyt is megilleti az ártatlanság vélelme.

A történet előzménye 2014-ig nyúlik vissza, amikor a Matolcsy György vezette jegybank létrehozta a Pallas Athéné-alapítványokat, és a jegybank árfolyamnyereségéből több mint 266 milliárd forintot juttatott nekik. Az alapítványokat 2019-ben összevonták, a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. Az alapítványi pénzek felhasználása és a befektetések értéke később komoly viták tárgya lett.

A 2025 februárjában kötött szerződés már akkor nyilvánosságra került, és az új jegybanki, illetve alapítványi vezetés megakadályozta az ügylet végrehajtását. Az alapítványok új kuratóriuma 2025 áprilisában feljelentést tett, többek között csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Matolcsy korábban azt állította, hogy az alapítványi vagyon teljes egészében megvan, és értéke meghaladja az 500 milliárd forintot. A mostani nyomozásban az ügyészség a szerződés célját és a vagyon feletti rendelkezés átruházását vizsgálja.

Rendkívüli: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel, azonnal megszólalt az ügyvédje – ezzel vádolják a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét

Reggel őrizetbe vették a volt jegybankelnököt, és a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték. Matolcsy György ügyvédje megszólalt az ügyben.

 

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