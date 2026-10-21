Kiderült: valójában ezért tartóztatták le Matolcsy Györgyöt, az utolsó munkanapján történt valami különös a jegybankban

Újabb szakaszba lépett az MNB-alapítványok vagyonával kapcsolatos büntetőeljárás, miután a nyomozók több embert őrizetbe vettek. A gyanúsítottak között van Matolcsy György volt jegybankelnök is, akinek szerdai letartóztatását most az ügyészség is megindokolta.

Új szakaszba lépett a jegybanki alapítványok vagyonának ügyében indult nyomozás: a Központi Nyomozó Főügyészség Matolcsy Györgyöt is gyanúsítottként hallgatta ki / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanújával hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét a Központi Nyomozó Főügyészség. A szerdán közzétett közlemény szerint a nyomozás az MNB-ügy egyik szálát érinti, amelyben egy, a jegybankelnöki mandátum lejárta előtti napon kötött szerződésnek tulajdonítanak kulcsszerepet.

Százmilliárdok maradhattak volna Matolcsy Györgynél

Az ügyészség szerint Matolcsy György és társai 2025. február 28-án színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötöttek az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap között. A vádhatóság álláspontja szerint a megállapodás valódi célja az volt, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona feletti rendelkezési jog olyan személyekhez kerüljön, akikre Matolcsy a jegybank éléről való távozása után is befolyással bírhatott.

A gyanú szerint a konstrukció azt szolgálhatta, hogy a volt jegybankelnök és fia saját céljaiknak megfelelő befektetéseket hajthassanak végre, haszonszerzés érdekében. A szerződés nyomán az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényei a magántőkealaphoz kerültek, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll is átszállt. A feltételezett vagyoni hátrány pontos összegét az ügyészség egyelőre nem tudta meghatározni.

Matolcsy mellett a magántőkealap szerződéskötéskor eljáró képviselőjét és az ügyletben közreműködő ügyvédet is őrizetbe vették. Két további személy, köztük a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozták.

A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök, megtagadták a vallomástételt.

Matolcsy védője, Bátki Pál korábban arról tájékoztatott, hogy a kényszerintézkedésről a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt. A gyanúsítás önmagában nem jelent bűnösséget, Matolcsyt is megilleti az ártatlanság vélelme.