Rendkívüli: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel, azonnal megszólalt az ügyvédje – ezzel vádolják a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét

Szerda kora reggel őrizetbe vették és a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték Matolcsy Györgyöt a Telex értesülése szerint. A volt jegybankelnök ügyvédje közölte: ügyfelét gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt / Fotó: AFP

Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője a lapnak elmondta, hogy ügyfelével szemben jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel. Az ügyvéd nyilatkozatának időpontjában a gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el, arra várhatóan a délelőtt folyamán kerülhet sor.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel kiadott közleményében arról tájékoztatott, hogy

összehangolt nyomozási cselekményeket végeznek az MNB-ügyben.

Az ügyészek több helyszínen intézkednek a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyamatban lévő nyomozás keretében.

Az ügyészségi közleményben ismertetett nyomozás és a Matolcsy ügyvédje által közölt személyes gyanúsítás eltérő bűncselekményeket nevez meg. A rendelkezésre álló tájékoztatás további részleteket nem tartalmaz a volt jegybankelnökkel szembeni gyanú alapjáról.

Százmilliárdok nyomába

A Magyar Nemzeti Bank Matolcsy György vezetésével még 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, az alapítványokból álló struktúrát 2019-ben összevonták, és létrejött a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.

Céljuk az oktatás, tudomány, kultúra, közgondolkodás és kutatás támogatása volt, különös tekintettel közgazdasági, pénzügyi szakemberek képzésére, valamint a tudományos és kutatási tevékenységek ösztönzésére.

Miután Matolcsy György 12 év után távozott az MNB éléről, az alapítványok körül viták alakultak ki, főként a vagyonkezelés és a befektetések miatt.

Tavaly az Állami Számvevőszék vizsgálatot indított, és kritikák merültek fel a pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatban.

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a közgazdász-vándorgyűlésen kemény szavakkal beszélt az MNB-botrányról. Részletesen kitért arra, hogyan valósult meg a Matolcsy György vezette időszakban a különösen nagy értékű hanyag kezelés. Példaként említette, hogy 204 milliárd forintot költöttek luxusingatlanokra.