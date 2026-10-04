Magyar Péter előhúzott egy titokzatos kutatást, a Medián meg rákérdezett a módszertanra – kínos kérdés maradt a levegőben, válaszra még várunk

A történet azért különösen érdekes, mert több nyilvános felmérés éppen az ellenkező irányba mutató elmozdulást jelzett az elmúlt időszakban. A Medián vasárnap délelőtt Magyar Péter bejegyzésére. Hann Endréék hangsúlyozták, teljesen természetes, hogy politikai pártok saját használatra közvélemény-kutatásokat rendelnek, az is igaz, hogy ezeket nem kötelesek nyilvánosságra hozni. Más azonban a helyzet, ha az eredményeket maga a megrendelő teszi közzé.

Magyar Péter nem válaszolt a Medián által feltett kérdésre, honnan vannak az adatok/Fotó: NurPhoto via AFP

A Medián Facebook posztja szerint ebben az esetben már érvényesek a közvélemény-kutatások publikálásának szakmai és etikai szabályai. Közölni kellene többek között

az adatfelvétel időpontját,

a mintanagyságot,

a kutatás módszerét

és azt is, melyik intézet készítette a felmérést.

Magyar Péter bejegyzéséből ezek az információk hiányoztak.

Magyar Péter visszakérdezett: miért kellene ezt elárulnia?

A vita azonban itt nem ért véget. Egy kommentelő felvetésére Magyar Péter lényegében azzal reagált, miért kellene egy pártnak nyilvánosságra hoznia az általa megrendelt kutatás részleteit. Ez a mondat világítja meg igazán a konfliktus lényegét. A Medián ugyanis nem azt állítja, hogy egy pártnak kötelező közzétenni a belső méréseit. Éppen ellenkezőleg, megtarthatja azokat magának. Ha viszont egy kutatás eredményét nyilvánosan politikai érvként, hovatovább fegyverként használja, akkor az már nem pusztán belső pártinformáció.

Magyar Péter nem általánosságban beszélt kedvező tendenciáról, hanem konkrét számokat közölt, azt írta, hat százalékponttal nőtt a különbség, a Tisza pedig ismét 65 százalék felett áll. A Medián kifogása éppen az, hogy ezeknek a számoknak a háttere a nyilvánosság számára ellenőrizhetetlen. Magyar reakciója azért is figyelemre méltó, mert korábban maga is rendszeresen hivatkozott a számára kedvező nyilvános kutatásokra. Amikor a Medián júliusban rendkívül magas, 73 százalékos Tisza-támogatottságot mért, Magyar „történelmi mértékű felhatalmazásról” beszélt.

Megfordult a trend?

A mostani vita politikai jelentőségét az adja, hogy Magyar Péter bejegyzése olyan időszakban született, amikor több nyilvános kutatás már nem a Tisza további erősödését mutatta.

A Republikon felmérésében a biztos pártválasztóknál a Tisza 68-ról 64 százalékra gyengült, miközben a Fidesz 22-ről 25 százalékra erősödött. A 21 Kutatóközpont mérésében a választani tudók között a Tisza 69-ről 60 százalékra esett, a Fidesz pedig 23-ról 26 százalékra nőtt. A Medián szeptemberi adataiban szintén megjelent némi elmozdulás.

Ebből természetesen még nem következik, hogy veszélybe került volna a Tisza fölénye. Sokkal érdekesebb, hogy a támogatottsági trend láthatóan politikai kérdéssé vált. Magyar Péter ugyanis a kedvezőtlenebb nyilvános mérésekkel szemben most egy olyan saját kutatás eredményét állította, amely szerint nemhogy csökkent volna, hanem egyetlen hét alatt jelentősen nőtt a Tisza előnye. Éppen ezért sokatmondó a Mediánnal kialakult konfliktus. A vita már nem pusztán arról szól, hány százalékon áll a Tisza vagy a Fidesz. Hanem arról is, milyen adat tekinthető ellenőrizhető közvélemény-kutatási eredménynek, és mikor válik egy belső mérésből politikai kommunikációs eszköz.