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Váratlan szereplő lépett elő az orosz–ukrán háborúban: Melania Trump is részt vett a tűzszünet előkészítésében – már a dátumot is bejelentették

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Helyi fegyverszünet lépett életbe az orosz megszállás alatt álló dél-ukrajnai Oleskiben. Melania Trump amerikai first lady az orosz és az ukrán vezetéssel egyeztetve segítette a humanitárius műveleteket lehetővé tevő megállapodás létrejöttét.
VG
2026.10.27, 07:56
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Kedd reggel helyi fegyverszünet lépett életbe az orosz megszállás alatt álló, dél-ukrajnai Oleski településen – közölte az MTI.

Melania Trump
Melania Trump is részt vett a tűzszünet előkészítésében – már a dátumot is bejelentették / Fotó: NurPhoto / AFP

A harcokat azért függesztették fel, hogy az elszigetelt településen humanitárius műveleteket hajtsanak végre, mert a lakosok hetek óta nem jutnak élelmiszerhez és gyógyszerhez. Arról nem tudni, mikor indulnak újra a harcok.

Megkezdődött a fegyverszünet, és az ukrán fél betartja vállalásait – írta Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos a Telegramon.

Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége már pénteken bejelentette, hogy 

a segélyes eljuttatásának megkönnyítése érdekében fegyvernyugvás lép életbe. Ez végül kedden, helyi idő szerint reggel 4 órától be is következett.

A Kreml hétfőn közölte: nyitott további, hasonló humanitárius fegyverszünetekre. Megerősítették, hogy Oroszország „nagyra értékeli” az amerikai tárgyalók, különösen Melania Trump erőfeszítéseit.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a first lady segítségével fegyvernyugvásról álapodott meg Oroszország és Ukrajna pénteken. A Melania Trump által tető alá hozott tűzszünet a humaniárius válsággal fenyegetett Oleški városára érvényes, és okóber 29-én lép életbe. 

A first lady tájékoztatása szerint a tűzszünet lehetővé teszi, hogy mindkét ország nem katonai személyzetből álló csoportjai felkeressék a lakosokat otthonaikban, és megszervezzék azok elszállítását, akik Oroszországba vagy Ukrajnába kívánnak menekülni. A csoportokat egy meg nem nevezett amerikai médiaszervezet is elkíséri majd, hogy dokumentálja a folyamatot.

A közlemény szerint Melania Trump és képviselője közvetlenül az orosz és az ukrán vezetéssel egyeztetett a helyi tűzszünet feltételeinek meghatározásáról.

„Az evakuálás mellett döntő lakosok összehangolt segítséget és szállítást kapnak az általuk választott célállomásra. Arra számítok, hogy egyesek Oroszországba, mások pedig Ukrajnába szeretnének majd menni” – mondta Trump felesége.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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