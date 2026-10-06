Magyar Péter bravúrját ismételnék meg, Marine Le Pent juttathatják hatalomra – égnek a francia iskolák

Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali elnökjelölt arra szólította fel támogatóit, hogy kedden csatlakozzanak az országszerte zajló tiltakozásokhoz, és álljanak a középiskolákat blokád alá vevő diákok mellé, annak ellenére, hogy azzal vádolják: erőszakot szított. Európában egyre több politikai erő épít a hagyományos pártoktól könnyebben eltántorítható fiatal korosztályokra építve győzni, és van, ahol sikerül is.

A szélsőbalos elnökjelölt, Jean-Luc Mélenchon erőszakot szít Franciaországban / Fotó: AFP

Hazánkban a középiskolások és egyetemisták legerőteljesebb mozgalmának lehetünk tanúi 1968 májusa óta

– idézi a Le Monde a francia politikust, aki a csaknem hatvan évvel ezelőtti hatalmas tüntetésekre, amelyek alapjaiban formálták át a francia társadalmat.

Vandalizmus és gyújtogatások

A hétfőn közzétett, csaknem húszperces videójában Mélenchon elutasította a kormány és a jobboldali politikusok vádjait, amelyek szerint azzal szítja a zavargásokat, hogy egyre több embert buzdít a diákok támogatására. Edouard Geffray oktatási miniszter vasárnapi közlése szerint az előző héten 24 tüntetésen történt vandalizmus vagy gyújtogatás.

Geffray szerint 400–500 középiskolában voltak blokádok, ami a franciaországi intézmények mintegy 10 százalékát jelenti.

A tiltakozások az előző hónapban kezdődtek, amikor diákok és tanárok iskolákat vettek blokád alá, több finanszírozást és jobb munkakörülményeket követelve. A megmozdulások azóta országos mozgalommá és politikai kérdéssé váltak, miközben egyre intenzívebbé válik a jövő évi elnökválasztási kampány.

Az oktatásban, ahogy az összes többi közszolgáltatásban is, a garasoskodás és a költségvetési megszorítások politikája a rendszer csaknem teljes összeomlásához vezetett

– mondta Mélenchon.

A hírszerzés szerint Mélenchon szítja a tüntetéseket

Mélenchon ellenfelei – köztük Franciaország történelmileg népszerűtlen kormánya – azzal vádolják, hogy indulatos retorikájával tovább fűti az amúgy is feszült politikai légkört, és ezzel erőszakra ösztönöz.

Sébastien Lecornu miniszterelnök hivatala szerint a kormány és a hírszerző szolgálatok egyaránt úgy értékelik, hogy az Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) és ideológiai szövetségesei szerepet játszottak a diáktüntetések kirobbantásában.