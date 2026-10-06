Magyar Péter bravúrját ismételnék meg, Marine Le Pent juttathatják hatalomra – égnek a francia iskolák
Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali elnökjelölt arra szólította fel támogatóit, hogy kedden csatlakozzanak az országszerte zajló tiltakozásokhoz, és álljanak a középiskolákat blokád alá vevő diákok mellé, annak ellenére, hogy azzal vádolják: erőszakot szított. Európában egyre több politikai erő épít a hagyományos pártoktól könnyebben eltántorítható fiatal korosztályokra építve győzni, és van, ahol sikerül is.
Hazánkban a középiskolások és egyetemisták legerőteljesebb mozgalmának lehetünk tanúi 1968 májusa óta
– idézi a Le Monde a francia politikust, aki a csaknem hatvan évvel ezelőtti hatalmas tüntetésekre, amelyek alapjaiban formálták át a francia társadalmat.
Vandalizmus és gyújtogatások
A hétfőn közzétett, csaknem húszperces videójában Mélenchon elutasította a kormány és a jobboldali politikusok vádjait, amelyek szerint azzal szítja a zavargásokat, hogy egyre több embert buzdít a diákok támogatására. Edouard Geffray oktatási miniszter vasárnapi közlése szerint az előző héten 24 tüntetésen történt vandalizmus vagy gyújtogatás.
Geffray szerint 400–500 középiskolában voltak blokádok, ami a franciaországi intézmények mintegy 10 százalékát jelenti.
A tiltakozások az előző hónapban kezdődtek, amikor diákok és tanárok iskolákat vettek blokád alá, több finanszírozást és jobb munkakörülményeket követelve. A megmozdulások azóta országos mozgalommá és politikai kérdéssé váltak, miközben egyre intenzívebbé válik a jövő évi elnökválasztási kampány.
Az oktatásban, ahogy az összes többi közszolgáltatásban is, a garasoskodás és a költségvetési megszorítások politikája a rendszer csaknem teljes összeomlásához vezetett
– mondta Mélenchon.
A hírszerzés szerint Mélenchon szítja a tüntetéseket
Mélenchon ellenfelei – köztük Franciaország történelmileg népszerűtlen kormánya – azzal vádolják, hogy indulatos retorikájával tovább fűti az amúgy is feszült politikai légkört, és ezzel erőszakra ösztönöz.
Sébastien Lecornu miniszterelnök hivatala szerint a kormány és a hírszerző szolgálatok egyaránt úgy értékelik, hogy az Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) és ideológiai szövetségesei szerepet játszottak a diáktüntetések kirobbantásában.
A 75 éves politikus tagadta, hogy erőszakra buzdítana – videójában „abszurdnak” nevezte ezt a vádat, és a rendőrséget hibáztatta a demonstrációk brutális feloszlatásáért –, ugyanakkor a retorikai küzdelemből nem hátrál meg. Egy hétvégi blogbejegyzésében Mélenchon világossá tette, hogy a mostani helyzetet lehetőségnek tekinti arra, hogy meghatározza a politikai közbeszéd irányát – ahogy azt az előző hónapban a francia államadósság ügyében is tette –, és tovább növelje már most is jelentős előnyét a fiatal választók körében.
A kormány azonnal az Engedetlen Franciaországot kiáltotta ki a megtestesült ördögnek. Ez hiba volt a részükről
– írta. „Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a népszerűségünk a középiskolákban, ahol már korábban is kedvező volt a fogadtatásunk" - tette hozzá.
Az elnökválasztás második fordulója a tét
A Politico című lappal még a múlt havi zavargások kezdete előtt exkluzívan megosztott Cluster17-felmérés szerint
a 35 év alatti válaszadók 47 százaléka tervezett Mélenchonra szavazni.
A lap közvélemény-kutatásokat összestő oldala szerint
- jelenleg csekély előnyben van a centrista jelöltekkel szemben az elnökválasztás második helyéért folyó versenyben.
- A második hely továbbjutást jelentene az elnökválasztás második fordulójába,
- ahol várhatóan a radikális jobboldali, jelenleg első helyen álló Marine Le Pennel kerülne szembe.
A keddi demonstrációk fontos próbatételt jelenthetnek arra nézve, hogy Mélenchon mennyire tudja saját politikai előnyére fordítani az elégedetlenséggel teli őszi időszakot.
Több szervezet felsorakozott a középiskolások és szakszervezetük mögött. Ez teljesen példátlan. És kétségtelenül egy közelgő, hatalmas tiltakozási hullám jele, amely további megmozdulások előtt nyithatja meg az utat
– mondta Paul Vannier parlamenti képviselő, Mélenchon egyik magas rangú politikai szövetségese.
Mélenchon ugyanakkor továbbra is erősen megosztó politikus. A Cluster17-felmérés szerint
- a választók 73 százaléka úgy nyilatkozott, hogy kevés vagy semennyi esély nincs arra, hogy valaha Mélenchonra szavazzon.
- Marine Le Pen esetében ugyanez az arány 62 százalék volt.
Mélenchon jelenlegi célja választói bázisának megszilárdítása és a második fordulóba jutás, ebben pedig kulcsszerepet játszanak a fiatal választók. Az égő középiskolákról, valamint a rendőrök és tüntetők közötti összecsapásokról készült felvételek azonban ronthatják megítélését a szélesebb választói körben. Egy múlt heti felmérés szerint a válaszadók többsége ugyan indokoltnak tartotta a demonstrációkat, de nem értett egyet az Engedetlen Franciaország által választott stratégiával.
Eltérő gazdasági programok
Mélenchon alapvetően baloldali, keynesiánus és erősen redisztributív programot képvisel, amely az állam gazdasági szerepének jelentős növelésére épül.
- Emelné a minimálbért,
- visszaállítaná a 60 éves nyugdíjkorhatárt,
- növelné az állami beruházásokat és a szociális kiadásokat, miközben
- magasabb adókat vetne ki a leggazdagabb háztartásokra és
- a nagyvállalati extraprofitokra.
A magasabb költségvetési hiányt és államadósságot kevésbé tekinti sürgető problémának, és kész lenne figyelmen kívül hagyni az uniós költségvetési szabályokat, ha azok akadályoznák programja végrehajtását.
Le Pen ezzel szemben az utóbbi időben egy jóval szigorúbb fiskális politika felé mozdult el. Programjában
- a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése,
- az állami kiadások visszafogása, valamint
- az adócsökkentések és
- a vállalati versenyképesség kaptak nagyobb hangsúlyt.
Bár továbbra is protekcionista, és támogatja a francia ipar, illetve a stratégiai ágazatok védelmét, gazdaságpolitikája ma lényegesen közelebb áll a fiskális konzervativizmushoz, mint Mélenchoné.
Erős a kritika Brüsszellel szemben
Az EU-val kapcsolatban ugyanakkor érdekes részleges átfedés figyelhető meg közöttük. Mindketten erősen kritikusak az Európai Unió jelenlegi működésével szemben, de teljesen eltérő okokból. A legfontosabb különbség az, hogy Mélenchon azért akar nagyobb szabadságot az EU szabályaitól, hogy Franciaország többet költhessen és erősebben avatkozhasson be a gazdaságba, míg Le Pen a nemzeti szuverenitás helyreállítása mellett ma már maga is szigorú költségvetési korlátokat akar bevezetni Franciaországban. Le Pen terve szerint a költségvetési hiány jövőre a GDP 3,7 százalékára, 2032-re pedig 2,2 százalékára csökkenne, a megtakarítások jelentős része pedig kiadáscsökkentésekből származna.
Mélenchon
- elsősorban az EU neoliberális gazdasági modelljét,
- a költségvetési korlátokat,
- a szabadkereskedelmet és
- az állami beavatkozás korlátozását támadja.
Egy szociálisabb, ökológiai és gazdaságilag aktívabb Európát szeretne, és szükség esetén kész lenne egyoldalúan megszegni bizonyos uniós szabályokat.
Le Pen kritikájának középpontjában ezzel szemben a nemzeti szuverenitás áll.
- Gyengítené az Európai Bizottságot,
- több hatáskört adna vissza a tagállamoknak,
- megőrizné a nemzeti vétójogokat, és
- a francia alkotmány elsőbbségét hangsúlyozná az uniós joggal szemben.
Eltérő kommunikációs stratégiák
Jean-Luc Mélenchon és Marine Le Pen egyaránt intenzíven használja a közösségi médiát, de kommunikációs stratégiájuk több ponton eltér egymástól.
Mélenchon jelenleg aktívabb:
- 2025 októbere és 2026 októbere között közel 4000 bejegyzést tett közzé a vizsgált platformokon,
- Le Pen kevesebb mint 2800-at.
- Mélenchon összesített követőtábora is nagyobb, mintegy 8,1 millió fő, szemben
- Le Pen 5,6 milliós közönségével.
Az aktivitás azonban nem jelent automatikusan nagyobb hatékonyságot.
Le Pen kevesebb poszttal is közel ugyanannyi interakciót generált, így egy bejegyzésére átlagosan több reakció jutott.
Mélenchon kommunikációjának sajátossága, hogy régóta tudatosan alkalmazkodik az egyes platformok formátumaihoz. A YouTube, a TikTok, az élő közvetítések és a rövid, közvetlen videók politikai stratégiájának fontos részét képezik. Le Pen szintén erős jelenléttel rendelkezik a nagy közösségi oldalakon, de az RN, a Nemzeti Tömörülés újabb digitális kommunikációjában Jordan Bardella szerepe is meghatározóvá vált. Különösen a TikTokon Bardella vált a párt egyik legfontosabb arcává.