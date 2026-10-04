A németek kancellárja Kijevbe érkezett, vitte magával a pénzeszsákot

Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett, ahol Zelenszkik ukrán elnökkel folytat tárgyalásokat az MTI tudósítása szerint.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevbe érkezett (korábbi felvétel)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Merz szerint Ukrajának támogatásra van szüksége

Német kormányzati források szerint Berlin egymilliárd euró, már korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, további 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények javítására és helyreállítására fordítanak. A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel.

Merz kijelentette, azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van.

Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogy ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”.

A Reuters és a dpa hírügynökségek által idézett német kormányzati források szerint a fegyvergyártás várhatóan több ezer olyan drón fejlesztésére és leszállítására fog összpontosítani, amelyek képesek elfogni azokat

a gyors, sugárhajtású drónokat, amelyeket az orosz hadsereg egyre gyakrabban vet be polgári infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában.

Várhatóan az 1000 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakéták gyártását is fel fogják gyorsítani, ami javítja Ukrajna azon képességét, hogy messze a frontvonalon túl és magában Oroszországban is katonai és logisztikai célpontokat csapásmérő eszközökkel támadjon.

A korrupció is téma lehet

Merz várhatóan hangsúlyozni fogja, hogy Németország maga is profitálhat a kibővített együttműködésből, mind az orosz hibrid tevékenységekkel szembeni védekezés, mind a munkahelyek és a technológia tekintetében.

A német kancellár ugyanakkor várhatóan beszélni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrajnai politikai reformok előrehaladásáról és a korrupció elleni küzdelem folytatásáról is a DW cikke szerint.

Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, válaszul Moszkva állítólag új stratégiájára, amelynek célja az ukrán nagyvárosok lakosságának elűzése lehet – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reutersnek. Kijev ugyanakkor azt állítja, hogy nem fogja szándékosan támadni a civil infrastruktúrát. Zelenszkij célja, hogy az energiaipar lassításával hátráltassa Moszkva háborús erőfeszítéseit – cikkünket itt találja.