Rossz hír az éjjeli baglyoknak: a felborult cirkadián ritmus egyenesen a mesterséges intelligencia karjaiba lökheti őket
A munka, az iskola és a társadalmi kötelezettségek miatt sokan kénytelenek a természetes alvási ritmusuktól eltérő időpontban lefeküdni vagy felkelni. A kutatók ezt a jelenséget társadalmi jetlagnek nevezik: ilyenkor a szervezet belső órája és a hétköznapok által diktált napirend nincs összhangban egymással. A mesterséges intelligencia pedig olyan helyzetekben is vonzóbbá válhat, ahol korábban magától értetődő volt az ember szerepe.
A kialvatlanság a mesterséges intelligencia felé terel, de miért?
Egy friss kutatás szerint a jelenség hatása jóval tovább terjedhet annál, hogy az ember fáradtabbnak érzi magát. A kialvatlanság ugyanis azt is befolyásolhatja, kitől fogadunk el szívesebben értékelést: egy másik embertől vagy a mesterséges intelligenciától.
A Computers in Human Behavior című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a társadalmi jetlag növelheti annak esélyét, hogy valaki az MI ítéletét részesítse előnyben az emberével szemben.
A kutatók négy különböző online kísérletben vizsgálták a jelenséget. Az egyik kísérletben azt kellett elképzelniük, hogy társkereső profilt készítenek, majd eldönthették, egy ember vagy egy MI értékelje-e a vonzerejüket. Egy másik vizsgálatban állásra jelentkeztek, és MI-alapú vagy emberi állásinterjúztató között választhattak.
A harmadik kísérletben szintén egy társkereső profil értékeléséről döntöttek, ám ezúttal egyik lehetőséget sem mutatták be kedvezőbb színben. A kutatók ebben az esetben mesterségesen előidézett alvászavar helyett azt mérték, mekkora eltérés van a résztvevők munkanapokon és hétvégén követett alvási ritmusa között.
Az eredmény mindhárom esetben ugyanabba az irányba mutatott: minél nagyobb társadalmi jetlaggal küzdött valaki, annál szívesebben bízta magát a mesterséges intelligenciára.
Az első kísérletben különösen látványos különbséget mértek. A társadalmi jetlagnek kitett résztvevők 73 százaléka választotta az MI-t, míg a másik csoportban ez az arány 58,8 százalék volt.
A bágyadt ember jobban tart az elfogult ítéletektől
A kutatók szerint a háttérben elsősorban a társas szorongás állhat, ugyanis a felborult alvásritmus erősítheti azt az aggodalmat, hogy mások kedvezőtlenül ítélik meg az embert. Ilyen helyzetben az MI vonzóbb lehet, mert az algoritmussal szemben kevésbé érezhetjük úgy, hogy személyesen elutasít vagy elítél bennünket.
Az eredmények alapján a résztvevők nem pusztán időt akartak megtakarítani, és nem is egyszerűen az emberi kapcsolatoktól próbáltak elzárkózni. A döntésükben fontos szerepet játszott az emberi értékeléstől és az esetleges elfogultságtól való félelem.
Ez azért is lehet fontos, mert az MI-alapú értékelési rendszerek egyre több olyan területen jelennek meg, ahol komoly személyes tétje van az ítéletnek. A munkaerő-felvételben már
- önéletrajzok szűrésére,
- jelöltek rangsorolására
- és akár állásinterjúk lebonyolítására
is használják őket. Hasonló folyamat zajlik az internetes társkeresésben, ahol algoritmusok döntenek arról, kiket ajánlanak egymásnak a felhasználóknak.
Ha személyes preferenciákból tanul, a fáradtabbak is kevésbé részesítik előnyben az MI-t
A negyedik kísérletben a kutatók azt vizsgálták, mennyit számít, mit gondolnak az emberek magáról a mesterséges intelligenciáról. A résztvevők egy virtuális öltözködési alkalmazást értékeltek, majd két eltérő leírást kaptak az MI működéséről.
Az egyik csoportnak azt mondták, hogy az algoritmus adatok és szabályok alapján, semlegesen hozza meg döntéseit. A másik csoport úgy tudta, hogy a rendszer személyes ízlésből tanul, ezért szubjektív esztétikai elfogultságokat is átvehet.
A különbség alapvetően megváltoztatta a résztvevők viselkedését, ugyanis amikor az MI-t tárgyilagos és semleges döntéshozóként mutatták be, a társadalmi jetlag jóval erősebben növelte az algoritmus iránti bizalmat. Ha viszont a résztvevők azt hitték, hogy az MI ugyanúgy lehet elfogult és szubjektív, mint egy ember, a fáradtabbak körében is nagyrészt eltűnt az algoritmus előnye.
A kutatás ezzel arra utal, hogy az MI iránti bizalom részben abból fakadhat, hogy az emberek kevésbé tartanak az algoritmus személyes ítéletétől. Ez az előny azonban gyorsan elolvadhat, amint a gépet már nem pártatlan döntőbírónak, hanem szubjektív torzításokkal rendelkező értékelőnek látják.
A társadalmi jetlag biokémiai háttere
A szociális jetlag és a felborult alvási ritmus mögött álló pontos biokémiai és neurobiológiai háttér alapvetően három fő pillérre –
- a neurotranszmitterek egyensúlyának felborulására,
- az agyi energiakészletek kimerülésére
- és a stressztengely túlműködésére
– vezethető vissza.
A fény-sötétség ciklus eltolódása miatt a tobozmirigy melatonintermelése nem a valós alvási időhöz igazodik. Ezzel párhuzamosan sérül a nappali éberségért felelős orexin (hipokretin), valamint a hangulatot és alvásminőséget szabályozó szerotonin és dopamin egyensúlya is.
Az ébrenlét alatt a sejtekben adenozin halmozódik fel, amely a homeosztatikus alvási késztetést (alvásnyomást) generálja. Szociális jetlag esetén az adenozin felhalmozódása és kiürülése elhangolódik a biológiai órától (a hipotalamusz szuprachiazmatikus magvától), ami krónikus napközbeni fáradtsághoz vezet.
A cirkadián diszrupció stresszként éri a szervezetet, ami aktiválja a hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg (HPA) tengelyt. Ez a kortizol (stresszhormon) szintjének kóros megemelkedését okozza az esti időszakban, ami tovább nehezíti az elalvást és töredezetté teszi az alvásszerkezetet.