Rossz hír az éjjeli baglyoknak: a felborult cirkadián ritmus egyenesen a mesterséges intelligencia karjaiba lökheti őket

A munka, az iskola és a társadalmi kötelezettségek miatt sokan kénytelenek a természetes alvási ritmusuktól eltérő időpontban lefeküdni vagy felkelni. A kutatók ezt a jelenséget társadalmi jetlagnek nevezik: ilyenkor a szervezet belső órája és a hétköznapok által diktált napirend nincs összhangban egymással. A mesterséges intelligencia pedig olyan helyzetekben is vonzóbbá válhat, ahol korábban magától értetődő volt az ember szerepe.

A kutatás szerint a felborult alvási ritmus elsősorban a fokozott szociális szorongáson keresztül teheti vonzóbbá, hogy egy ember helyett mesterséges intelligencia mondjon rólunk véleményt. / Forrás: Computers in Human Behavior

A kialvatlanság a mesterséges intelligencia felé terel, de miért?

Egy friss kutatás szerint a jelenség hatása jóval tovább terjedhet annál, hogy az ember fáradtabbnak érzi magát. A kialvatlanság ugyanis azt is befolyásolhatja, kitől fogadunk el szívesebben értékelést: egy másik embertől vagy a mesterséges intelligenciától.

A Computers in Human Behavior című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a társadalmi jetlag növelheti annak esélyét, hogy valaki az MI ítéletét részesítse előnyben az emberével szemben.

A kutatók négy különböző online kísérletben vizsgálták a jelenséget. Az egyik kísérletben azt kellett elképzelniük, hogy társkereső profilt készítenek, majd eldönthették, egy ember vagy egy MI értékelje-e a vonzerejüket. Egy másik vizsgálatban állásra jelentkeztek, és MI-alapú vagy emberi állásinterjúztató között választhattak.

A harmadik kísérletben szintén egy társkereső profil értékeléséről döntöttek, ám ezúttal egyik lehetőséget sem mutatták be kedvezőbb színben. A kutatók ebben az esetben mesterségesen előidézett alvászavar helyett azt mérték, mekkora eltérés van a résztvevők munkanapokon és hétvégén követett alvási ritmusa között.

Az eredmény mindhárom esetben ugyanabba az irányba mutatott: minél nagyobb társadalmi jetlaggal küzdött valaki, annál szívesebben bízta magát a mesterséges intelligenciára.

Az első kísérletben különösen látványos különbséget mértek. A társadalmi jetlagnek kitett résztvevők 73 százaléka választotta az MI-t, míg a másik csoportban ez az arány 58,8 százalék volt.

A bágyadt ember jobban tart az elfogult ítéletektől

A kutatók szerint a háttérben elsősorban a társas szorongás állhat, ugyanis a felborult alvásritmus erősítheti azt az aggodalmat, hogy mások kedvezőtlenül ítélik meg az embert. Ilyen helyzetben az MI vonzóbb lehet, mert az algoritmussal szemben kevésbé érezhetjük úgy, hogy személyesen elutasít vagy elítél bennünket.

Az eredmények alapján a résztvevők nem pusztán időt akartak megtakarítani, és nem is egyszerűen az emberi kapcsolatoktól próbáltak elzárkózni. A döntésükben fontos szerepet játszott az emberi értékeléstől és az esetleges elfogultságtól való félelem.

Ez azért is lehet fontos, mert az MI-alapú értékelési rendszerek egyre több olyan területen jelennek meg, ahol komoly személyes tétje van az ítéletnek. A munkaerő-felvételben már

önéletrajzok szűrésére,

jelöltek rangsorolására

és akár állásinterjúk lebonyolítására

is használják őket. Hasonló folyamat zajlik az internetes társkeresésben, ahol algoritmusok döntenek arról, kiket ajánlanak egymásnak a felhasználóknak.