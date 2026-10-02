Ukrán MiG–29-es vadászgépet ért orosz rakétatalálat harci bevetés közben október 1-jén – közölte az ukrán légierő. A pilóta katapultált, de nem élte túl az esetet. A gép a fronton orosz állások ellen hajtott végre rakéta- és bombatámadásokat, amikor találat érte.

Gyászba borult Ukrajna, az oroszok lelőtték Kijev egyik szellemét: az egész országot megrázta a MiG–29-es vadászgép tragédiája / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán légierő közlése szerint az elesett pilóta Marat Mambetov százados volt, a 40. Harcászati Repülődandár egyik repülőszázadának parancsnoka. A dandárt az ukrán kommunikációban a „Kijev Szelleme” néven is emlegetik. A légierő közleménye szerint Mambetov a harci feladat végrehajtása közben vesztette életét. „Az utolsó leheletéig védte Ukrajnát” – fogalmazott az ukrán légierő, amely részvétét fejezte ki a pilóta családjának és hozzátartozóinak – írja az ukrán Pravda.

Az ukrán közlés szerint

a MiG–29-es éppen rakéta- és bombacsapásokat mért orosz megszálló erőkre a fronton.

A gépet a bevetés közben találta el egy ellenséges rakéta. A pilótának sikerült katapultálnia, de a földre érkezést követően már nem tudták megmenteni. A közlemény nem részletezte, hogy pontosan milyen orosz fegyverrendszer találta el a repülőgépet, és természetesen a pontos helyszínt sem közölték. Az ukrán légierő számára a régebbi szovjet eredetű vadászgépek továbbra is fontos szerepet töltenek be a harci bevetésekben. A MiG–29-eseket Ukrajna többek között légvédelmi, csapásmérő és frontközeli feladatokra is alkalmazza.

Augusztusban is elvesztettek egy MiG–29-est vadászgépet

Az ukrán légierő augusztus 10-én is elveszített egy MiG–29-est, akkor azonban a pilóta túlélte a balesetet. A gép Odessza megyében, harci küldetés közben gyulladt ki, miután ellenséges célpontok ellen levegő–levegő rakétát indított. A pilóta megpróbálta megmenteni a vadászgépet, de a lángok miatt elvesztette felette az irányítást, ezért még a becsapódás előtt katapultált, majd kórházba szállították. Az ukrán légierő akkor „nem szokványos helyzettel” magyarázta a tüzet, a baleset pontos okának vizsgálata pedig még folyamatban volt.

Az eset ráadásul egy meglehetősen balszerencsés sorozat része volt: alig két héttel korábban egy ukrán F–16-os zuhant le, június végén pedig egy másik MiG–29-est is elveszítettek, miközben június 16-án egy Szu–24-es balesetében a pilóta és a navigátor is meghalt.