Milánóban elszabadult a pokol: 12 évesek vesznek részt az utcai zavargásokban – szerencse, hogy másnap iskolába kell menniük

Több mint 220 fiatalt állított elő a rendőrség egy észak-olaszországi városban kitört zavargások során, az érintettek 80 százaléka kiskorú. A Milánó belvárosában történt pusztításban többnyire 11–13 éves gyerekek vettek részt, akik közül sokan videójátékhoz hasonlítják az utcai összecsapásokat. A hatóságok egyelőre nehezen tudják értelmezni a különböző társadalmi hátterű fiatalokat megmozgató tiltakozáshullámot.

A Milánó belvárosában történt pusztításban többnyire 11–13 éves gyerekek vettek részt, akik közül sokan videójátékhoz hasonlítják az utcai összecsapásokat. / Fotó: IPN

Nemcsak a milánói fiatalok törtek-zúztak Milánó belvárosában

A Corriere della Sera helyszíni beszámolója szerint a Via Torinón a pusztítás után szülők próbálták hazakísérni feketébe öltözött gyermekeiket. Egy feldühödött apa még fenéken is rúgta a fiát, számon kérve rajta, hol járt és mit művelt.

A fosztogatók édességekkel, fagylalttortákkal és ellopott italokkal menekültek a betört kirakatú üzletekből. A Brera negyedben egy alig tízévesnek tűnő fiú egy közösségi robogóról ellopott sisakban, fémcsővel a kezében vezette egy tucatnyi fiatal rohamát.

A rendbontók között megtalálhatók az Olaszországban „maranza” néven emlegetett, gyakran bevándorló hátterű fiatalok, akiknek szubkultúráját a trapzene, a jellegzetes öltözködés és az utcai bandák világa határozza meg.

Két 13 éves fiú, Tobo és Yussef a közösségi médiában terjedő felvételek hatására érkezett Milánó központjába. Állításuk szerint tiltakozni akartak, de tagadták, hogy részt vennének a rombolásban., ám a rendőrökkel szembeni ellenszenvüket nyíltan vállalták.

A zavargásokban azonban olyan fiatalok is részt vesznek, akiknek nincs bevándorlói hátterük, és nem feltétlenül élnek társadalmi kirekesztettségben. Számukra az utcai összecsapások sokszor inkább a Grand Theft Auto (GTA) videójátékra emlékeztetnek: palackokkal dobálják a rendőröket, elmenekülnek, majd az akciókról készült felvételeket megosztják a közösségi oldalakon.

A résztvevők politikai hovatartozása sem egyértelmű; a fiatalok között egyaránt vannak milánóiak és a környező lombardiai településekről, például

Treviglióból,

Cernuscóból,

Saronnóból

vagy Lomazzóból

érkezők. A beszámoló szerint a zavargások egyik mozgatórugója a társadalmi elégedetlenség lehet. Sok fiatal olyan üzleteket rongált meg, amelyekben egyébként nem engedhetné meg magának a vásárlást.

Egyikük azzal magyarázta a rombolást, hogy az állam nem vesz tudomást róluk, és úgy érzik, mindenki számára láthatatlanok.

A tiltakozások ugyanakkor nem szerveződnek egységes politikai követelések köré. A résztvevők között vannak, akiket a rendőrséggel szembeni indulat, másokat az anyagi helyzetük miatti frusztráció vagy egyszerűen az erőszakos események izgalma vonz az utcára.