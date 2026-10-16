Rendkívüli

Minimálbér 2027: megvan a pontos szám, mennyivel emelnék a fizetéseket jövőre, óriási csalódás lehet a dolgozóknak – sokkal többről volt szó az Orbán-kormány alatt

Deviza
EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,2% PLN/HUF83,19 -0,11% RON/HUF68,28 +0,14% CZK/HUF14,94 -0,02% EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF323,62 -0,23% GBP/HUF431,03 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,2% PLN/HUF83,19 -0,11% RON/HUF68,28 +0,14% CZK/HUF14,94 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09% BUX145 471,12 +0,7% MTELEKOM2 692 +1,2% MOL5 075 +0,5% OTP42 430 +1,9% RICHTER12 470 -1,89% OPUS213 -1,39% ANY6 140 -0,97% AUTOWALLIS122 +1,24% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 766,47 -0,59% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 209,12 +1,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Véget ért az EU-csúcs, Magyar Péter bejelentette, mit ért el Magyarország Brüsszelben: ígéretet kapott Ursula von der Leyentől, ultimátumot adott az új költségvetésről – "Most pedig irány a reptér"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évek óta nem volt ilyen indulatos uniós csúcstalálkozó, saját elmondása szerint mégis elégedetten távozott Brüsszelből Magyar Péter. A miniszterelnök úgy véli, több fontos kérdésben sikerült áttörést elérnie, és azt is világossá tette, milyen feltételekkel hajlandó támogatni az Európai Unió következő költségvetését.
VG
2026.10.16, 20:33
Frissítve: 2026.10.16, 21:09
Szóljon hozzá!

Magyar Péter azt állítja, hogy komoly eredményeket ért el Magyarország a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, ahol heves viták, vétófenyegetések és kiabálások is kísérték a tárgyalásokat. A miniszterelnök péntek esti Facebook-videójában több megállapodásról is beszámolt, és egyértelművé tette azt is, milyen feltételekkel hajlandó támogatni az unió következő költségvetését.

Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter miniszterelnök elmondása szerint feltételeket szabott Brüsszelnek. / Fotó: Belga via AFP

A miniszterelnök szerint Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére

„Minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek” – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a tapasztaltabb uniós vezetők is úgy értékelték, hogy évek óta nem volt ilyen nyílt és indulatos vita az Európai Tanács ülésén.

A miniszterelnök az egyik legfontosabb eredménynek nevezte, hogy Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére. Elmondása szerint erről Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével és a tagállamok képviselőivel is egyeztetett. A migráció szigorúbb kezelését 

  • a visegrádi országok, 
  • Olaszország, 
  • Dánia 
  • és Belgium 

álláspontjával összhangban sürgette.

Az energiapolitikáról folytatott vitában szintén előrelépés történt Magyar Péter szerint. Mint mondta: a visegrádi négyeknek, Olaszországnak és Görögországnak sikerült elérniük, hogy az EU újraértékelje a már elfogadott energetikai szabályozás társadalmi és gazdasági hatásait. A kormányfő úgy véli, a jelenlegi előírások súlyos terheket rónának az európai vállalkozásokra és a lakosságra.

Magyar Péter feltételeket szabott Brüsszelnek

A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország csak akkor támogatja decemberben az EU következő hétéves költségvetését, ha megkapja az összes neki járó fejlesztési forrást, és nem csökkennek a közös agrárpolitikára, valamint a kohéziós fejlesztésekre fordított összegek.

Magyar beszámolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott pénteki találkozójáról is. Üdvözölte a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő ukrán törvény elfogadását, amelyet a kölcsönös bizalom helyreállítása első lépésének nevezett. A felek megállapodtak a miniszteri szintű egyeztetések folytatásáról és a kétoldalú politikai, gazdasági kapcsolatok rendezéséről.

A kormányfő szolidaritásáról biztosította Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, és felajánlotta Magyarország diplomáciai segítségét a mielőbbi tűzszünet és a tartós béke érdekében.

Magyar Péter a csúcs végén hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar érdekeket vétózás helyett szövetségépítéssel lehet eredményesebben képviselni. Közölte azt is, hogy szombaton már a Tisza-kormány minisztereivel folytatja a 2027-es költségvetés véglegesítését.

A magyar kormányfő nem bontotta ki az igazság minden részletét

Több külföldi lap is értékelte a kétnapos EU-csúcs történéseit, ám tudosításaikból korántsem az a pozitív kép rajzolódott ki, amit a magyar miniszterelnök Facebook-videójában előadott. Ugyanis a hírügynökségek beszámolói szerint már az EU-csúcs első napján világossá vált, hogy a tagállamok továbbra is távol állnak a megállapodástól a 2028–2034-es költségvetés ügyében. 

Az ír soros elnökség 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatát a nettó befizetők és a kohéziós támogatások megőrzéséért küzdő országok egyaránt elutasították, ezzel pedig kétségessé vált, hogy az uniós vezetők még az év vége előtt lezárhatják a költségvetési tárgyalásokat. 

Az Euronews tudósítása szerint a csúcson már a decemberi megállapodás céldátumát is többen megkérdőjelezték. António Costa, az Európai Tanács elnöke veszi át a kompromisszum kidolgozását, amelyet néhány héten belül terjeszthet a tagállamok elé. A következő rendkívüli csúcstalálkozóra várhatóan november 26-án kerülhet sor.

A halasztásnak gyakorlati következményei is lehetnek: ha a politikai megállapodás 2027-re csúszik, veszélybe kerülhet a szükséges jogszabályok időben történő elfogadása, ami késleltetheti a támogatások folyósítását a 2028-ban induló új költségvetési ciklusban.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
EU-csúcs
uniós pénzek
Magyar Péter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu