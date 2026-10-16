Véget ért az EU-csúcs, Magyar Péter bejelentette, mit ért el Magyarország Brüsszelben: ígéretet kapott Ursula von der Leyentől, ultimátumot adott az új költségvetésről – "Most pedig irány a reptér"

Magyar Péter azt állítja, hogy komoly eredményeket ért el Magyarország a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, ahol heves viták, vétófenyegetések és kiabálások is kísérték a tárgyalásokat. A miniszterelnök péntek esti Facebook-videójában több megállapodásról is beszámolt, és egyértelművé tette azt is, milyen feltételekkel hajlandó támogatni az unió következő költségvetését.

Magyar Péter miniszterelnök elmondása szerint feltételeket szabott Brüsszelnek. / Fotó: Belga via AFP

A miniszterelnök szerint Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére

„Minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek” – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a tapasztaltabb uniós vezetők is úgy értékelték, hogy évek óta nem volt ilyen nyílt és indulatos vita az Európai Tanács ülésén.

A miniszterelnök az egyik legfontosabb eredménynek nevezte, hogy Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére. Elmondása szerint erről Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével és a tagállamok képviselőivel is egyeztetett. A migráció szigorúbb kezelését

a visegrádi országok,

Olaszország,

Dánia

és Belgium

álláspontjával összhangban sürgette.

Az energiapolitikáról folytatott vitában szintén előrelépés történt Magyar Péter szerint. Mint mondta: a visegrádi négyeknek, Olaszországnak és Görögországnak sikerült elérniük, hogy az EU újraértékelje a már elfogadott energetikai szabályozás társadalmi és gazdasági hatásait. A kormányfő úgy véli, a jelenlegi előírások súlyos terheket rónának az európai vállalkozásokra és a lakosságra.

Magyar Péter feltételeket szabott Brüsszelnek

A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország csak akkor támogatja decemberben az EU következő hétéves költségvetését, ha megkapja az összes neki járó fejlesztési forrást, és nem csökkennek a közös agrárpolitikára, valamint a kohéziós fejlesztésekre fordított összegek.

Magyar beszámolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott pénteki találkozójáról is. Üdvözölte a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő ukrán törvény elfogadását, amelyet a kölcsönös bizalom helyreállítása első lépésének nevezett. A felek megállapodtak a miniszteri szintű egyeztetések folytatásáról és a kétoldalú politikai, gazdasági kapcsolatok rendezéséről.