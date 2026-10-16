Véget ért az EU-csúcs, Magyar Péter bejelentette, mit ért el Magyarország Brüsszelben: ígéretet kapott Ursula von der Leyentől, ultimátumot adott az új költségvetésről – "Most pedig irány a reptér"
Magyar Péter azt állítja, hogy komoly eredményeket ért el Magyarország a kétnapos brüsszeli EU-csúcson, ahol heves viták, vétófenyegetések és kiabálások is kísérték a tárgyalásokat. A miniszterelnök péntek esti Facebook-videójában több megállapodásról is beszámolt, és egyértelművé tette azt is, milyen feltételekkel hajlandó támogatni az unió következő költségvetését.
A miniszterelnök szerint Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére
„Minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek” – jelentette ki Magyar Péter, aki szerint a tapasztaltabb uniós vezetők is úgy értékelték, hogy évek óta nem volt ilyen nyílt és indulatos vita az Európai Tanács ülésén.
A miniszterelnök az egyik legfontosabb eredménynek nevezte, hogy Magyarország ígéretet kapott a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyének rendezésére. Elmondása szerint erről Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével és a tagállamok képviselőivel is egyeztetett. A migráció szigorúbb kezelését
- a visegrádi országok,
- Olaszország,
- Dánia
- és Belgium
álláspontjával összhangban sürgette.
Az energiapolitikáról folytatott vitában szintén előrelépés történt Magyar Péter szerint. Mint mondta: a visegrádi négyeknek, Olaszországnak és Görögországnak sikerült elérniük, hogy az EU újraértékelje a már elfogadott energetikai szabályozás társadalmi és gazdasági hatásait. A kormányfő úgy véli, a jelenlegi előírások súlyos terheket rónának az európai vállalkozásokra és a lakosságra.
Magyar Péter feltételeket szabott Brüsszelnek
A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország csak akkor támogatja decemberben az EU következő hétéves költségvetését, ha megkapja az összes neki járó fejlesztési forrást, és nem csökkennek a közös agrárpolitikára, valamint a kohéziós fejlesztésekre fordított összegek.
Magyar beszámolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott pénteki találkozójáról is. Üdvözölte a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő ukrán törvény elfogadását, amelyet a kölcsönös bizalom helyreállítása első lépésének nevezett. A felek megállapodtak a miniszteri szintű egyeztetések folytatásáról és a kétoldalú politikai, gazdasági kapcsolatok rendezéséről.
A kormányfő szolidaritásáról biztosította Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, és felajánlotta Magyarország diplomáciai segítségét a mielőbbi tűzszünet és a tartós béke érdekében.
Magyar Péter a csúcs végén hangsúlyozta, hogy szerinte a magyar érdekeket vétózás helyett szövetségépítéssel lehet eredményesebben képviselni. Közölte azt is, hogy szombaton már a Tisza-kormány minisztereivel folytatja a 2027-es költségvetés véglegesítését.
A magyar kormányfő nem bontotta ki az igazság minden részletét
Több külföldi lap is értékelte a kétnapos EU-csúcs történéseit, ám tudosításaikból korántsem az a pozitív kép rajzolódott ki, amit a magyar miniszterelnök Facebook-videójában előadott. Ugyanis a hírügynökségek beszámolói szerint már az EU-csúcs első napján világossá vált, hogy a tagállamok továbbra is távol állnak a megállapodástól a 2028–2034-es költségvetés ügyében.
Az ír soros elnökség 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatát a nettó befizetők és a kohéziós támogatások megőrzéséért küzdő országok egyaránt elutasították, ezzel pedig kétségessé vált, hogy az uniós vezetők még az év vége előtt lezárhatják a költségvetési tárgyalásokat.
Az Euronews tudósítása szerint a csúcson már a decemberi megállapodás céldátumát is többen megkérdőjelezték. António Costa, az Európai Tanács elnöke veszi át a kompromisszum kidolgozását, amelyet néhány héten belül terjeszthet a tagállamok elé. A következő rendkívüli csúcstalálkozóra várhatóan november 26-án kerülhet sor.
A halasztásnak gyakorlati következményei is lehetnek: ha a politikai megállapodás 2027-re csúszik, veszélybe kerülhet a szükséges jogszabályok időben történő elfogadása, ami késleltetheti a támogatások folyósítását a 2028-ban induló új költségvetési ciklusban.