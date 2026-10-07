A társasházakon is múlik, hogy mekkora a budapesti szeméthegy: 10-12 órákat állnak az utcán, szabálytalanul – a belvárosban biztos nem fogja ingyen húzogatni a kukákat a Mohu
Már lezajlott az első egyeztetés arról, hogy a Mohu helyezné ki és vinné vissza a kukákat a fővárosi társasházaknál, de kérdéses, hogy belátható időn belül megvalósulhat-e a javaslat.
A városszerte megjelenő szeméthegyek ellen többféle módszerrel próbálnak védekezni: lelakatolják, leláncolják a kukákat, máshol pedig felirattal jelzik, hogy nem tárolnak bennük visszaváltható palackokat. Az egyik kerületben már azt is kipróbálták, hogy a városgondnokság munkatársai csak hajnalban helyezik ki a kukákat.
Egyelőre nincs megegyezés a Mohuval
Pikó András, Józsefváros polgármestere üdvözölte, hogy a miniszterelnökhöz is eljutottak az palackvisszaváltással kapcsolatos önkormányzati észrevételek. A kormányfő a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról beszélt.
A polgármester szerint a palackvisszaváltás miatt keletkező köztisztasági és közbiztonsági problémák kezelése jelentős többletterhet tesz a belvárosi kerületekre.
A józsefvárosi önkormányzat levélben is megkereste a Mohut. Ebben azt javasolták, hogy az edénymozgatás ne külön díjas kényelmi szolgáltatás legyen, hanem a hulladékszállításhoz kapcsolódó, ingyenes feladat minden olyan társasháznál és intézménynél, ahol ennek adottak a műszaki feltételei.
A kezdeményezés alapján
a szemétszállítás napján a szolgáltató munkatársai vinnék ki, majd ürítés után vissza is helyeznék a hulladékgyűjtő edényeket.
Pikó András szerint ezzel csökkenteni lehetne a kukák feltúrását. Információink szerint már személyes egyeztetésre is sor került, de a megvalósítás kérdésében nem közeledtek az álláspontok. Abban ugyanakkor egyetértettek a felek, hogy meg kell szüntetni a feltúrt kukák látványát.
„Jelenleg a kerület köztisztasága szempontjából az egyik legsúlyosabb probléma a társasházak elé kihelyezett szemétgyűjtő edények feltúrása. A javaslatunk ezt kívánja orvosolni: az edények nem lennének kint 8-10-12 órát a közterületen, hanem a Mohu munkatársai húzzák ki a zárt szeméttárolóból vagy lépcsőházból, valamint helyezik vissza az ürítés után” – fogalmazott lapunknak a józsefvárosi önkormányzat.
A kerület tájékoztatása szerint a Mohu belvárosi környezetben nem vállalja ezt a feladatot. Az önkormányzat ugyanakkor azt szeretné, ha a kukák kihelyezése és visszavitele az alapszolgáltatás részévé válna. Bár elismerik, hogy a javaslat logisztikai kihívásokkal jár, azonban ezeket nem tartják megoldhatatlannak.
Nem kötelező fél napra kitenni a kukákat: a Mohu tisztázta a szabályokat
Számos közterületen már délután 6 óra körül kihelyezik a kukákat, így a szemetesek akár 10–12 órán át állnak az utcán. Az 50 forintos visszaváltási díjért üvegeket és palackokat gyűjtők több esetben már a társasházak előtt gyülekeznek, és még sötétedés előtt átkutatják az edényeket.
A kukákat általában a gondnok vagy a társasház takarításával megbízott cég munkatársa helyezi ki, így a szemetesek sorsa jelenleg az adott szolgáltató belátására van bízva. Ez azonban szabálytalan.
Az országosan működő, húszéves múltra visszatekintő Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) még nem egyeztetett a Mohuval az ügyben. Az egyesület vezetője szerint az eddig rendelkezésükre álló információk alapján a társaság plusz szolgáltatása érzékelhető többletköltséget jelenthet a társasházaknak.
A Világgazdaságnak elmondta: nem tartja életszerűnek, hogy a Mohu munkatársai minden egyes társasházba bemenjenek a hulladékért, ugyanakkor egy nagyobb volumenű, közösen megszervezett szolgáltatásról szerinte érdemes lenne tárgyalni a társasággal.
Gyárfás Róbert továbbá elképzelhetőnek tartaná, hogy az önkormányzatok támogatással segítsék a társasházakat, vagy erre a célra pályázati lehetőségeket biztosítsanak. Szerinte a probléma túlmutat az egyes társasházak ügyén. „Ez nemzetgazdasági szempontból is súlyos kérdés, hogy mi lesz ennek a hulladéknak a sorsa” – fogalmazott.
A XIII. kerületben különféle megoldásokkal próbálják megóvni a korán kihelyezett kukákat a feltúrástól. Újlipótvárosban már felirattal is figyelmeztetik a palackgyűjtőket:
Kérjük, ne szedje szét, nincs benne visszavihető palack!
A kerületben – ahol a helyiek aláírást gyűjtöttek a palackgyűjtögetés és a drogfogyasztás elleni fellépésért – közbiztonsági bejárást tartottak Csiga Gergely alpolgármester részvételével. A politikus bejegyzése szerint a körúton már olyan kukák is vannak, amelyeket lánccal rögzítenek a fához, a fedelüket pedig lakattal lezárják.
A kukákat főszabály szerint az ingatlanon belül kell tárolni, közterületre csak az ürítéshez szükséges időre kerülhetnek.
Elvileg nem kell hosszú órákon át az utcán hagyni a kukákat. A Mohu a Világgazdaságnak elmondta:
Budapesten a szállítást megelőző este 8 órától a gyűjtés napján hajnali 4 óráig lehet kihelyezni a szemeteseket.
Ürítés után még aznap vissza kell vinni őket az ingatlan területére – ez az ingatlanhasználó felelőssége.
A Mohu megfogalmazása szerint a fővárosban időnként érkeznek lakossági bejelentések a közterületen hagyott kukák miatt, önkormányzati panaszt azonban nem kaptak. A társaság hangsúlyozta: az ürítés után a kukák visszavitele az ingatlanhasználó feladata.
Lapunk arra is rákérdezett, felmerült-e a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata vagy módosítása. A Mohu hangsúlyozta: a jogszabályok módosítása minisztériumi hatáskörbe tartozik, és nincs információja ilyen változásról.
A társaság tájékoztatása szerint a vonatkozó kormányrendelet alapján
- a gyűjtőedényt az ingatlanon belül kell tárolni,
- közterületen tartósan csak az önkormányzati közterület-használati szabályok szerint lehet elhelyezni,
- az ürítés céljából történő ideiglenes kihelyezés nem minősül tartós közterület-használatnak,
- az edényt olyan helyre kell kihelyezni, ahol a gyűjtőjármű meg tudja közelíteni és biztonságosan üríteni tudja.
Kukakommandó járja Terézvárost: akár 200 ezer forintos bírság is járhat a kint hagyott kukákért
A VI. kerületben már szigorúbb szabályokkal és éjszakai kukakommandóval is fellép a feltúrt kukák és az utcákon szétszórt szemét ellen. Az önkormányzat egy próbaprojektben azt is tesztelte, csökken-e a guberálás okozta szemetelés, ha a társasházak kukáit csak hajnalban helyezik ki.
A terézvárosi képviselő-testület 2025 januárjában szigorította a kukák kihelyezésének és visszavitelének szabályait. A kukákat a szemétszállítást megelőző napon legkorábban este 8 órakor lehet kihelyezni, az ürítés napján pedig legkésőbb 13 óráig vissza kell vinni őket. A szabályok betartását a kerület rendészei ellenőrzik.
Első alkalommal matricával figyelmeztetik az érintetteket, ismételt szabályszegés esetén azonban már bírságot szabhatnak ki. Ennek összege az eset súlyosságától függően akár 200 ezer forint is lehet.
Az önkormányzat a Világgazdaságnak elmondta, hogy rendészek gyakrabban járőröztek a problémás területeken, és tájékoztató anyagokkal segítették a lakókat, üzleteket. Az önkormányzat tapasztalatai szerint a lakók jellemzően betartják az előírásokat, szabályszegések inkább a vendéglátóhelyeknél fordulnak elő.
Az úgynevezett éjszakai kukakommandó tagjai a szemétszállítást megelőző éjszakákon összeszedik a kukákból kitúrt hulladékot, és igyekeznek rávenni a palackokat keresőket a tisztaság megőrzésére. Emellett figyelemmel kísérik az utcán élő, segítségre szoruló embereket, és szükség esetén segítséget hívnak hozzájuk. Az önkormányzat szerint ez a munka hozott eddig érdemi javulást a palackkereséssel járó szemetelés kezelésében, ugyanakkor folyamatos többletmunkát és kiadást jelent a kerületnek.
Terézváros támogatja Pikó András javaslatát, hogy a Mohu végezze a kukák kihelyezését és visszavitelét. Ettől kevesebb utcai szemetet és rövidebb ideig tartó közterület-foglalást várnak. Azt ugyanakkor nem tudják megítélni, mennyire lassítaná a szemétszállítást, ha minden tárolót hetente háromszor a szolgáltató munkatársainak kellene kihozniuk és visszavinniük.
A kerület ezért saját próbaprojektet indított: több belső-terézvárosi utcában a városgondnokság munkatársai hajnalban, térítésmentesen húzták ki, majd vitték vissza a társasházak kukáit.