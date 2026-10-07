A társasházakon is múlik, hogy mekkora a budapesti szeméthegy: 10-12 órákat állnak az utcán, szabálytalanul – a belvárosban biztos nem fogja ingyen húzogatni a kukákat a Mohu

Már lezajlott az első egyeztetés arról, hogy a Mohu helyezné ki és vinné vissza a kukákat a fővárosi társasházaknál, de kérdéses, hogy belátható időn belül megvalósulhat-e a javaslat.

Egyelőre nem látszik, hogy a Mohu vállalná a hajnali kihelyezést / Fotó: Mediaworks

A városszerte megjelenő szeméthegyek ellen többféle módszerrel próbálnak védekezni: lelakatolják, leláncolják a kukákat, máshol pedig felirattal jelzik, hogy nem tárolnak bennük visszaváltható palackokat. Az egyik kerületben már azt is kipróbálták, hogy a városgondnokság munkatársai csak hajnalban helyezik ki a kukákat.

Egyelőre nincs megegyezés a Mohuval

Pikó András, Józsefváros polgármestere üdvözölte, hogy a miniszterelnökhöz is eljutottak az palackvisszaváltással kapcsolatos önkormányzati észrevételek. A kormányfő a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról beszélt.

A polgármester szerint a palackvisszaváltás miatt keletkező köztisztasági és közbiztonsági problémák kezelése jelentős többletterhet tesz a belvárosi kerületekre.

A józsefvárosi önkormányzat levélben is megkereste a Mohut. Ebben azt javasolták, hogy az edénymozgatás ne külön díjas kényelmi szolgáltatás legyen, hanem a hulladékszállításhoz kapcsolódó, ingyenes feladat minden olyan társasháznál és intézménynél, ahol ennek adottak a műszaki feltételei.

A kezdeményezés alapján

a szemétszállítás napján a szolgáltató munkatársai vinnék ki, majd ürítés után vissza is helyeznék a hulladékgyűjtő edényeket.

Pikó András szerint ezzel csökkenteni lehetne a kukák feltúrását. Információink szerint már személyes egyeztetésre is sor került, de a megvalósítás kérdésében nem közeledtek az álláspontok. Abban ugyanakkor egyetértettek a felek, hogy meg kell szüntetni a feltúrt kukák látványát.

„Jelenleg a kerület köztisztasága szempontjából az egyik legsúlyosabb probléma a társasházak elé kihelyezett szemétgyűjtő edények feltúrása. A javaslatunk ezt kívánja orvosolni: az edények nem lennének kint 8-10-12 órát a közterületen, hanem a Mohu munkatársai húzzák ki a zárt szeméttárolóból vagy lépcsőházból, valamint helyezik vissza az ürítés után” – fogalmazott lapunknak a józsefvárosi önkormányzat.