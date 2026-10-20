Moldova diplomáciai tiltakozását fejezte ki, miután két ukrán határőr egy menekülő férfi üldözése közben engedély nélkül átlépte az ország határát. A Dnyeszteren történt incidens miatt a moldovai ügyészség büntetőeljárást indított, az ukrán határőrség pedig belső vizsgálatot rendelt el.

Botrányt csináltak az ukránok megint: határőrök betörtek Moldovába, egy sorozás elől menekülő férfit ütöttek-vertek / Fotó: AFP

Az eset október 15-én, délután három óra körül történt a Soroca járásban található Holosnița közelében. A moldovai határrendészet tájékoztatása szerint két ukrán határőr motorcsónakkal üldözött egy ukrán állampolgárt, amikor átlépték az államhatárt.

A helyszínre érkező moldovai határrendészek a két egyenruhást a közeli Cosauți határrendészeti kirendeltségére szállították, az ügyet pedig átadták az illetékes ügyészségnek.

Lilian Carp, a moldovai parlament nemzetbiztonsági, védelmi és közrendi bizottságának elnöke újságíróknak azt mondta: tudomása szerint a külügyminisztérium tiltakozó jegyzéket küldött az illegális határátlépés miatt. Hangsúlyozta, hogy egy ukrán állampolgár szabálytalan határátlépése sem igazolja a határőrök fellépését, amelyet az elfogadható viselkedéssel összeegyeztethetetlennek nevezett.

Az incidensről a közösségi médiában is megjelent egy felvétel, amelyen a moldovai parton összegyűlt helyiek a menekülő férfi védelmére kelnek, és számonkérik az ukrán határőröket. Szemtanúk azt állították, hogy az üldözők evezővel ütötték a vízben lévő férfit, és megpróbálták a víz alá nyomni. Az egyik határőr a felvételen azzal védekezett, hogy az evezővel csak a vizet ütötte. A feltételezett bántalmazást a rendelkezésre álló beszámoló szerint hivatalosan nem erősítették meg.

Az ukrán fél eltérően ismertette a határátlépés körülményeit. Andrij Demcsenko, az ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője a Szuszpilne közszolgálati médiaszolgáltatónak azt mondta: a határőrök egy Moldovába átúszni próbáló férfi után indultak motorcsónakkal. Állítása szerint a folyó egyik sekély szakaszán leállt a motor, majd a sodrás a moldovai part felé vitte a járművet. A szóvivő közlése szerint a parton tartózkodók ezután Moldova területére húzták a csónakot.