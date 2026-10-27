Váratlan üzenet érkezett Moszkvából Zelenszkijnek: Putyin kész fogadni az ukrán elnököt, de van egy feltétele – két NATO-ország is szerepet kapott

Vlagyimir Putyin kész arra, hogy közvetlen tárgyalást folytasson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de a találkozó helyszínéül Moszkvát jelölte meg. Az orosz elnök tanácsadója szerint eközben finn és norvég vezetők is jelezték, hogy az ukrán államfő maga is érdeklődik a személyes egyeztetés iránt.

Putyin Moszkvába várja Zelenszkijt, ha az közvetlen tárgyalást akar vele folytatni / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFP

Jurij Usakov az orosz Vesztyi hírügynökségnek nyilatkozva számolt be a lehetséges találkozóról, miután Vlagyimir Putyin Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel tárgyalt. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a két északi-európai vezető a találkozó során az ukrán államfő közvetlen egyeztetés iránti aktív érdeklődését tolmácsolta Moszkvának.

Ha béketárgyalás, akkor csak Moszkva jöhet szóba

Usakov közlése alapján Putyin azt üzente, hogy ha Zelenszkij valóban közvetlen tárgyalást akar, akkor az orosz fővárosba kell utaznia. A tanácsadó szerint a vendég számára minden szükséges feltételt megteremtenének, a biztonságát is garantálnák.

A Putyin korábban elvben támogatta az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével zajló háromoldalú tárgyalások folytatását is. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint ezekre november 10. után kerülhet sor, és a megbeszélések egyik fontos témája a konfliktus utáni biztonsági rendszer kialakítása lehet.

A tárgyalások előkészítésében az amerikai diplomácia is szerepet vállalt. Steve Witkoff amerikai különmegbízott korábban Vlagyimir Putyinnal egyeztetett Szentpéterváron, miután Volodimir Zelenszkijjel és európai vezetőkkel is tárgyalt egy békejavaslatról.

A korábbi egyeztetéseken Ukrajna biztonsági garanciái és a háború utáni újjáépítés finanszírozása is szóba került.

Kijev közben a harcok leállításának egyik lehetséges útjaként vetette fel a jelenlegi frontvonalak befagyasztását. Zelenszkij a Fox News műsorában arról beszélt, hogy egy ilyen tűzszünet reális megoldás lehet, de Ukrajna jogilag nem mondana le az orosz ellenőrzés alá került területekről.

A felvázolt forgatókönyv szerint az ország területének mintegy 75 százaléka maradna ukrán ellenőrzés alatt, a fennmaradó részt pedig továbbra is Oroszország tartaná megszállva.