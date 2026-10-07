Megszólalt a BKK az út közepére festett mozgáskorlátozott parkolóról: szerintük semmi rendkívüli nem történt

Nagy felháborodást váltott ki az újpesti István úton kialakított mozgáskorlátozott parkolóhely, amely a munkálatok jelenlegi állapotában úgy néz ki, mintha egyszerűen az út közepére festették volna fel. A BKK most részletesebben elmagyarázta, hogyan fog kinézni a végleges forgalmi rend: a parkoló valójában egy teljes parkolósáv része lesz, mellette pedig egy 1,6 méter széles biztonsági zónát és kerékpársávot alakítanak ki.

Mozgáskorlátozott parkoló az út közepén: az egymásra mutogatás után végre érkezett némi magyarázat / Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook

Közben az is kiderült, hogy a beruházás felelőssége körül nem teljesen ugyanúgy látja a helyzetet az újpesti önkormányzat és a BKK.

A közösségi médiában terjedő fotón valóban meglehetősen furcsán fest a kialakítás: az akadálymentes parkolóhely az úttest belső részén látható, miközben a járda még jóval távolabb van tőle – írja a Vezess.hu.

A BKK szerint azonban a fénykép egy munkaközi állapotot mutat, és nem a végleges forgalmi rendet.

A kész rendszerben az autók egy forgalmi sávon haladnak majd, ezt követi a parkolósáv, majd a kerékpársáv, végül a járda. Vagyis a mozgáskorlátozott parkoló sem önmagában áll majd az út közepén, hanem a parkolósáv utolsó helye lesz.

Fotó: BKK

Külön védőzónát kap a parkoló

A BKK szerint a mozgáskorlátozott hely mellé egy 1,60 méter széles biztonsági zónát alakítanak ki, amely nagyobb a hasonló parkolóknál általánosan alkalmazott méretnél. Ennek az a célja, hogy a kerekesszékkel közlekedőknek legyen elegendő helyük a kiszálláshoz, a manőverezéshez és a megforduláshoz. A védőzóna után következik majd a kerékpársáv.

A BKK szerint más elrendezést is vizsgáltak. A parkolósáv kerülhetett volna a kerékpársáv külső, járda felőli oldalára is, ebben az esetben azonban a megfelelő beláthatóság és közlekedésbiztonság biztosítása miatt kevesebb parkolóhely maradhatott volna az utcában. A közlekedésszervező azt is hangsúlyozta, hogy ez a megoldás nem példa nélküli Budapesten: hasonló sorrenddel – forgalmi sáv, parkolósáv, kerékpársáv – találkozni lehet például a József körúton, a Mester utcában és részben a Bajcsy-Zsilinszky úton is.

Egymásra mutogatott a kerület és a BKK

A történet kissé humoros rész volt, hogy nem volt teljesen egyértelmű, ki vállalja magára a döntést. Újpest önkormányzata azt közölte, hogy a beruházás megrendelője és finanszírozója a Fővárosi Önkormányzat, a kivitelezést pedig a BKK koordinálja, ezért a tervezési, műszaki és kivitelezési kérdésekben elsősorban hozzájuk kell fordulni.