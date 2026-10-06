Végleg szakított a magyar politikával Nagy Márton – kiderült, hol kapott munkát a korábbi miniszter

Az Orbán-kormány egy újabb fontos tagja helyezkedett el a versenyszférában. Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter Svájcban, a zürichi ISP Groupnál vállalt munkát – tudta meg a Telex. A lap az információt meg tudtuk erősíttetni, de azonban maga Nagy Márton nem kívánta kommentálni az portál értesülését.

Nagy Márton 2022 és 2026 között dolgozott miniszterként / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felidézték, hogy az 1993-ban alapított ISP Group strukturált termékekre, vagyonkezelésre és tőkepiaci szolgáltatásokra szakosodott, emellett elemzéseket is ír és publikál. A befektetési bank vezetésében nincs benne Nagy Márton, legalábbis a fotókkal feltűntetett 13 vezető között nem szerepel a cég honlapján. A Telex úgy tudja, hogy elemzői-tanácsadói feladatokat kapott a társaságnál, amelynek nincs közvetlen kapcsolata magyarországi befektetésekkel.

A lap összegzése szerint a cég vezetői közül a főtulajdonos az egyik egykori társalapító, jelenleg vezérigazgatói pozíciót betöltő Roy Tal, míg az elnök a szintén társalapító Itay Sturm. Eredetileg mindketten izraeliek, de Roy Tal a cég honlapja szerint olasz állampolgár. Korábban New Yorkban tanult, árupiaci opciókkal kereskedett Londonban, aztán Izraelben kezelt iparági alapot, majd az ISP előtt az izraeli Bank Leuminál dolgozott Svájcban.

A másik alapító, Tay Strum amerikai–izraeli MBA-t szerzett Tel-Avivban, pénzügyi szakemberként dolgozott, bár karrierjét némileg kettétörte, hogy elítélték Izrael legnagyobb bennfentes kereskedelmi botrányában, amikor 2014-ben Nochi Dankner izraeli milliárdos megpróbálta feljebb tornázni nehéz helyzetben levő cége, az IDB Group árfolyamát.

Az Múlt héten derült ki, hogy Nagy Márton már Svájcban él. A korábbi tárcavezető a hírek szerint végleg szakított a magyar politikával, és a Fidesz vezetőivel sincsen élő kapcsolata. Új munkahelyével még abból az időszakból ered a kapcsolata, amikor a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott. Nagy Márton június végén költözött Zürichbe, később családja is követte a korábbi nemzetgazdasági minisztert.