Máris visszatért titokban Magyarországra Nagy Márton: ezért költözött ki valójában Svájcba – sokkal nagyobb baj derült ki Orbán Viktor csúcsminiszteréről
Nagy Márton már jóval a választások előtt eldöntötte, hogy elhagyja a politikát, döntéséről pedig Orbán Viktor miniszterelnököt is tájékoztatta – értesült több, a volt nemzetgazdasági miniszter környezetét ismerő forrástól az Index. A távozás mögött egészségügyi problémák is álltak, Nagy Márton pedig hónapokkal korábban elkezdett új állást keresni, mielőtt júliusban családjával Svájcba költözött.
Nagy Márton távozása a politikából korántsem egyik napról a másikra dőlt el. A volt nemzetgazdasági miniszter már tavaly jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy nem kíván hosszabb távon a politikában maradni.
A döntésben komoly szerepet játszottak Nagy Márton egészségügyi problémái is.
A volt miniszter sztrókot kapott, később pedig szívműtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. A környezetéből származó információk alapján egy idő után már nem az volt a kérdés, hogy távozik-e, hanem az, hogy mikor és milyen irányban folytatja pályafutását.
Nagy Márton már tavaly év végén elkezdett új állást keresni. A történet végül Svájcban folytatódott: információk szerint július 1-jén családjával együtt elköltözött Magyarországról, és egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el. Ezzel visszatért ahhoz a területhez, ahonnan eredetileg a gazdaságpolitika világába érkezett: makrogazdasági elemzésekkel foglalkozik.
A távozás előkészítésének egyik érdekes epizódja egy februári, végül lefújt ausztriai találkozó lehetett. A 444 február 16-án arról számolt be, hogy Nagy Márton a Fertő tó osztrák oldalán találkozott volna minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel. A programot később lemondták, Nagy Márton pedig akkor azt mondta, hogy a lemondás miatt keletkező szállodai költséget utólag magánpénzből rendezik.
A volt miniszter szűk környezetéből úgy értesültek, hogy Nagy Márton ezen az eseményen akarta személyesen közölni bizalmasaival: befejezi politikai pályafutását, és visszatér a gazdasági szférába.
A találkozó elmaradt, a távozás terve azonban a források szerint nem változott. Nagy Márton legközelebbi munkatársai így csak később szembesülhettek azzal, hogy a gazdaságpolitika egyik meghatározó kormányzati szereplője már a választások előtt a távozását készíti elő.
A lapnak nyilatkozó források szerint a döntés hátterében elsősorban nem politikai konfliktus vagy a választások utáni helyzet állt. Júliusban Nagy Márton családjával együtt Svájcba költözött, és a pénzügyi szektorban folytatta pályafutását.
Orbán Viktor szerint nagy szükség lenne most Nagy Mártonra
A volt miniszter távozásának fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor a hetekben Kötcsén beszélt a volt miniszterről, amikor a gazdaságpolitika jelenlegi irányítását bírálta.
A miniszterelnök akkor Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel állította szembe Nagy Márton szakmai hátterét, és meglehetősen élesen fogalmazott: „A magyar gazdaságpolitika élén most egy energiakereskedő áll, egy trader, egy olyan ember, ez a Kapitány nevű ember, aki életében makrogazdasággal nem foglalkozott. Azzal foglalkozott, hogy eladjon valamit. Ez gazdaságfilozófiának, gazdaságstratégiának különösen kevés. Fogalma nincs arról, hogy mi a makrogazdaság, de fogalma nincsen. Jól főz kávét. Decens ember. A Nagy Marcinál ötször kedvesebb. Sőt, mézes-mázos és bülbül. Különösen a Marcihoz képest. Ez mind igaz."
De a Marcinak volt fogalma a makrogazdaságra, még ha nem is volt, mindig igaza. Ennek az embernek fogalma sincs. Ez nem tudja, mi az. Ezért aztán nem is mond semmi
– emelte ki Orbán Viktor.
A volt miniszter azonban nem szakított teljesen Magyarországgal. A napokban rövid időre ismét Budapesten járt, ahol egy fővárosi egyetemen tartott előadást egy szűk körű eseményen.
Külföldre költözött Nagy Márton: egy befektetési banknál folytatja – végleg szakíthatott a magyar politikával a miniszter
Új életet kezdett külföldön Nagy Márton. A hírek szerint a volt nemzetgazdasági miniszter a pénzügyi szektorban folytatja pályafutását.