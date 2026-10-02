Máris visszatért titokban Magyarországra Nagy Márton: ezért költözött ki valójában Svájcba – sokkal nagyobb baj derült ki Orbán Viktor csúcsminiszteréről

Nagy Márton már jóval a választások előtt eldöntötte, hogy elhagyja a politikát, döntéséről pedig Orbán Viktor miniszterelnököt is tájékoztatta – értesült több, a volt nemzetgazdasági miniszter környezetét ismerő forrástól az Index. A távozás mögött egészségügyi problémák is álltak, Nagy Márton pedig hónapokkal korábban elkezdett új állást keresni, mielőtt júliusban családjával Svájcba költözött.

Már tavaly eldöntötte Nagy Márton, hogy kiszáll a politikából, és a távozását hónapokon keresztül készítette elő / Fotó: AFP

Nagy Márton távozása a politikából korántsem egyik napról a másikra dőlt el. A volt nemzetgazdasági miniszter már tavaly jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy nem kíván hosszabb távon a politikában maradni.

A döntésben komoly szerepet játszottak Nagy Márton egészségügyi problémái is.

A volt miniszter sztrókot kapott, később pedig szívműtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. A környezetéből származó információk alapján egy idő után már nem az volt a kérdés, hogy távozik-e, hanem az, hogy mikor és milyen irányban folytatja pályafutását.

Nagy Márton már tavaly év végén elkezdett új állást keresni. A történet végül Svájcban folytatódott: információk szerint július 1-jén családjával együtt elköltözött Magyarországról, és egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el. Ezzel visszatért ahhoz a területhez, ahonnan eredetileg a gazdaságpolitika világába érkezett: makrogazdasági elemzésekkel foglalkozik.

A távozás előkészítésének egyik érdekes epizódja egy februári, végül lefújt ausztriai találkozó lehetett. A 444 február 16-án arról számolt be, hogy Nagy Márton a Fertő tó osztrák oldalán találkozott volna minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel. A programot később lemondták, Nagy Márton pedig akkor azt mondta, hogy a lemondás miatt keletkező szállodai költséget utólag magánpénzből rendezik.

A volt miniszter szűk környezetéből úgy értesültek, hogy Nagy Márton ezen az eseményen akarta személyesen közölni bizalmasaival: befejezi politikai pályafutását, és visszatér a gazdasági szférába.

A találkozó elmaradt, a távozás terve azonban a források szerint nem változott. Nagy Márton legközelebbi munkatársai így csak később szembesülhettek azzal, hogy a gazdaságpolitika egyik meghatározó kormányzati szereplője már a választások előtt a távozását készíti elő.