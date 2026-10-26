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Most érkezett: feljelentést tettek Kámán Andrásék Orbán Viktor csúcsminiszterének utazásai miatt – kiderült, mi a gyanú

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Több mint 100 millió forintos kár gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz a Pénzügyminisztérium. A feljelentés Nagy Márton útjai mellett a tárca delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetéseire is kiterjed.
Nemes Tamás
2026.10.26, 18:22
Frissítve: 2026.10.26, 18:38
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Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter utazásaival és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetéseivel összefüggésben. A tárca közleménye szerint több bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel, az okozott kár pedig meghaladja a 100 millió forintot.

202150114_nagymarton_029_VZ Nagy Márton
Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt tett feljelentést a Pénzügyminisztérium Nagy Márton utazásai miatt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Feljelentést tett a Pénzügyminisztérium Nagy Márton utazásaival, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban. A tárca közleménye szerint a rendelkezésre álló információk alapján a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények megalapozott gyanúja merült fel. 

Kármán András pénzügyminiszter közleménye szerint a feltételezett kár meghaladja a 100 millió forintot.

A minisztérium egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mely utazásokat, kiküldetéseket vagy kifizetéseket érinti a feljelentés. A közleményből az sem derül ki, hogy a gyanú milyen konkrét magatartásokhoz kapcsolódik, illetve kiket érinthet az ügy.

Most Nagy Márton kerülhet a Tisza célkeresztjébe

A politikus 2022 és 2026 között töltött be miniszteri tisztséget. A korábbi nemzetgazdasági miniszter a kormányváltás után távozott a politikából, majd a sajtóban megjelent információk szerint Svájcban, egy zürichi pénzügyi vállalatnál helyezkedett el. A beszámolók alapján elemzői és tanácsadói feladatokat lát el az ISP Groupnál, amely tőkepiaci szolgáltatásokkal, vagyonkezeléssel és strukturált pénzügyi termékekkel foglalkozik.

A volt tárcavezető külföldi munkavállalásáról szóló hírek szerint már jóval a választások előtt készült a politikai visszavonulásra. A korábbi sajtóértesülések arról is beszámoltak, hogy Nagy Márton tavaly jelezte Orbán Viktornak: nem kíván hosszú távon a kormányzatban maradni

A korábbi miniszter külföldi programjai közül februárban egy tervezett ausztriai találkozó is figyelmet kapott. A Fertő tó osztrák oldalára tervezett eseményen a minisztérium államtitkárai és osztályvezetői vettek volna részt, a programot azonban később lemondták. Nagy Márton akkor azt közölte, hogy a lemondás miatt felmerülő szállodai költséget magánpénzből rendezik. Arról nincs közölt információ, hogy ez az eset része-e a mostani feljelentésnek.

Végleg szakított a magyar politikával Nagy Márton – kiderült, hol kapott munkát a korábbi miniszter

A közgazdász 2022 és 2026 között dolgozott miniszterként. Nagy Márton a versenyszférában helyezkedett el, fontos pozícióban. Már a Fidesz vezetésével sincs élő kapcsolata.

 

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