Budapesten mondta ki a NATO-parancsnok: nem vagyunk békében, de háborúban sem

A Magyar Honvédségnek sokkal gyorsabban kell alkalmazkodnia az új fenyegetésekhez, a haderőfejlesztés következő lépései között pedig a mesterséges intelligencia alkalmazása és az innováció felgyorsítása is szerepel. Az MTI beszámolója szerint erről beszélt Sándor Zsolt kedden Budapesten, egy NATO-parancsnokkal, Pierre Vandier-vel közösen tartott sajtótájékoztatót követően.

Sándor Zsolt vezérezredes egy NATO-parancsnokkal tartott sajtótájékoztatót / Fotó: Anadolu via AFP

A felek a találkozón áttekintették a jelenlegi fegyveres konfliktusok tapasztalatait és az új katonai technológiák alkalmazásának lehetőségeit, valamint arról is tárgyaltak, hogyan lehet a katonai igényeknek megfelelő új megoldásokat kipróbálni és beépíteni a honvédség működésébe.

A NATO parancsnoka több kérdésre is válaszolt

Az új technológiák alkalmazásához Sándor Zsolt szerint szükség van az egyetemek és a hadiipar együttműködésének erősítése mellett a katonai vezetők képzésére és az állomány felkészítésére is. Hangsúlyozta, hogy a szövetséges hadseregek sikereiből és hibáiból egyaránt tanulni kell.

Érdemes figyelni, milyen új rendszereket és eljárásokat fejlesztenek ki más országokban, a külföldön bevált megoldásokat azonban a magyar haderő sajátosságaihoz kell igazítani

− fogalmazott, majd hozzátette, hogy a 80 százalékos megoldás ma még mindig jobb, mint egy 100 százalékos megoldás öt év múlva.

Pierre Vandier a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországnak saját haderő-átalakítási terve van, ami szerinte viszonylag ritka a NATO -tagállamok között. A korszerűsítésre példaként hozta a magyar Leopard 2A7 harckocsik beszerzését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a harckocsikra és más hagyományos fegyverrendszerekre továbbra is szükség van, de ezeket drónokkal, autonóm rendszerekkel és digitális technológiákkal együtt kell alkalmazni. Úgy véli, hogy az ilyen eszközök együttes használata növelheti a haderő harci erejét és rugalmasságát, javíthatja a katonák védelmét, miközben a költségeket is mérsékelheti.

A parancsnok szerint az ukrajnai háborúban egy bevált harctéri megoldás akár néhány hét alatt elavulhat, ezért a NATO-nak fel kell gyorsítania az új technológiák kipróbálását és rendszeresítését. Itt példaként említette a szövetség lettországi FUSE kísérleteit, amelyekben magyar vállalatok is részt vesznek. A programban különböző katonai és digitális rendszerek együttes működését vizsgálják, hogy a tagállamok az eredmények alapján gyorsabban dönthessenek azok beszerzéséről és alkalmazásáról. Ezt követően újságírói kérdésekre válaszolva a parancsnok arról beszélt, hogy NATO területén hetente hozzávetőleg két-három szabotázsakció történik.

Nem vagyunk békében, de háborúban sem

− mondta, majd rámutatott, hogy a létfontosságú infrastruktúra mellett hadiipari üzemeket és közlekedési létesítményeket is támadások érnek, a védekezés ezért nemcsak a hadsereg feladata, a vállalatoknak fokozniuk kell telephelyeik védelmét, az állampolgároknak pedig segíteniük kell a rendőrséget a gyanús jelenségek felismerésében.