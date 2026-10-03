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NATO-tagországon a világ szeme: Moszkva néhány száz kilométerről figyeli, mi történik ma – ez nem csak egy egyszerű voksolás

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Lettországban október 3-án parlamenti választást tartanak, amelynek tétje jóval túlmutat a következő kormány összetételén. A NATO fontos keleti tagállamában a kampány egyik központi kérdése az Oroszországgal szembeni biztonságpolitika és Ukrajna támogatása, miközben a politikai rendszer erősen töredezett, így a választás után hosszú koalíciós tárgyalások következhetnek.
VG
2026.10.03, 07:20

A 100 fős, egykamarás Saeima új összetételéről döntenek a lett választók. A parlamentbe jutáshoz az országos szavazatok legalább 5 százalékát kell megszerezni, miközben a 2004 óta NATO-tag Lettországban hagyományosan többpárti koalíciók alakítanak kormányt. Emiatt önmagában az sem garantálja a kormányalakítást, ha egy párt végez az első helyen.

May,3,,2026,-,Riga,,Latvia:,Pedestrians,Walking,Along,A Választást tartanak október 3-án a NATO-tag Lettországban (a kép a fővárosban, Rigában készült)
Választást tartanak október 3-án a NATO-tag Lettországban (a kép a fővárosban, Rigában készült)
Fotó: Boriss Boicovs / Fotó: Shutterstock 

Válság után választanak új parlamentet a NATO-tag Lettországban

A választásra politikai válságot követően kerül sor. Evika Siliņa kormánya 2026 májusában omlott össze egy védelmi és biztonsági botrány nyomán. A válság hátterében többek között az állt, hogy Ukrajnának szánt, de útjukról letért drónok csapódtak be Lettország területén.

Az átmeneti időszakban Andris Kulbergs és a centrista-jobboldali Egyesült Lista (Apvienotais Saraksts) vezeti az országot.

A választási kampányban ennek megfelelően kiemelt szerepet kapott a nemzetbiztonság. A politikai erők

  • az ukrajnai háborúról, 
  • az orosz fenyegetésről, és 
  • a lett védelmi képességek megerősítéséről is élesen eltérő álláspontokat képviselnek.

Különösen fontos kérdés 

a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emelése,

miközben a háztartások számára a megélhetési költségek növekedése is komoly politikai téma.

Lettország NATO-tagként az orosz határ közelében fekszik

Lettország biztonságpolitikai jelentőségét elsősorban földrajzi helyzete adja. A balti állam NATO-tagország, és közvetlenül Oroszország szomszédságában található: keleti határa Oroszországgal közös, délen pedig Fehéroroszország helyezkedik el.

A helyzetet tovább növeli, hogy Lettország a NATO keleti szárnyának része, miközben a szomszédos Oroszország és Fehéroroszország Ukrajna elleni háborúja alapvetően változtatta meg a térség biztonsági környezetét. 

A lett választás ezért az ország belpolitikai irányvonalán túl a balti térség NATO-védelmének és Ukrajna támogatásának kérdéseit is érinti.

A kampány egyik fontos törésvonala éppen az, hogy milyen mértékben kell növelni a katonai kiadásokat, illetve meddig kell folytatni Lettország katonai és pénzügyi támogatását Ukrajnának.

Az Egyesült Lista áll az élen

A választás előtti felmérésekben az Andris Kulbergs vezette Egyesült Lista szerepelt az élen, nagyjából 14–20 százalék közötti támogatottsággal. Kulbergs egyértelműen a Lettországot érő biztonsági kockázatok kezelését és Ukrajna támogatását hangsúlyozta, beleértve a lett légvédelem megerősítését is.

A korábbi kormányzó erők közé tartozik az Új Egység (Jaunā Vienotība), egy centrista-jobboldali, határozottan Európa-párti politikai tömörülés.

A választás egyik kérdése ugyanakkor az, hogy mekkora támogatást szereznek azok a populista, illetve Oroszországgal szemben kevésbé konfrontatív politikát képviselő pártok, amelyek az Ukrajnának nyújtott segítséget is ellenzik.

Az egyik ilyen formáció a Jūlija Stepaņenko vezette Szuverén Hatalom (Suverēnā Vara). A párt azonnali adómoratóriumot, a sorkatonaság eltörlését és az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás leállítását követeli.

Szintén az orosz ajkú választók körében keres támogatókat a Stabilitásért! (Stabilitātei!) párt. A nyugatbarát lett politikai erők számára ezért az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezek a pártok mennyire tudnak megerősödni a parlamentben.

A választási eredmény így egyben arról is képet adhat, hogy a lett társadalom milyen politikai irányt támogat az Oroszországgal fennálló biztonsági konfliktus közepette.

Hosszú koalíciós tárgyalások jöhetnek

A szavazóhelyiségek október 3-án helyi idő szerint 20 órakor zárnak. Az első hivatalos részeredmények ezt követően várhatók, a parlamenti mandátumok végleges eloszlása pedig várhatóan október 4-re rajzolódik ki.

A választás győztese azonban még nem feltétlenül lesz a következő kormány vezető ereje. A töredezett pártrendszer miatt többpárti koalícióra lesz szükség, és a koalíciós tárgyalások akár hetekig vagy hónapokig is eltarthatnak.

A választási adatok és az előzetes politikai erőviszonyok követéséhez az Election Index választási oldala használható.

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