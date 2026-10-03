NATO-tagországon a világ szeme: Moszkva néhány száz kilométerről figyeli, mi történik ma – ez nem csak egy egyszerű voksolás

A 100 fős, egykamarás Saeima új összetételéről döntenek a lett választók. A parlamentbe jutáshoz az országos szavazatok legalább 5 százalékát kell megszerezni, miközben a 2004 óta NATO-tag Lettországban hagyományosan többpárti koalíciók alakítanak kormányt. Emiatt önmagában az sem garantálja a kormányalakítást, ha egy párt végez az első helyen.

Választást tartanak október 3-án a NATO-tag Lettországban (a kép a fővárosban, Rigában készült)

Fotó: Boriss Boicovs / Fotó: Shutterstock

Válság után választanak új parlamentet a NATO-tag Lettországban

A választásra politikai válságot követően kerül sor. Evika Siliņa kormánya 2026 májusában omlott össze egy védelmi és biztonsági botrány nyomán. A válság hátterében többek között az állt, hogy Ukrajnának szánt, de útjukról letért drónok csapódtak be Lettország területén.

Az átmeneti időszakban Andris Kulbergs és a centrista-jobboldali Egyesült Lista (Apvienotais Saraksts) vezeti az országot.

A választási kampányban ennek megfelelően kiemelt szerepet kapott a nemzetbiztonság. A politikai erők

az ukrajnai háborúról,

az orosz fenyegetésről, és

a lett védelmi képességek megerősítéséről is élesen eltérő álláspontokat képviselnek.

Különösen fontos kérdés

a védelmi kiadások GDP-arányos 5 százalékra emelése,

miközben a háztartások számára a megélhetési költségek növekedése is komoly politikai téma.

Lettország NATO-tagként az orosz határ közelében fekszik

Lettország biztonságpolitikai jelentőségét elsősorban földrajzi helyzete adja. A balti állam NATO-tagország, és közvetlenül Oroszország szomszédságában található: keleti határa Oroszországgal közös, délen pedig Fehéroroszország helyezkedik el.

A helyzetet tovább növeli, hogy Lettország a NATO keleti szárnyának része, miközben a szomszédos Oroszország és Fehéroroszország Ukrajna elleni háborúja alapvetően változtatta meg a térség biztonsági környezetét.

A lett választás ezért az ország belpolitikai irányvonalán túl a balti térség NATO-védelmének és Ukrajna támogatásának kérdéseit is érinti.

A kampány egyik fontos törésvonala éppen az, hogy milyen mértékben kell növelni a katonai kiadásokat, illetve meddig kell folytatni Lettország katonai és pénzügyi támogatását Ukrajnának.