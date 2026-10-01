Az Egyesült Királyság, Franciaország és a balti államok sem kaptak meghívást arra a lengyelországi egyeztetésre, amelyen a NATO jövőjéről tárgyalnának. A Trump-kormányzat kezdeményezése egyes szövetségesek szerint tovább mélyítheti a katonai szövetségen belüli megosztottságot – írja a Politico.

Trumpék már nem mindenkit látnak szívesen a tárgyalóasztalnál – újabb feszültség alakult ki a NATO-ban / Fotó: NurPhoto / AFP

A Pentagon politikai ügyekért felelős vezetője, Elbridge Colby által kezdeményezett egyeztetés lényegében a szövetség jövőjével foglalkozó munkacsoportként működne – közölte a Politicóval hat, az előkészületeket ismerő diplomata.

Az egyik kihagyott szövetséges tisztviselője szerint országuk teljesíti az amerikai elvárásokat, mégsem kaptak érdemi tájékoztatást arról, milyen feltételek alapján állították össze a résztvevők körét, és pontosan mi az egyeztetések célja.

A kezdeményezés előzménye két hasonló találkozó, amelyre Norvégia, Svédország, Finnország, Lengyelország, Németország és Hollandia kapott meghívást. Az úgynevezett bergeni csoport első egyeztetését júniusban tartották Norvégiában.

Colby akkor olyan szövetségesekként jellemezte a résztvevőket, amelyek gyorsan teljesítik a hágai kiadási vállalásaikat, érdemi katonai hozzájárulásra képesek, és készek a gyakorlati munkára.

A meghívott országok egyik diplomatája szerint

a szűkebb kör célja olyan javaslatok kidolgozása, amelyeket később a teljes szövetség elé terjeszthetnek.

Colby szintén azt hangsúlyozta: a kezdeményezéssel az egész NATO-t szeretnék előremozdítani, erősebb és tartósabb szövetséget, valamint nagyobb európai katonai képességeket kialakítva.

A magyarázat ugyanakkor nem oszlatta el az aggályokat. Még a meghívottak között is vannak, akik megkérdőjelezik, miért maradtak ki olyan jelentős katonai hatalmak, mint az Egyesült Királyság.

A bizalmatlanságot erősíti, hogy a Trump-kormányzat korábban már felvetette a szövetségesek megkülönböztetését aszerint, mennyire támogatják az amerikai elnök céljait. A Politico áprilisi beszámolója szerint a Fehér Ház egyfajta besoroláson dolgozott, miközben a Trump elvárásait elutasító országok megbüntetésének lehetőségeit vizsgálta.