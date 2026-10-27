Lélegeztetőgép-beszerzés a koronavírus-járvány idején: 660 milliós adócsalás miatt csapott le a NAV, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az egyik gyanúsított ellen
Több mint hárommilliárd forintnyi haszon tisztára mosásának gyanúja miatt csaptak le a hatóságok a koronavírus-járvány idején egészségügyi eszközöket értékesítő bűnszervezetre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói Magyarországon és Ausztriában hajtottak végre akciót, amelyben milliárdos vagyont is lefoglaltak.
A NAV közleménye szerint több mint 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, illetve vettek zár alá a pénzügyi nyomozók abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint a koronavírus-járvány idején állami megrendelésekre szállított egészségügyi eszközökből származó hasznot mostak tisztára.
A hatóság október 27-én hajnalban több magyarországi helyszínen, valamint osztrák jogsegéllyel hajtott végre összehangolt akciót.
A bűnszervezet irányítói 2020-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződést lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére. Kínából 800 lélegeztetőgép és hárommillió maszk érkezett, amelyekért a magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett.
A nyomozás szerint az eszközök értékesítéséből több milliárd forintos haszon keletkezett. Az adóterhek elkerülésére olyan céghálózatot hoztak létre, amelyben tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságok is szerepeltek. A hálózat csúcsán egy korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság állt.
A hatóságok szerint a szervezet tagjai fiktív gazdasági eseményekről, köztük informatikai szolgáltatásokról szóló számlákat használtak fel. Ezekkel jogosulatlanul csökkenthették a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát. A költségvetést így több mint 660 millió forintos vagyoni hátrány érhette.
A haszon egy részét egy Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaságnak utalták át, másik részét készpénzben vették fel Magyarországon. A pénzmozgások feltárása mellett a nyomozók a gyanúsítottak elfogására és a vagyon biztosítására is intézkedtek.
A NAV a határnál sem állt meg
Az akcióban egy férfit európai elfogatóparancs alapján Ausztriában fogtak el, ahol őrizetbe vették. Magyarországon további 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek. A bűnszervezet egyik, szökésben lévő irányítója ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki; a hatóságok feltételezése szerint Indonéziában tartózkodhat.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A beszerzésekhez kapcsolódó esetleges túlárazásokat és az eszközök alkalmazhatóságát külön eljárásban vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda, hűtlen kezelés gyanúja miatt.
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