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Kármán András kirúgta a NAV egyik elnökhellyettesét, Seszták Miklós és a Volánbusz-botrány lehetett az ürügy

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Felmentette Kármán András pénzügyminiszter a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesét. A távozásának oka a Volánbusz-ügy lehetett, amelyben letartóztatták Seszták Miklós fideszes politikust.
Nemes Tamás
2026.10.15, 18:28
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Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön felmentette Szalavics Mariannt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi tisztségéből. A döntést a hatóság új elnöke kezdeményezte, az adóhatóság azonban nem közölte, mi indokolta a vezető felmentését.

Budapest,,Hungary,-,December,26.,2023.,Sign,Of,The,NationalNAV adózás
Csütörtökön felmentették a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesét, aki 2022 augusztusa óta töltötte be a tisztséget / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön felmentette Szalavics Mariannt a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi tisztségéből. 

A döntést az adóhatóság elnöke kezdeményezte, a NAV pedig megerősítette a felmentés tényét.

A hivatal adatvédelmi és személyiségi jogi okokra hivatkozva nem adott további tájékoztatást. Így egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen indokok vezettek a vezető felmentéséhez.

Szalavics Mariann 2022 augusztusa óta dolgozott a NAV erőforrás-gazdálkodási elnökhelyetteseként. Korábban szintén vezetői feladatokat látott el az adóhatóságnál: 2019 márciusától gazdálkodási és humánigazgatási szakfőigazgató volt, 2020 áprilisában pedig a NAV Központi Irányításának főigazgatójává nevezték ki. A hivatalhoz a Volánbusztól érkezett, ahol 2013-tól gazdasági igazgatóként dolgozott.

A NAV élére Kármán András pénzügyminiszter még augusztus végén nevezte ki Sádt Mónikát. Az új elnök a hivatal feladatainak meghatározásakor kiemelte a közbizalom helyreállítását, a politikailag semleges, szakmai alapú működés megteremtését és a korábbi visszaélések kivizsgálását. Utóbbi érdekében szükség esetén belső vizsgálatok indítását is kilátásba helyezte.

Miért távozott a NAV elnökhelyettese?

A felmentés hátterével kapcsolatban a HVG a Volánbusznál folyó korrupciógyanús ügyeket is felvetette. Szalavics Mariann ugyanis abban az időszakban volt a közlekedési társaság gazdasági igazgatója, amikor a nyomozás gyanúja szerint a vitatott ügyletek jelentős része történt.

A Volánbusz ügyében szeptember 28-án őrizetbe vették Seszták Miklós volt minisztert és országgyűlési képviselőt, akinek letartóztatását a bíróság elrendelte. A gyanú szerint 2015 és 2018 között, használt autóbuszok beszerzéséhez és személyszállítási szerződésekhez kapcsolódóan, közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vettek át. A NAV azonban a HVG kérdésére nem közölte, hogy Szalavics Mariann felmentése összefügg-e ezzel az üggyel.

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Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Kármán András
Volánbusz
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