Németország már a háborúra készíti fel orvosait: felmérik a rendelőket, a mélygarázsból is kórház lesz – „lábamputáció a szabad ég alatt, atomtámadás"

A "német egészségügy militarizálása" – mondják a kritikusok. Az egészségügyi rendszer felkészítése egy esetleges háborús helyzetre – mondja a kormány. A lényeget tulajdonképp senki sem tagadja: Németország Oroszország elleni katonai konfliktusra készíti fel orvosait. A kormányzat mindössze azt a gyanút igyekszik elhárítani, hogy katonai vészhelyzetben a hadsereg előnyt élvezne a polgári lakossággal szemben.

A német egészségügy készül a háborúra, már olyanok is vannak, akik tüntetnek ez ellen (Berlin Wedding kerülete, 2026. július 10.) Fotó: AFP

A jelenség tulajdonképpen nem is új, rengeteg jele van, ezekről a legújabb fejlemény kapcsán a Berliner Zeuitung készített összeállítást.

A Társadalombiztosítási Orvosok Központi Intézete (Zi) első alkalommal kérdezte meg a járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosokat rendelőik „válság- és katasztrófaállóságáról”, például arról, milyen ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek” kezelésében – jelenti a fővárosi lap.

Eközben a kórházak is mérlegelik, hány sérültet tudnának ellátni háború esetén, szükséges-e föld alatti létesítményeket fenntartani a betegellátásra, és milyen mértékben járulna hozzá a Bundeswehr, a német hadsereg az ilyen kapacitások finanszírozásához – teszik hozzá.

A számos válsághelyzet és a jelenlegi világpolitikai helyzet fényében idén a járóbeteg-ellátás válság- és katasztrófaállóságára összpontosítunk

– áll a Zi felmérésében. Ebben nem mondják ki szó szerint, hogy háborús felkészülésről van szó, csak sejtetik, és a kérdéssorból ki is derül. „A következő kérdések célja, hogy áttekintést adjanak arról, mennyire készültek fel a rendelők az esetleges válság- és katasztrófahelyzetekre, például a kritikus infrastruktúra nagy kiterjedésű működési zavaraira” – folytatja a felmérés, amelyet júliusban zártak le, és 4000 rendelő vett részt benne.

Traumatológia, helyreállító sebészet, égési sérülések, tábori orvoslás, CBRN-védelem

A kérdések meglehetősen komoly kihívásokat érintenek. Többek között arra kíváncsiak, hogy rendelkezésre áll-e analóg telefon, szükségfűtés vagy tartalék áramfejlesztő, és hasonló kérdéseket tesznek fel az áram- és ivóvízellátás megszakadásával kapcsolatban is – írja a lap. A kérdésekből további ízelítő:

„Körülbelül mennyi ideig lehetne fenntartani a rendelő működését, ha téli időjárási körülmények között meghibásodna a fűtés?”

„Akut válság- vagy katasztrófahelyzetben Ön és adott esetben rendelőjének munkatársai felkészültek és képesek lennének-e gyorsan eldönteni, mely betegek szorulnak ellátásra”.

Mely betegek esetében „lehetne bizonyos megelőző vizsgálatokat vagy kontrollvizsgálatokat átmenetileg elhalasztani”.

A Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal szerint a „triázs, más néven osztályozás, olyan eszköz, amelynek célja, hogy tömeges sérüléssel járó esemény esetén a lehető legtöbb beteg életét megmentsék”.