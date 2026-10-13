Német repülőtér süllyedt teljes káoszba – már nem tudták, háború van-e, vagy béke, vadászok kísérték le a korfui gépet
Rendkívüli készültséget rendeltek el a nürnbergi repülőtéren, miután egy Korfuról érkező utasszállító olyan jelzést adott le, amely repülőgép-eltérítésre utalhatott. A német légierő Eurofighter vadászgépeket küldött a gép mellé, a nürnbergi repülőteret pedig ideiglenesen lezárták, de a hatóságok végül nem találtak veszélyre utaló jelet. A német mindennapokba mindazonáltal egyre mélyebben beleivódik a konfliktustól és háborútól való félelem és készülődés – a repülőtéri eset is ebbe a trendbe illeszkedik. A nürnbergi repülőtérnek rossz napja van.
Eltérítésre utaló jelzést adott le egy Korfuról Nürnbergbe tartó utasszállító, ezért kedden ideiglenesen lezárták a német repülőteret, és Eurofighter vadászgépeket riasztottak a gép kísérésére. A repülőgép biztonságosan leszállt, a rendőrség pedig később közölte, hogy az ellenőrzések során nem találtak veszélyre utaló jelet.
A Welt beszámolója szerint a görögországi Korfuról érkező járat a levegőben a 7500-as kódot adta le.
Ez a nemzetközi repülésben a repülőgép-eltérítésre utaló jelzés.
A német sajtóban megjelent információk szerint a kód leadása után a pilótával rádión sem sikerült kapcsolatba lépni, ezért a hatóságok komolyan vették a lehetséges fenyegetést.
A rendőrség azonnal akcióba lépett, a repülőtér környékét lezárták, a német légierő pedig vadászgépeket küldött a repülőgép mellé. A gép végül biztonságosan landolt Nürnbergben. A hatóságok a leszállás után ellenőrizték a helyzetet, majd feloldották a riasztást.
Egy lehetséges repülés közbeni vészhelyzetből indulunk ki. Ezt azonban egyelőre nem erősítették meg
– mondta a rendőrség szóvivője. Később a rendőrség már azt közölte: „A helyszíni ellenőrzések kimutatták, hogy nincs veszély.”
A történtek hátterében akár műszaki probléma is állhatott: a német sajtóban megjelent rendőrségi tájékoztatás szerint felmerült, hogy a pilóta rádióberendezése hibásodhatott meg. Ezt azonban a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet végleges magyarázatként kezelni.
A vadászgépek a bajorországi Neuburg an der Donauban állomásozó 74. harcászati repülőezredhez tartoznak. A bázison a gyorsreagálású készültség részeként éjjel-nappal két Eurofighter áll készenlétben, hogy szükség esetén azonnal felszállhasson.
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Az Európai Unió tagállamai már arra az egyre kevésbé elképzelhetetlen forgatókönyvre is készülnek, hogy egy hibrid támadás több ember halálát okozza Európában. Az uniós nagykövetek az elmúlt hetekben szigorúan zárt ajtók mögött egyeztettek arról, hogyan reagálna az EU egy ilyen fenyegető válságra.
A nürnbergi repülőtéren már a nap korábbi részében is intézkedni kellett: három pilóta egymástól függetlenül számolt be arról, hogy felszállás vagy leszállás közben egy lehetséges drónt észlelt. A rendőrség helikoptert is bevetett a keresés során, de az állítólagos eszközt nem találták meg.
A drónészlelés miatt hat járat késett, két érkező repülőgép pedig elővigyázatosságból Kölnbe, illetve Prágába tért ki, ahonnan később folytathatta útját Nürnbergbe. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a drónészlelések és a Korfuról érkező gép ügye összefüggött volna.
Ha mindez nem elég, a háborús alaphangulatot már az megteremthette, hogy alig néhány nappal ezelőtt a német légierő hadgyakorlatot tartott a nürnbergi repülőtéren. A repülőtér honlapja szerint a gyakorlat során „azt tesztelték, hogyan működhetnek átmenetileg katonai repülőgépek és készenléti szolgálatok egy polgári repülőtérről”.
Az egyik legnagyobb német reptér
Az elmúlt hetekben több német repülőtéren is előfordult, hogy drónészlelések miatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a légiforgalmat. A rendkívüli események ráadásul egy jelentős regionális közlekedési csomópontot érintenek. A hivatalos adatok alapján az Albrecht Dürer repülőtér 2025-ben történetének legerősebb évét zárta:
4 508 765 utas fordult meg rajta, ami 11,9 százalékos növekedés az előző évhez képest, és meghaladta a 2018-as korábbi rekordot is.
A menetrend szerinti járatok 2,812 millió utast szállítottak, 10,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A turisztikai forgalom 13,2 százalékkal, 1,631 millió utasra nőtt. A legnépszerűbb célországok Törökország, Spanyolország és Görögország voltak, a legkeresettebb úti célok között pedig Antalya és Mallorca szerepelt.
A járatok átlagos üléskihasználtsága 83 százalék maradt, miközben a fel- és leszállások száma 8,8 százalékkal, 52 918-ra emelkedett. A repülőtér 4686 tonna légi árut kezelt, 2,4 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben. A kereskedelmi repülőgépek mintegy 30 százaléka már korszerűbb, csendesebb és hatékonyabb típus volt.
Németország már régóta készül az ilyen a válsághelyzetekre
A németországi biztonsági intézkedések közben túlmutatnak a repülőterek védelmén. A német egészségügyi rendszerben felmérik, hogy az orvosi rendelők és a kórházak mennyire lennének képesek működni súlyos válság vagy háború esetén. A vizsgálatok kiterjednek a tartalék áram- és vízellátásra, a tömeges sérültek kezelésére, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyekre való felkészültségre is.
A német kormány külön törvényen dolgozik az egészségügyi ellátás válsághelyzeti biztosítására. A tervek szerint a civil egészségügyi kapacitásoknak egy esetleges katonai konfliktus idején a sebesült katonák és a polgári lakosság ellátásában egyaránt szerepet kellene vállalniuk. A nürnbergi repülőtéri incidens ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy katonai fenyegetés állt volna a háttérben.
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Amit az ellenzék kifogásol, azt tulajdonképp a kormány sem tagadja: csak másképpen nevezi. A német egészségügyet tudatosan készítik fel egy Oroszország elleni háborúra.