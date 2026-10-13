Német repülőtér süllyedt teljes káoszba – már nem tudták, háború van-e, vagy béke, vadászok kísérték le a korfui gépet

Rendkívüli készültséget rendeltek el a nürnbergi repülőtéren, miután egy Korfuról érkező utasszállító olyan jelzést adott le, amely repülőgép-eltérítésre utalhatott. A német légierő Eurofighter vadászgépeket küldött a gép mellé, a nürnbergi repülőteret pedig ideiglenesen lezárták, de a hatóságok végül nem találtak veszélyre utaló jelet. A német mindennapokba mindazonáltal egyre mélyebben beleivódik a konfliktustól és háborútól való félelem és készülődés – a repülőtéri eset is ebbe a trendbe illeszkedik. A nürnbergi repülőtérnek rossz napja van.

Egyetlen jelzés is elég volt ahhoz, hogy lezárják a nürnbergi repülőteret, és riasztást rendeljenek el a német légierőnél / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Eltérítésre utaló jelzést adott le egy Korfuról Nürnbergbe tartó utasszállító, ezért kedden ideiglenesen lezárták a német repülőteret, és Eurofighter vadászgépeket riasztottak a gép kísérésére. A repülőgép biztonságosan leszállt, a rendőrség pedig később közölte, hogy az ellenőrzések során nem találtak veszélyre utaló jelet.

A Welt beszámolója szerint a görögországi Korfuról érkező járat a levegőben a 7500-as kódot adta le.

Ez a nemzetközi repülésben a repülőgép-eltérítésre utaló jelzés.

A német sajtóban megjelent információk szerint a kód leadása után a pilótával rádión sem sikerült kapcsolatba lépni, ezért a hatóságok komolyan vették a lehetséges fenyegetést.

A rendőrség azonnal akcióba lépett, a repülőtér környékét lezárták, a német légierő pedig vadászgépeket küldött a repülőgép mellé. A gép végül biztonságosan landolt Nürnbergben. A hatóságok a leszállás után ellenőrizték a helyzetet, majd feloldották a riasztást.

Egy lehetséges repülés közbeni vészhelyzetből indulunk ki. Ezt azonban egyelőre nem erősítették meg

– mondta a rendőrség szóvivője. Később a rendőrség már azt közölte: „A helyszíni ellenőrzések kimutatták, hogy nincs veszély.”

A történtek hátterében akár műszaki probléma is állhatott: a német sajtóban megjelent rendőrségi tájékoztatás szerint felmerült, hogy a pilóta rádióberendezése hibásodhatott meg. Ezt azonban a rendelkezésre álló információk alapján nem lehet végleges magyarázatként kezelni.

A vadászgépek a bajorországi Neuburg an der Donauban állomásozó 74. harcászati repülőezredhez tartoznak. A bázison a gyorsreagálású készültség részeként éjjel-nappal két Eurofighter áll készenlétben, hogy szükség esetén azonnal felszállhasson.

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A nürnbergi repülőtéren már a nap korábbi részében is intézkedni kellett: három pilóta egymástól függetlenül számolt be arról, hogy felszállás vagy leszállás közben egy lehetséges drónt észlelt. A rendőrség helikoptert is bevetett a keresés során, de az állítólagos eszközt nem találták meg.