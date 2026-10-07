Jelentős átrendeződés jön a magyar médiapiacon: a Népszava szerkesztősége csatlakozik az október 8-án újrainduló Népszabadsághoz. A két lap mögött már eddig is ugyanaz a tulajdonosi kör állt, most pedig a szerkesztőségi működés is összekapcsolódik. A Népszava ugyanakkor hivatalosan nem szűnik meg: korábbi tartalmai továbbra is elérhetők maradnak, és bizonyos cikkek a jövőben is a Népszava neve alatt jelennek meg.

Fúzió a magyar médiapiacon: beleolvad a Népszava a Népszabadságba / Fotó: Népszava / Facebook

A változást Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője jelentette be. A közlés szerint a Népszava az elmúlt egy évben „gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, a megszűnés szélére sodródott”, ezért a szerkesztőség csatlakozik a tíz év után feltámasztott Népszabadsághoz – számolt be róla a Telex. A Népszava korábbi cikkei oldalukon továbbra is elérhetők lesznek, emellett bizonyos új tartalmak is megjelennek majd egy külön Népszava-aloldalon.

Hónapok óta komoly bajban volt a Népszava

A Népszava pénzügyi helyzete az elmúlt hónapokban jelentősen romlott. A tulajdonosi háttér augusztusban változott meg. Ekkor a Népszavát működtető XXI. század Média Zrt. a Liberty Press Kft.-hez került. Ez azért volt különösen fontos fordulat, mert ugyanez a vállalat lett az újrainduló Népszabadság kiadója is.

A Népszabadság újjáélesztését szeptember 24-én jelentették be, a lap pedig október 8-án tért vissza. A korábbi napilappal szemben az új konstrukció online újságként és nyomtatott hetilapként működik. A kiadó Liberty Press Kft. 90 százalékos tulajdonrésze a bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt.-hez kerül, a fennmaradó 10 százalék pedig Tóth Ákos főszerkesztő tulajdona lesz.

A 4Sight Media Groupot négy magyar magánszemély alapította céges érdekeltségeiken keresztül. A társaság a bejelentés szerint induláskor olyan finanszírozást biztosít, amely két évre fedezi a Népszabadság működését.

A Népszava újságírói és tartalmai az új Népszabadság köré épülő rendszerben folytatják, maga a Népszava márkanév sem tűnik el teljesen.