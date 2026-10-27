Sorsdöntő választás kezdődött Izraelben: Netanjahu politikai túlélése a tét, de hiába számolják össze a szavazatokat – utána jöhet csak az igazi csata

Szoros versenyt jeleznek a közvélemény-kutatások az október 27-i izraeli parlamenti választás előtt: Benjámin Netanjahu kormánypártja és Gadi Eisenkot ellenzéki pártja fej-fej mellett halad. Nagy Dávid, az Oeconomus biztonságpolitikai elemzője az InfoRádiónak azt mondta, a kormány összetételéről várhatóan a választás utáni koalíciós tárgyalások döntenek majd.

Netanjahu kormánypártja és Gadi Eisenkot ellenzéki pártja fej-fej mellett halad a felmérésekben / Fotó: AFP

Hét év alatt hatodszor tartanak parlamenti választást Izraelben,

ezúttal azonban egy rendes, négyéves kormányzati ciklus lezárultával. A Netanjahu vezette koalíció a 2023. október 7-i terrortámadás és az azt követő többfrontos háború alatt is megőrizte stabilitását. A választók most először járulnak az urnákhoz a támadás óta, így a szavazás egyik központi kérdése a politikai felelősség.

Netanjahu legnagyobb kihívója Gadi Eisenkot, az izraeli hadsereg korábbi vezérkari főnöke, aki a jelenlegi miniszterelnök kormányzása alatt töltötte be katonai tisztségét. Saját jobboldali centrista pártját, a Jasart 2025-ben alapította meg, és az rövid idő alatt az ellenzék legerősebb szereplőjévé vált a felmérésekben.

Az elemző szerint Eisenkot és a többi ellenzéki párt kampányának középpontjában az október 7-i támadás körülményeinek kivizsgálása áll. Elsődleges felelősséget tulajdonítanak az akkor is hivatalban lévő Netanjahunak, és független bizottsággal tárnák fel az esetleges mulasztásokat, illetve hibás döntéseket. A támadás több mint 1200 ember halálát okozta, és több száz embert hurcoltak el.

A felmérések alapján egyik nagy politikai tömb sem számíthat biztos parlamenti többségre. A Likud vezette oldalnak és a Jasar körül szerveződő ellenzéknek egyaránt 50–52 mandátumot jeleznek előre a 120 fős Kneszetben. Nagy Dávid szerint kilenc közvélemény-kutató közül mindössze egy mér többséget valamelyik tábornak, ezért a végeredményt nehéz megjósolni.

Az arab pártok a nekik jósolt 12–13 mandátummal a mérleg nyelvét jelenthetnék. Az elemző ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, különösen az október 7-i támadás után, bevonásuk a koalícióba mindkét oldal számára súlyos politikai kockázatot jelentene.

Sem Netanjahu, sem Eisenkot tábora nem akar velük koalícióra lépni, ami megnehezítheti a többség kialakítását.

Nagy Dávid ezért patthelyzetre számít, amelyet a választás utáni egyeztetéseken kell feloldani. Ebben Netanjahu javára szólhat hosszú politikai tapasztalata: korábban eltérő világnézetű pártokat is sikerült közös kormánykoalícióba szerveznie.