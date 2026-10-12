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Megnevezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjelöltjeit – mutatjuk, kiket választott a bizottság

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Három új elnökhelyettes megválasztását javasolja az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a szeptember elején létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Hantosi István bizottsági elnök szerint a legfelkészültebb szakembereket választották ki, arról azonban nem közölt részleteket, hogy milyen szakmai előélettel rendelkeznek a jelöltek, és milyen szempontok alapján döntöttek mellettük.
VG
2026.10.12, 19:13
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Döntött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három új elnökhelyettesének jelöléséről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága – jelentette be hétfőn Hantosi István, a testület tiszás elnöke. A szeptember elején felállított NVVH ugyanis jelenleg mindössze egy elnökhelyettessel működik, így a három új vezető megválasztásával teljessé válhat a szervezet vezetői állománya.

NVVH, elnökhelyettesek
Az NVVH elnökhelyettes-jelöltjeinek bejelentésből éppen a jelöltek szakmai hátterét és kiválasztásuk indoklását hagyta ki Hantosi István bizottsági elnök. / Fotó: Hantosi István / Facebook

Nem sokat tudni az NVVH elnökhelyettesi posztjára jelölt szakemberekről

A testület javaslata alapján

  • dr. Ötvös Károly tölthetné be a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztséget; 
  • dr. Gellért Károly Árpád lenne a vádemelésért felelős elnökhelyettes;
  • dr. Terhes Tibor Dávidot pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra jelölték.

Hantosi István közlése szerint a bizottság a legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült személyeket választotta ki a felelősségteljes tisztségekre.

A bejelentésből ugyanakkor éppen a jelöltek szakmai háttere és kiválasztásuk indoklása maradt ki. A bizottsági elnök nem ismertette, hogy a három jogász korábban milyen tisztségeket töltött be, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, illetve milyen szempontok alapján bizonyultak alkalmasnak a vezetői feladatokra.

Az elnökhelyettesek kinevezése a hivatal működése szempontjából is időszerű. A szeptember elején felállított NVVH ugyanis jelenleg mindössze egy elnökhelyettessel működik, így a három új vezető megválasztásával teljessé válhat a szervezet vezetői állománya.

A bizottság döntése egyelőre jelölést jelent: a három elnökhelyettes személyéről az Országgyűlésnek kell határoznia.

A Mi Hazánk nem asszisztál tovább a politikai színjátékhoz

Mint arról lapunk korábban beszámolt: Toroczkai László bejelentette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kiszáll az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztásából, mert szerintük a folyamat már az elejétől politikai döntésekről szólt. A Mi Hazánk elnöke szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal így nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll.

A politikus akkor rámutatott: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztása során már világossá vált, hogy a pályázók szakmai felkészültsége nem számít, és a döntések mögött politikai szempontok állnak.

„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff „Richelieu bíboros” Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta Toroczkai.

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