Megnevezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjelöltjeit – mutatjuk, kiket választott a bizottság
Döntött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három új elnökhelyettesének jelöléséről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága – jelentette be hétfőn Hantosi István, a testület tiszás elnöke. A szeptember elején felállított NVVH ugyanis jelenleg mindössze egy elnökhelyettessel működik, így a három új vezető megválasztásával teljessé válhat a szervezet vezetői állománya.
Nem sokat tudni az NVVH elnökhelyettesi posztjára jelölt szakemberekről
A testület javaslata alapján
- dr. Ötvös Károly tölthetné be a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztséget;
- dr. Gellért Károly Árpád lenne a vádemelésért felelős elnökhelyettes;
- dr. Terhes Tibor Dávidot pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra jelölték.
Hantosi István közlése szerint a bizottság a legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült személyeket választotta ki a felelősségteljes tisztségekre.
A bejelentésből ugyanakkor éppen a jelöltek szakmai háttere és kiválasztásuk indoklása maradt ki. A bizottsági elnök nem ismertette, hogy a három jogász korábban milyen tisztségeket töltött be, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, illetve milyen szempontok alapján bizonyultak alkalmasnak a vezetői feladatokra.
Az elnökhelyettesek kinevezése a hivatal működése szempontjából is időszerű. A szeptember elején felállított NVVH ugyanis jelenleg mindössze egy elnökhelyettessel működik, így a három új vezető megválasztásával teljessé válhat a szervezet vezetői állománya.
A bizottság döntése egyelőre jelölést jelent: a három elnökhelyettes személyéről az Országgyűlésnek kell határoznia.
A Mi Hazánk nem asszisztál tovább a politikai színjátékhoz
Mint arról lapunk korábban beszámolt: Toroczkai László bejelentette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kiszáll az NVVH újabb elnökhelyetteseinek kiválasztásából, mert szerintük a folyamat már az elejétől politikai döntésekről szólt. A Mi Hazánk elnöke szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal így nem független, szakmai alapon működő korrupcióellenes testület, hanem politikai irányítás alatt áll.
A politikus akkor rámutatott: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztása során már világossá vált, hogy a pályázók szakmai felkészültsége nem számít, és a döntések mögött politikai szempontok állnak.
„Miután Unger Anna Rózát – Magyar Péter újabb ígéretét megszegve – mégis füstös szobákban, botrányos körülmények között választotta ki a miniszterelnök és Ruff „Richelieu bíboros” Bálint, a Mi Hazánk nem látja értelmét annak, hogy a továbbiakban részt vegyen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) újabb elnökhelyetteseinek kiválasztási folyamatában” – írta Toroczkai.