Mostantól állandó személyvédelem jár a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek – közel egymilliárdos éves keret jut rájuk

Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét és nyomozati elnökhelyettesét.

Mostantól állandó személyvédelem jár az NVVHvezetőinek – közel egymilliárdos éves keret jut rájuk / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány

idén több mint 175 millió forintot biztosít,

2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett

– derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és -határozatból.

A kormány az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe, a védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek, a belügyminiszter bevonásával, egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli.

A kormány arról is határozott, hogy 2027-től beépülő jelleggel évi 848,7 millió forint többletforrást kell biztosítani a rendőrség költségvetésében a két vezető személyvédelmével járó kiadások fedezésére.

Fokozatosan indul a munka az NVVH-ban

Az NVVH közben fokozatosan építi fel a működését. Unger Anna korábbi közlése szerint október elsején 30-40 nyomozó áll munkába, ezt követően érkeznek az elnökhelyettesek. A hivatal jövő héten indíthatja el a honlapját is, amelyen álláshirdetéseket tesznek majd közzé.

Az új hivatal szeptember végén már négy ügyet saját hatáskörbe vont: ezek között szerepel

az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;

a Volánbusz-ügyet;

a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;

valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.

Bár alig állt fel a hivatal, azt nem lehet mondani, hogy sokáig tétlenkedett volna. Letartóztatták le Hankó Balázs mellett Seszták Miklós ellenzéki országgyűlési képviselőket, utóbbi esetében pedig már az NVVH lépett fel.

Az ügyészség elismerte, hogy rejtett figyelést alkalmaztak Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben a korrupciós ügyben folyó nyomozás során. A politikus megfigyelése miatt őket ért kritikára reagálva a Központi Nyomozó Főügyészség leszögezte, hogy a büntetőeljárási törvény ezt a mentelmi jog felfüggesztése előtt is lehetővé tette.