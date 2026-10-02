Péntek reggel fordulat állt be az ukrán-magyar viszonyban, Kijev döntő lépést tett: most Orbán Anitáék térfelén pattog a labda – Magyar Péter nem blokkolhatja tovább az uniós csatlakozást?
Az ukrán parlamentben benyújtottak egy törvényjavaslatot a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról. A jogszabály elfogadása hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország feloldja vétóját, és ezzel megnyíljon az út az uniós csatlakozási tárgyalások következő két fejezetének megnyitása előtt – számolt be az Euro Integration.
Ekkor garantálnák az adott nyelv használatának jogát
A törvényjavaslat célja, hogy biztosítsa az oktatáshoz való jogot az ukrajnai nemzeti kisebbségeknek. A tervezet szerint az oktatás nyelve továbbra is az ukrán marad, ugyanakkor azokban az oktatási intézményekben, ahol az ukrajnai őshonos nép vagy valamely nemzeti kisebbség – amely egyben az Európai Unió hivatalos nyelvét használja – nyelvén oktató osztály vagy csoport működik, garantálnák az adott nyelv használatának jogát.
A törvényjavaslat emellett bevezetné a nemzeti kisebbségi státusszal rendelkező általános középfokú oktatási intézmény fogalmát is. Ezt a státuszt azok az iskolák kaphatnák meg, amelyekben a nemzeti kisebbség nyelvén tanuló diákok aránya meghaladja az összes tanuló felét.
A tervezet lehetővé tenné azt is, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató csoportokat működtető iskolák tantervében helyet kapjon a tanulók nemzeti történelmének oktatása, valamint a nemzeti identitáshoz kapcsolódó tárgyi és szellemi kultúra megőrzése. Emellett lehetőség nyílna a nemzeti hagyományok, jelképek és szokások megőrzésére és használatára is.
A hivatalos oktatási dokumentumokat és azok mellékleteit szintén le lehetne fordítani a nemzeti kisebbség nyelvére, amennyiben a tanuló szülei erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be.
A törvényjavaslat szerint a szülők arra is jogosultak lennének, hogy kezdeményezzék azon tantárgyak körének bővítését, amelyeket ukrán nyelven oktatnak. Ehhez az adott osztály vagy csoport tanulói szüleinek legalább kétharmadától származó írásos kérelemre lenne szükség, ezt követően pedig az iskola hozná meg a végleges döntést.
A magyar vétó feloldását remélik
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt reméli, hogy a jogszabályi változtatások elfogadása után Magyarország feloldja vétóját, és ezzel megnyílik az út az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások következő két fejezetének megnyitása előtt.
Ukrajna és Magyarország külügyminisztere New Yorkban találkozott egymással – az egyeztetésről azonban eddig nem számoltak be nyilvánosan.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erről egy kijevi újságírói találkozón beszélt. Szibiha kiemelte, hogy a találkozóra a közelmúltbeli diplomáciai feszültségek ellenére a Kárpáti Kezdeményezés csúcstalálkozóját követően került sor, és szerinte eredményes volt.
„New Yorkban találkoztunk Orbán Anitával. Kapcsolatban vagyunk egymással. Konstruktív szerepet játszik, nagyra értékelem az együttműködésünket”
– mondta az ukrán külügyminiszter.
Elmondása szerint a tárgyalást követően a magyar külügyminiszter azt is kijelentette, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Magyarország részt vegyen a „Kárpáti Nyolcak” együttműködésben.
Szibiha azt is hangsúlyozta, hogy ezzel párhuzamosan Orbán Anita és Vszevolod Csencov ukrán miniszterelnök-helyettes között is zajlanak egyeztetések az európai uniós ügyekről.
„Reméljük, hogy eredményt érünk el annak érdekében, hogy feloldjuk az Európai Unió felé vezető további utunk blokkolását”
– fogalmazott a miniszter.
Szibiha ezt a kérdést az oktatási törvény módosításának elfogadásával is összefüggésbe hozta.
„Már van egy megfelelő törvénytervezetünk. Remélem, hogy az ukrán parlamentnek lesz egy rendkívüli ülése, amelyen az uniós joganyag mellett a nemzeti kisebbségekről szóló törvényjavaslatot is megvitatják – ez az oktatási jogszabály módosítását jelenti. Ez nemcsak a magyar kisebbséget érinti majd, hanem valamennyi, Ukrajnában élő kisebbséget”
– jelentette ki.
Csak Magyarország blokkolja az uniós csatlakozási fejezetcsoportok megnyitását Ukrajnával – erről egy magas rangú európai tisztségviselő beszélt a DW-nek szeptember 25-én, pénteken. A nevét eltitkoló uniós vezető a nyilatkozatában kitért Magyar Péter döntő szerepvállalására is a folyamatban.
A vezető arról beszélt, hogy Magyarország azért blokkolja az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását, mert elégedetlen a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségre vonatkozó megállapodások végrehajtásával. Ez pedig Magyarország hivatalos álláspontja.