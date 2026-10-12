Rendkívüli: Elfogadta a nyelvtörvényt az ukrán parlament, megkönnyebbülhet Magyar Péter és Orbán Anita

Megkönnyebbülhet az EU-csúcsra készülő Magyar Péter kormányfő, és külügyminisztere, Orbán Anita, de Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A nyelvtörvény átment, elfogadta az ukrán parlament, pedig még az utolsó pillanatban is nehézségek támadtak. Nem csak a fő kormánypárt támogatása vált korábban kérdésessé, a jogszabályt tárgyaló Radát még légiriadó is szétszalasztotta hétfőn, mielőtt végül mégis elfogadta a Volodimir Zelenszkij elnök számára is fontos áttörést jelentő, Budapest követelte törvényt.

A nyelvtörvény átment, elfogadta az ukrán parlament, pedig rázós menet volt Fotó: AFP

Az elfogadás jelentősége: az ukrajnai magyar kisebbség saját nyelvű oktatási jogait szavatoló törvényt Magyarország annak feltételéül szabta, hogy támogassa új fejezetek megnyitását Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folyamatában.

A nyelvtörvény elfogadása napokkal az EU-csúcs előtt történt

Az időzítés is fontos: napokkal járunk az EU állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt, ahol az oroszokkal hadban álló Ukrajna ügye ismét az egyik legfontosabb téma lesz.

Magyar oldalon pedig azért igyekeznek az elvárásnak megfelelni, mert a Tisza-kormánynak elemi szüksége van Brüsszel bólintására költségvetési terveihez, ugyanakkor szavazóiknak azt ígérték: Ukrajna segítése nem történik a magyar érdekek feladása árán.

A feladat még így sem volt egyszerű. Kijevet évek alatt sem sikerült rábírnia Budapestnek a magyar kisebbséget sújtó szabályok visszavonására, ugyanakkor az EU anyagi és morális támogatása nélkül Zelenszkij elnök rezsimje összeomlana. Ugyanakkor a Radában többséggel rendelkező kormánypártja, a Nép Szolgája nacionalistáinak támogatását is meg kell őriznie.

A nyelvtörvény elfogadása előtt az utolsó pillanatokban is támadtak nehézségek.

A román kisebbség egy saját oktatási jogait garantáló törvényjavaslatot kapcsolt volna a nyelvtörvényhez, ezt azonban egy sürgősséggel összehívott hétfő reggeli ülésen a Rada oktatási bizottsága simán lesöpörte.

Keményebb diónak ígérkezett, hogy több parlamenti frakció tagjai – beleértve a Nép Szolgája befolyásos képviselőit – egy másik, az ukrán államnyelv védelmét célzó törvényjavaslat elfogadásához kötötte volna a nyelvtörvény elfogadását.