Rendkívüli: Elfogadta a nyelvtörvényt az ukrán parlament, megkönnyebbülhet Magyar Péter és Orbán Anita
Megkönnyebbülhet az EU-csúcsra készülő Magyar Péter kormányfő, és külügyminisztere, Orbán Anita, de Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A nyelvtörvény átment, elfogadta az ukrán parlament, pedig még az utolsó pillanatban is nehézségek támadtak. Nem csak a fő kormánypárt támogatása vált korábban kérdésessé, a jogszabályt tárgyaló Radát még légiriadó is szétszalasztotta hétfőn, mielőtt végül mégis elfogadta a Volodimir Zelenszkij elnök számára is fontos áttörést jelentő, Budapest követelte törvényt.
Az elfogadás jelentősége: az ukrajnai magyar kisebbség saját nyelvű oktatási jogait szavatoló törvényt Magyarország annak feltételéül szabta, hogy támogassa új fejezetek megnyitását Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folyamatában.
A nyelvtörvény elfogadása napokkal az EU-csúcs előtt történt
Az időzítés is fontos: napokkal járunk az EU állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt, ahol az oroszokkal hadban álló Ukrajna ügye ismét az egyik legfontosabb téma lesz.
Magyar oldalon pedig azért igyekeznek az elvárásnak megfelelni, mert a Tisza-kormánynak elemi szüksége van Brüsszel bólintására költségvetési terveihez, ugyanakkor szavazóiknak azt ígérték: Ukrajna segítése nem történik a magyar érdekek feladása árán.
A feladat még így sem volt egyszerű. Kijevet évek alatt sem sikerült rábírnia Budapestnek a magyar kisebbséget sújtó szabályok visszavonására, ugyanakkor az EU anyagi és morális támogatása nélkül Zelenszkij elnök rezsimje összeomlana. Ugyanakkor a Radában többséggel rendelkező kormánypártja, a Nép Szolgája nacionalistáinak támogatását is meg kell őriznie.
A nyelvtörvény elfogadása előtt az utolsó pillanatokban is támadtak nehézségek.
A román kisebbség egy saját oktatási jogait garantáló törvényjavaslatot kapcsolt volna a nyelvtörvényhez, ezt azonban egy sürgősséggel összehívott hétfő reggeli ülésen a Rada oktatási bizottsága simán lesöpörte.
Keményebb diónak ígérkezett, hogy több parlamenti frakció tagjai – beleértve a Nép Szolgája befolyásos képviselőit – egy másik, az ukrán államnyelv védelmét célzó törvényjavaslat elfogadásához kötötte volna a nyelvtörvény elfogadását.
Csak hogy még ennél is nehezebb legyen: a 26 napos szünet után után hétfőn 10 órakor először összeült Radát fél órányi ülésezés után légiriadó szalasztotta szét. "Az óvóhelyen történő szavazásról szóló határozatot sem terjesztették elő, és nem is fogadták el, így a riasztás elrendelésekor az ülést félbe kell szakítani" – panaszkodott egy képviselő a közösségi médiában.
Kimondták, amit évekig nem voltak hajlandóak: az ukrán nyelvnek ettől kutya baj sem lesz
A kényszerű szünetnek azonban már kora délutánra vége szakadt, és első olvasatban 273, a végleges szavazásban 266 igen vokssal elfogadta a Rada a nyelvtörvényt.
Ez igen jelentős többség: a törvény elfogadásához legalább 226 szavazatra lett volna szükség a Radában, amelyben a Nép Szolgája frakció 229 tagot számlál.
A nagy többség azt jelzi, a kormánypárt támogatása erős volt, és az EU-csatlakozás érdekében azok is lemondhattak a jogszabály hozzákötéséről az ukrán nyelvet védő törvényjavaslathoz, akik korábban ezt erősen szorgalmazták. Ha az erősen előre beharangozott szavazást elhalasztják, az sokak számára okoztt volna igen kényelmetlen helyzetet az EU-csúcson, beleértve a magyar kormánypolitikusokat is.
A Rada sajtóosztálya sietett közleményben tisztázni, hogy az ukrán nyelv sem sérül az új jogszabálytól, amelyet éveken keresztül nem voltak hajlandóak meghozni Budapest sürgetése ellenére sem.
A törvény végrehajtásának célja, hogy biztosítsa az államnyelv megfelelő szintű elsajátítását, miközben megőrzi az ukrajnai nemzeti kisebbségek (közösségek) és őshonos népek nyelvi és kulturális identitását
– írták.
A sietség tapintható: Zelenszkij elnök már az elfogadott jogszabállyal a zsebében kíván elutazni az EU-csúcsra, ahol majd mindenki kap valamit. Zelenszkij nem is csak a csatlakozási tárgyalások folytatódását.
A dokumentum elfogadását követően utasították a Verhovna Rada elnökét, hogy haladéktalanul írja alá, és küldje meg Ukrajna elnökének aláírásra – jelentette az ukrán Glavkom hírportál.
A Rada döntése akár az előtt is megnyithatja az utat, hogy Brüsszelben leüljön egymással tárgyalni az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök.