Zelenszkij már alá is írta a nyelvtörvényt: folytatódhat Ukrajna európai uniós csatalakozása

Az ukrán parlament ma elfogadta, és Zelenszkij elnök aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását, amely alapjaiban teszi könnyebbé a kárpátaljai magyaroknak anyanyelvük használatát Kárpátalján − közölte a magyar kormányfő egy Facebook-bejegyzésben.

Zelenszkij már alá is írta a a nyelvtörvényt / Fotó: AFP

Ez nagy megkönnyebbülést jelenthet az EU-csúcsra készülő Magyar Péternek és külügyminiszterének, Orbán Anitának, továbbá Kijev is kényelmes tárgyalási pozíciót szerzett a számára sorsdöntő ülés előtt.

A parlament megszavazta, Zelenszkij pedig aláírta a nyelvtörényt

A Verhovna Rada első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igennel fogadta el a nyelvtörvényt, amely a magyar kisebbség nyelvhasználatát célzó intézkedések visszavonását szolgálja. A nagy többség azt jelzi, a kormánypárt támogatása erős volt, és az EU-csatlakozás érdekében azok is lemondhattak a jogszabály ukrán nyelvet védő törvényjavaslathoz kötéséről, akik korábban ezt szorgalmazták.

A törvény végrehajtásának célja, hogy biztosítsa az államnyelv megfelelő szintű elsajátítását, miközben megőrzi az ukrajnai nemzeti kisebbségek (közösségek) és őshonos népek nyelvi és kulturális identitását

− közölte az ukrán parlament sajtóosztálya.

Volodimir Zelenszkij a döntést követően nem habozott, szinte azonnal aláírta az elfogadott jogszabályt, így az kedden hatályba is léphet.

Hosszú ideje húzódott az ügy

A mindenkori magyar kormányoknak nehéz dolga volt, mivel Kijevet évekig nem lehetett rábírni arra, hogy vonja vissza a kárpátaljai kisebbséget is hátrányosan érintő szabályokat. Mint ismer Orbán Viktor évekig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna adja vissza a magyar kisebbség mindazon jogait, amelyek amelyek 2015-ig biztosítva voltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten is.

Magyar Péter korábban szintén többször kijelentette, hogy a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapniuk jogaikat ahhoz, hogy rendeződhessen a két ország viszonya.

Eljött az idő, hogy Ukrajna véget vessen a több mint egy évtizede tartó korlátozásoknak

− fogalmazott a kormányfő.