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Zelenszkij már alá is írta a nyelvtörvényt: folytatódhat Ukrajna európai uniós csatalakozása

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Fontos döntés született Kijevben. Az ukrán parlament, a Verhovna Rada elfogadta a sokat vitatott nyelvtörvényt, Volodimir Zelenszkij pedig szinte azonnal alá is írta azt. Ezzel úgy tűnik rendeződhet a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete, valamint feltehetően Ukrajna európai uniós csatlakozása útjából is elgördült az utolsó akadály.
VG
2026.10.12, 19:10
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Az ukrán parlament ma elfogadta, és Zelenszkij elnök aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását, amely alapjaiban teszi könnyebbé a kárpátaljai magyaroknak anyanyelvük használatát Kárpátalján − közölte a magyar kormányfő egy Facebook-bejegyzésben.

Zelenszkij már alá is írta a a nyelvtörvényt
Zelenszkij már alá is írta a a nyelvtörvényt / Fotó: AFP

Ez nagy megkönnyebbülést jelenthet az EU-csúcsra készülő Magyar Péternek és külügyminiszterének, Orbán Anitának, továbbá Kijev is kényelmes tárgyalási pozíciót szerzett a számára sorsdöntő ülés előtt.

A parlament megszavazta, Zelenszkij pedig aláírta a nyelvtörényt

A Verhovna Rada első olvasatban 273, a végleges szavazáson pedig 266 igennel fogadta el  a nyelvtörvényt, amely a magyar kisebbség nyelvhasználatát célzó intézkedések visszavonását szolgálja. A nagy többség azt jelzi, a kormánypárt támogatása erős volt, és az EU-csatlakozás érdekében azok is lemondhattak a jogszabály ukrán nyelvet védő törvényjavaslathoz kötéséről, akik korábban ezt szorgalmazták.

A törvény végrehajtásának célja, hogy biztosítsa az államnyelv megfelelő szintű elsajátítását, miközben megőrzi az ukrajnai nemzeti kisebbségek (közösségek) és őshonos népek nyelvi és kulturális identitását

− közölte az ukrán parlament sajtóosztálya.

Volodimir Zelenszkij a döntést követően nem habozott, szinte azonnal aláírta az elfogadott jogszabályt, így az kedden hatályba is léphet.

Hosszú ideje húzódott az ügy

A mindenkori magyar kormányoknak nehéz dolga volt, mivel Kijevet évekig nem lehetett rábírni arra, hogy vonja vissza a kárpátaljai kisebbséget is hátrányosan érintő szabályokat. Mint ismer Orbán Viktor évekig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna adja vissza a magyar kisebbség mindazon jogait, amelyek amelyek 2015-ig biztosítva voltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten is.

Magyar Péter korábban szintén többször kijelentette, hogy a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapniuk jogaikat ahhoz, hogy rendeződhessen a két ország viszonya.

Eljött az idő, hogy Ukrajna véget vessen a több mint egy évtizede tartó korlátozásoknak

− fogalmazott a kormányfő.

Az ukrán parlament képviselői október 1-én nyújtották be a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló, 16119. számú törvényjavaslatot, amelynek célja volt elérni, hogy Magyarország zöld utat adjon Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak.

Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Vszevolod Csencov szerint a magyar fél belegyezett, hogy amennyiben Ukrajna elfogadja a törvényjavaslatot, folytatódhatnak a csatlakozási tárgyalások, azonban hangsúlyozta, hogy a megállapodás kifejezetten a törvényjavaslat parlamenti elfogadásához kötődik.

Nem beszéltünk az elnöki aláírásról. Nem hiszem, hogy ez sok időt venne igénybe, akár gyorsan is rendeződhet ez a kérdés. A magyar féllel azonban a Verhovna Rada általi elfogadásról egyeztettünk. Arról nem volt szó, hogy a törvénynek hatályba is kell lépnie

− fogalmazott korábban az miniszterelnök-helyettes.

Az ügy kapcsán érdemes azt is megjegyezni, hogy a román kisebbség egy saját oktatási jogait garantáló törvényjavaslatot kapcsolt volna a nyelvtörvényhez, ezt azonban egy sürgősséggel összehívott hétfő reggeli ülésen az ukrán parlament oktatási bizottsága elutasította.

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