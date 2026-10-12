Orbán Anita kétes ajándékot kapott Kijevből: napirendre vették a nyelvtörvényt, de micsoda meglepetés – máris akadályba ütközött

Megtörtént hétfőn az áttörés: napirendre vette az ukrán parlament a magyar kisebbségi oktatásról szóló nyelvtörvényt, amelynek elfogadását Budapest annak feltételéül szabta, hogy tovább támogass Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását. "Várjuk a híreket Kijevből" – nyilatkozott Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban, ahol az uniós külügyminiszterek tanácskozásán vesz részt. A happy end azonban továbbra sem biztosított: meglepetésre az utolsó pillanatban is akadályok merültek fel a törvényhozási elfogadás előtt.

A nyelvtörvény csakugyan napirendre került az ukrán parlamentben: lehet fogadni, hogy tényleg átmegy-e Fotó: AFP

A Rada jóváhagyása a Budapest támasztotta feltétel szerint ahhoz szükséges, hogy Magyarország ne blokkolja az ukrán EU-csatlakozási folyamatot, és ez még akkor is így lehet, ha Magyar Péter kormánya megelőlegezve a bizalmat a csütörtöki EU-csúcsra készülve előre feloldotta korábbi vétóját a bővítési tárgyalások újabb fejezeteinek előkészítése ellen.

A parlament oktatási bizottsága hétfőn még tárgyalta a 16119-es törvényt, a felmerült két akadály közül a kisebbiket elhárította, és a jogszabály meg is jelent a plenáris ülés napirendjén. Az elfogadás a hatalmas tét ellenére mégis kétséges, mert van egy másik buktató is, amely nem máshol jelentkezett, mint Volodimir Zelenszkij elnök fő kormánypártján belül.

A két akadály: két árukapcsolás.

Az egyik a frissen megjelent 16119-1 számú javaslat: a magyar példán felbátorodva az ukrajnai román kisebbség is védelmet szeretne az oktatásban.

A másik a jóval korábbi 15412-es, amelyet a Zelenszkij mögött álló Nép Szolgája párt befolyásos politikusai támogatnak és az ukrán államnyelv támogatását célozza.

Az elsőt Heorhij Mazurasu (Gheorghe Mazurașu) román származású ukrán parlamenti képviselő nyújtotta be pénteken, aki egyébként szintén a Nép Szolgája párt képviselője, Csernyivci megyéből.

A románokat simán félresöpörték

A 16119-1-es kezdeményezés hátterében az ukrajnai román kisebbség aggodalmai álltak: közösségek szerint az eredeti törvényjavaslatot a magyarokra szabták, és nem biztosított megfelelő garanciákat a román anyanyelvi oktatás fennmaradására.