Orbán Anita kétes ajándékot kapott Kijevből: napirendre vették a nyelvtörvényt, de micsoda meglepetés – máris akadályba ütközött
Megtörtént hétfőn az áttörés: napirendre vette az ukrán parlament a magyar kisebbségi oktatásról szóló nyelvtörvényt, amelynek elfogadását Budapest annak feltételéül szabta, hogy tovább támogass Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását. "Várjuk a híreket Kijevből" – nyilatkozott Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban, ahol az uniós külügyminiszterek tanácskozásán vesz részt. A happy end azonban továbbra sem biztosított: meglepetésre az utolsó pillanatban is akadályok merültek fel a törvényhozási elfogadás előtt.
A Rada jóváhagyása a Budapest támasztotta feltétel szerint ahhoz szükséges, hogy Magyarország ne blokkolja az ukrán EU-csatlakozási folyamatot, és ez még akkor is így lehet, ha Magyar Péter kormánya megelőlegezve a bizalmat a csütörtöki EU-csúcsra készülve előre feloldotta korábbi vétóját a bővítési tárgyalások újabb fejezeteinek előkészítése ellen.
A parlament oktatási bizottsága hétfőn még tárgyalta a 16119-es törvényt, a felmerült két akadály közül a kisebbiket elhárította, és a jogszabály meg is jelent a plenáris ülés napirendjén. Az elfogadás a hatalmas tét ellenére mégis kétséges, mert van egy másik buktató is, amely nem máshol jelentkezett, mint Volodimir Zelenszkij elnök fő kormánypártján belül.
A két akadály: két árukapcsolás.
- Az egyik a frissen megjelent 16119-1 számú javaslat: a magyar példán felbátorodva az ukrajnai román kisebbség is védelmet szeretne az oktatásban.
- A másik a jóval korábbi 15412-es, amelyet a Zelenszkij mögött álló Nép Szolgája párt befolyásos politikusai támogatnak és az ukrán államnyelv támogatását célozza.
Az elsőt Heorhij Mazurasu (Gheorghe Mazurașu) román származású ukrán parlamenti képviselő nyújtotta be pénteken, aki egyébként szintén a Nép Szolgája párt képviselője, Csernyivci megyéből.
A románokat simán félresöpörték
A 16119-1-es kezdeményezés hátterében az ukrajnai román kisebbség aggodalmai álltak: közösségek szerint az eredeti törvényjavaslatot a magyarokra szabták, és nem biztosított megfelelő garanciákat a román anyanyelvi oktatás fennmaradására.
Annyit háttérként tudni kell: a román kisebbség Ukrajnában nem olyan koncentráltan helyezkedik el, mint a magyar Kárpátalján. A román közösségek egy része szétszórtan él, különösen Odessza megyében, ezért számukra nem ugyanolyan szabályok tudnák biztosítani a kisebbségi nyelvű oktatást, mint a magyaroknak.
Mindenesetre Bukarest nem blokkolta az ukrán EU-csatlakozási tárgyalásokat, mint Budapest.
A Rada oktatási bizottsága hétfőn reggel sürgősséggel összeült, és simán lesöpörte Mazurasu javaslatát, amelyről a román média széles körben számolt be, de úgy tűnik ez nem volt elegendő ösztönzés. A plenáris tárgyalás ettől még hátra van, de ettől az árukapcsolástól Orbán Anitának és az EU-csúcsra készülő Magyar Péter kormányfőnek aligha van komoly tartani valója. Annál inkább a másiktól.
Egyes ukrán parlamenti képviselőcsoportok a magyar kisebbségi jogokat érintő 16119-es javaslat támogatását
a 15412-es, az ukrán államnyelv védelmét erősítő törvényjavaslat előzetes elfogadásához kötnék
– jelentette hétfőn a Nova Ukrajinszka Skola nevű ukrán oktatási szakportál.
Nyelvtörvény: Zelenszkij pártja nélkül nincs többsége, a Nép Szolgája azonban megosztott lehet
"Egyes képviselőcsoportok", ez nem sokat mond az erőviszonyokról, és más jelentésekből sem derül ki, hogy a nyelvtörvény elfogadásának blokkolására képes szavazatszámról van-e szó.
Azt azonban tudjuk, hog a 15412-e, július 15-én benyújtott tervezetnek 63 előterjesztője volt, több frakcióból, köztük
- Mikita Poturajev, a Nép Szolgája képviselőjét, a parlament humanitárius és információpolitikai bizottságának elnöke,
- Jevhenyija Kravcsuk, a Nép Szolgája parlamenti frakció egyik alelnöke,
- és Szerhij Babak (Nép Szolgája), az oktatási bizottság elnöke.
A 16119-es, a magyarokat érintő nyelvtörvény elfogadásához 226 szavazatra van szükség a Radában. A Nép Szolgája frakció 229 tagot számlál.
Miközben a 16119 és a 15412 ismert tekintélyes kormánypárti támogatói közt átfedés van, nem tudni előre, hányan ragaszkodnak az "árukapcsoláshoz" a 15412-vel – ami azonban nem szerepel a hétfőn felsorolt napirendi pontok között.